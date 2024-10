Harris afirma que Trump "denigra" el cargo de presidente de EEUU

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó al expresidente Donald Trump de "degradar" la Presidencia con su lenguaje ofensivo, tras los insultos que el republicano lanzó contra ella en un mitin en Pensilvania. En ese evento, Trump calificó a Harris como una "vicepresidenta de mierda", un comentario que fue aplaudido por sus seguidores.

En una entrevista con el activista Al Sharpton en MSNBC, Harris respondió a las palabras de Trump, señalando que su comportamiento denigra no solo el cargo presidencial, sino también la imagen de Estados Unidos a nivel internacional. "El pueblo estadounidense merece mucho más. Donald Trump no debería volver a ponerse detrás del sello de presidente de Estados Unidos", afirmó Harris, quien además aseguró que el republicano "no se ha ganado ese derecho" y que, por ello, perderá las elecciones.

Con las elecciones a poco más de dos semanas, Harris y Trump se encuentran en una dura batalla electoral, con las encuestas mostrando un empate en los estados clave que podrían decidir el futuro presidente del país.

Harris también criticó el estilo de campaña de Trump, caracterizado por un lenguaje cada vez más agresivo y a menudo fuera de la realidad, especialmente en temas como la inmigración. Trump ha comparado a inmigrantes indocumentados con animales, ha prometido venganza contra sus opositores, y ha elogiado a líderes autocráticos como Vladimir Putin, describiendo a Estados Unidos como una nación en decadencia que solo él puede salvar.

La vicepresidenta dejó claro que, en su opinión, Trump no debería tener una segunda oportunidad en la Casa Blanca, y que sus palabras y acciones socavan la autoridad moral de Estados Unidos en el escenario global.