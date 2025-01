Graduada del programa de artes culinarias en la escuela secundaria crea su propia microempresa de pastelería

La graduada de Learn4Life, inspirada en las clases de adquisición de habilidades para la carrera laboral, convirtió su gran pasión su profesión

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Emprender un negocio de pastelería implica mucho más que simplemente el amor por hacer pasteles, como descubrió Evelyn R. cuando era estudiante de secundaria inscrita en un programa de educación técnica profesional (career technical education, CTE) en las artes culinarias.









“Con mi pasión por la pastelería y todos los conocimientos que adquirí en el programa de artes culinarias, decidí montar mi propia microempresa de pastelería, Le Petit Patissier, después de graduarme. Quería hacerlo desde hacía tiempo, pero no sabía cómo empezar”, comentó Evelyn. "Afortunadamente, todo lo que me enseñaron me ayudó a comenzar mi negocio, especialmente en lo referido a la elaboración de presupuestos y la planificación empresarial”.

Evelyn contó que obtuvo un conocimiento sólido sobre cómo administrar las finanzas, realizar un seguimiento de los gastos y utilizar los recursos de manera eficaz.

“Aprender a equilibrar la creatividad con la sostenibilidad financiera ha sido esencial para gestionar un negocio exitoso. Pude aplicar esas lecciones al iniciar mi pastelería, para asegurarme de poder ofrecer productos de alta calidad sin salirme del presupuesto”.

Después de recibir educación en casa hasta la secundaria, Evelyn ingresó a Learn4Life como estudiante de primer año. Estaba encantada de ver que había un programa de artes culinarias con un chef profesional como maestro.

Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias, lanzó un sólido programa en artes culinarias hace 14 años, en el que los estudiantes obtienen certificaciones ServSafe y CPR. Luego, inician un programa de 32 a 36 semanas que comienza con los estándares de seguridad alimentaria y fundamentos culinarios, como habilidades con el cuchillo y métodos de cocción de alimentos salados. En materia de repostería, aprenden a hacer desde crepes y brioche hasta pasteles, tartas y panes artesanales.

Para Evelyn, la clase de hotelería tuvo un valor incalculable, ya que se centra en el aspecto comercial de la administración de un restaurante. Los estudiantes aprenden a realizar labores de gestión interna, análisis de costos, elaboración de presupuestos, márgenes de beneficio y servicio al cliente. Estudian la ciencia de la ubicación de los restaurantes, la demografía y el desarrollo temático. Finalmente, hacen una presentación de los conceptos de su proyecto y la comida, mientras completan sus estudios para graduarse de la escuela secundaria.

Evelyn vende sus cupcakes y pasteles de primera calidad a nivel local y envía sus galletas a todo el país.

“Experimento constantemente con nuevos sabores y técnicas de horneado para ofrecer productos deliciosos a mis clientes”, señaló. "Planeo expandirme para vender en los mercados de agricultores locales y espero algún día tener una tienda minorista”.

Sus creaciones y sus hermosos empaques pueden verse en Instagram.

Febrero es el Mes de la CTE para crear conciencia sobre el papel que tiene la CTE en la preparación de los estudiantes para el éxito universitario y profesional. Para obtener más información sobre Learn4Life y sus programas de CTE, visite https://learn4life.org/programs/career-technical-education/.

