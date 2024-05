Gobierno de Argentina descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro del 9 de mayo

A medida que se acerca el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo de la República de Argentina (CGT) para el 9 de mayo, el Gobierno nacional ha anunciado que descontará el día a los empleados estatales que se sumen a esta medida de fuerza.

La decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni desde la Casa Rosada, especificó que el descuento aplicará únicamente a quienes no asistan por motivo del paro, no afectando a aquellos que no puedan llegar a trabajar debido a la falta de transporte público.

Adorni destacó la falta de justificación aparente para el paro y recordó que la línea 134 está disponible para denunciar extorsiones. En cuanto a las organizaciones participantes en la marcha, se les exigirá afrontar los costos generados por su participación en el evento.

El portavoz hizo hincapié en las cifras impactantes relacionadas con las consecuencias del paro: se estima que más de 6.5 millones de personas no tendrán acceso al transporte esencial, 4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no podrán usar el servicio de colectivos, 1.5 millones en el interior del país enfrentarán dificultades similares, y se cancelarán 703 vuelos afectando a 93 mil pasajeros.

Además, Adorni contextualizó el paro en comparación con otras manifestaciones y acciones de protesta desde el inicio del gobierno actual, subrayando la cantidad de paros y marchas durante esta gestión.

El paro general, respaldado por la CGT y ambas CTA, se iniciará a la medianoche del jueves y afectará los servicios de colectivos, trenes y subtes. Los sindicatos enfocarán su reclamo en la Ley Bases y el paquete fiscal propuestos por la gestión del presidente Javier Milei, buscando obtener la aprobación de estas leyes antes del 25 de mayo, fecha anunciada para la firma del “Pacto de Mayo”.

En línea con estas acciones, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ha ratificado su adhesión al paro a través de sus redes sociales, manifestando la necesidad de un salario digno y empleo con derechos laborales.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, también ha convocado a la medida de fuerza, resaltando la importancia de la movilización nacional este jueves.