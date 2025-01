GlobalLogic anuncia un cambio de liderazgo: Srini Shankar es nombrado presidente y CEO

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic Inc, una empresa del Grupo Hitachi y líder en Ingeniería Digital, anunció hoy que Srinivas (Srini) Shankar,director de Desarrollo de Negocio (CBO) y jefe de Industrias Globales de GlobalLogic, fue nombrado nuevo presidente y CEO, y ocupará el cargo a partir del 3 de febrero de 2025. Srini sucederá a Nitesh Banga, que decidió dejar el cargo para buscar nuevas oportunidades fuera de Hitachi y GlobalLogic.





Nitesh se incorporó a GlobalLogic en junio de 2018. Su liderazgo y experiencia ayudaron a GlobalLogic a lograr un importante crecimiento orgánico e inorgánico, ampliar las ofertas, las capacidades y la huella de la organización, y evolucionar como líder mundial en ingeniería digital orientada al diseño. Nitesh también desempeñó un papel fundamental en la adquisición de GlobalLogic de parte de Hitachi y ha sido primordial para el éxito continuo de la sinergia entre ambas empresas, incluida la expansión del negocio de GlobalLogic en Japón.

"Estoy orgulloso del crecimiento significativo que hemos logrado, el impacto valioso que hemos diseñado para nuestros clientes y sus consumidores, y la transformación digital que hemos entregado a través de Hitachi durante mi mandato", manifestó Nitesh. "Estoy seguro de que el fuerte liderazgo y la experiencia de Srini guiarán a GlobalLogic a través de la próxima ola de crecimiento, ayudando a nuestros clientes a transformarse en empresas inteligentes y responsables".

Srini, quien asumirá el cargo de nuevo presidente y CEO, aporta casi tres décadas de liderazgo visionario en crecimiento transformacional, innovación en servicios tecnológicos y excepcional satisfacción del cliente, demostrando su liderazgo estratégico y orientado a resultados. Desde su incorporación a GlobalLogic en 2023, Srini ha desempeñado el cargo de director de Desarrollo de Negocios y jefe de Industrias Globales, acelerando el crecimiento de las unidades de negocio principales de la empresa en la industria, encabezando el desarrollo e implementación de la estrategia futura de go-to-market de la compañía y expandiendo las capacidades verticales. Antes de GlobalLogic, Srini ocupó posiciones clave de liderazgo en Cognizant e Infosys, desempeñando roles fundamentales en la expansión de la presencia en el mercado y el logro de un crecimiento sostenido.

Para saber más sobre la experiencia y la trayectoria de Srini Shankar, visite https://www.globallogic.com/about/leadership/srinivas-srini-shankar/

"Me siento honrado de dirigir tanto GlobalLogic como a nuestros colegas innovadores y apasionados que diseñan productos y servicios digitales notables que crean un impacto positivo para la sociedad y el planeta", dijo Srini. "El futuro que tenemos por delante es emocionante, ya que ayudamos a los clientes a convertirse en empresas inteligentes y responsables, y permitimos la carta de Innovación Social de Hitachi a través de nuestras capacidades diferenciadas, el compromiso y la pasión por el impacto de la ingeniería".

"Me gustaría dar la bienvenida al nombramiento de Srini Shankar como el nuevo líder de GlobalLogic, para impulsar su próxima fase de crecimiento", dijo Keiji Kojima, presidente y CEO de Hitachi, Ltd., Hitachi. "Espero que la impresionante trayectoria de éxitos y experiencia de Srini lleven a GlobalLogic a un mayor crecimiento y aceleren la transformación de Hitachi en una empresa centrada en lo digital. Nitesh ha sido fundamental para fomentar la colaboración innovadora con Hitachi e impulsar un crecimiento notable en GlobalLogic. Le deseamos éxito continuo en su próximo capítulo".

"Srini Shankar ha sido esencial para lograr la expansión del negocio e impulsar el crecimiento futuro sostenible de GlobalLogic mediante la mejora de las estrategias centradas en el cliente, al aprovechar su amplia experiencia en el sector. También trabajó activamente en la creación de sinergias en colaboración con el sector OT de Hitachi", dijo Toshiaki Tokunaga, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Hitachi, Ltd. "Estoy seguro de que su liderazgo será fundamental para avanzar en la relevancia estratégica de GlobalLogic, al desempeñar un papel crítico en la aceleración del crecimiento global sostenible del Grupo Hitachi y la realización de "True One Hitachi" con lo digital como eje central. También me gustaría agradecer a Nitesh por sus importantes contribuciones a lo largo de los años en Hitachi y GlobalLogic, y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos".

Acerca de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) es líder en ingeniería digital. Ayudamos a marcas de todo el mundo a diseñar y crear productos, plataformas y experiencias digitales innovadoras para el mundo moderno. Mediante la integración del diseño de experiencias, la ingeniería compleja y la experiencia en datos, ayudamos a nuestros clientes a imaginar lo que es posible y a acelerar su transición hacia los negocios digitales del futuro. Con sede en Silicon Valley, GlobalLogic opera estudios de diseño y centros de ingeniería en todo el mundo, y expande nuestra profunda experiencia a clientes de los sectores de automoción, comunicaciones, servicios financieros, sanidad y ciencias de la vida, fabricación, medios de comunicación y entretenimiento, semiconductores y tecnología. GlobalLogic es una empresa del grupo Hitachi que opera bajo la marca Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), que contribuye a una sociedad sostenible con una mayor calidad de vida impulsando la innovación a través de los datos y la tecnología como Negocio de Innovación Social.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

