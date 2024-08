Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies, anuncia su intención de retirarse a finales del ejercicio 2025

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN YA PREPARA EL PROCESO DE SUCESIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anuncia que Fabrizio Freda ha notificado al Consejo de Administración su intención de retirarse a finales del año fiscal 2025. El Consejo tiene muy avanzado su proceso de planificación para la sucesión del director ejecutivo, establecido desde hace tiempo, en el que el Consejo ha considerado a muchos candidatos internos y externos altamente cualificados. Hasta que se nombre a su sucesor, el Sr. Freda seguirá dirigiendo y supervisando las prioridades en materia estratégica, financiera y de inversión de la empresa, incluido el Plan de Recuperación de Beneficios y Crecimiento de la empresa y sus esfuerzos por reactivar la rentabilidad y el crecimiento. Una vez que se haya nombrado a un sucesor, el Sr. Freda colaborará con este alto cargo para garantizar una transición sin problemas y también estará disponible durante el ejercicio 2026 como asesor.





“En nombre de todo el Consejo de Administración y de la familia Lauder, queremos expresar nuestra más sincera gratitud a Fabrizio por sus más de dieciséis años de abnegado servicio“, declaró William P. Lauder, presidente ejecutivo. “Estamos deseando celebrar junto a Fabrizio sus increíbles logros cuando se acerque la fecha de su jubilación oficial. Hasta entonces, el Consejo, Fabrizio y todo el equipo directivo están centrados en superar los retos actuales a los que se enfrenta la empresa”.

El Sr. Lauder agregó: “A título personal, Fabrizio ha sido un socio increíble tanto para mí como para otros miembros de la familia Lauder. Entiende la singularidad de este negocio familiar y ha utilizado nuestro enfoque a largo plazo y el principio del capital paciente como punto fuerte a medida que ha transformado el negocio para satisfacer la evolución de las aspiraciones de los consumidores”.

Con motivo de su jubilación, Freda declaró: “Dirigir The Estée Lauder Companies durante dieciséis años es y ha sido para mí un verdadero honor y un privilegio. Estoy muy orgulloso de los logros de nuestra empresa y de haber formado el equipo con más talento, dedicación y pasión del sector. Juntos hemos transformado la empresa de formas maravillosas y hemos establecido nuevos estándares de excelencia. Seguiré plenamente centrado en la ejecución de nuestro reajuste estratégico y del Plan de Recuperación de Beneficios y Crecimiento, mientras afrontamos los desafíos actuales. Mientras gestionamos a largo plazo, ahora es el momento adecuado para mirar hacia la próxima generación de liderazgo de esta gran empresa. Espero seguir colaborando estrechamente con nuestro Consejo de Administración en la selección de mi sucesor y garantizar una transición fluida”.

La empresa anunciará los resultados del ejercicio fiscal 2024 correspondientes al cuarto trimestre y al año completo finalizado el 30 de junio de 2024 este lunes, 19 de agosto de 2024.

Advertencias sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa pueden constituir previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Tales afirmaciones incluyen las contenidas en las distintas citas. Aunque la empresa cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de las expectativas de la empresa. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de aplicar con éxito el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la empresa y los descritos en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. La empresa no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización de las previsiones contenidas en el presente documento o en cualquier otro documento.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Sus productos se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con la prensa:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com