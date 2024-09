Experian incluida en la lista Fortune 2024 entre las “100 Best Workplaces in Technology”

Destaca la cultura excepcional, el enfoque en el empleado y la calidad del lugar de trabajo

COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Experian North America ha sido incluida en la prestigiosa clasificación Fortune Best Workplaces in Technology™ 2024. Este honor destaca la cultura de alto rendimiento del lugar de trabajo de Experian, que promueve la innovación, la inclusividad y la equidad, así como el bienestar, el crecimiento y el avance de los miembros del equipo.





Para determinar la lista de los 100 Mejores de este año, Fortune se asoció con la firma de análisis de personas, Great Place to Work ®, para encuestar a más de 870.000 empleados y recopiló datos de empresas que representan a más de 6,1 millones de empleados. Mediante la encuesta, los empleados pudieron compartir información confidencial sobre la cultura de su organización respondiendo a 60 afirmaciones que, en conjunto, describen una gran experiencia del empleado, definida por altos niveles de confianza, respeto, credibilidad y mucho más.

“ Este reconocimiento refleja el duro trabajo de los miembros de nuestro equipo en el aprovechamiento de la tecnología avanzada para resolver problemas complejos para nuestros clientes y nuestra mejora continua en la construcción de un lugar de trabajo aún más fuerte y más conectado”, expresó Jennifer Schulz, directora ejecutiva de Experian North America. “ El honor sirve como testimonio del compromiso de Experian con nuestra gente y sus necesidades dentro y fuera del lugar de trabajo ”.

Experian fue reconocida en la categoría de Large Workplace y un factor importante para recibir el premio fue la opinión que brindaron los empleados de la empresa en la encuesta Great Place to Work.

Este es el tercer reconocimiento notable para Experian en los últimos dos meses, habiendo recibido también Experian’ Sentinel™ Commercial Entity Fraud Suite , la medalla de plata por “Best Know Your Customer/Business (KYC/KYB) Innovation” por parte de Datos Insights y ocupó el séptimo puesto en el 2024 IDC FinTech Rankings, situándose entre los 10 primeros proveedores por tercer año consecutivo.

Experian es una AnitaB.org Top Company para mujeres tecnólogas desde 2017 y ha sido distinguida por Forbes como una de las mejores empresas de Estados Unidos para trabajadores tecnológicos. La empresa defiende la contratación diversa en el sector tecnológico mediante el apoyo a organizaciones como AfroTech, Grace Hopper, Lesbians Who Tech y Out In Tech.

Acerca de Experian

Experian es una compañía de datos y tecnología global, que brinda oportunidades a las personas y las empresas en todo el mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, detectar y prevenir el fraude, simplificar la atención médica, brindar soluciones de marketing digital y adquirir conocimientos más profundos del mercado automotriz; todo ello a través de una combinación única de datos, análisis y software. Asimismo, ayudamos a millones de personas a concretar sus objetivos financieros y a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en personas talentosas y nuevas tecnologías avanzadas para desatar el poder de los datos e innovar. Como empresa del Índice FTSE 100 que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos con un equipo de 22 500 personas en 32 países. Nuestra sede central está ubicada en Dublín, Irlanda. Obtenga más información en experianplc.com.

Experian y las marcas comerciales de Experian utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Experian y sus filiales. Otros productos y nombres de compañías aquí mencionados son de propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Michael Troncale



Relaciones Públicas de Experian



+1 714 830 5462



michael.troncale@experian.com