El trauma de una violación: Lady Gaga habla de su ‘brote psicótico’ tras ser abusada

La reconocida cantante Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, rompió el silencio y habló abiertamente de los traumas que ha tenido que superar tras ser violada a sus 19 años de edad.

Según la artista, luego de ser ultrajada por un productor musical sufrió una crisis nerviosa que la dejó al punto del colapso.

‘Me dejó embarazada en una esquina, porque estaba vomitando y enferma’, reveló sobre el sufrimiento que le dejó años más tarde un brote psicótico.

Tras pensar que había superado el trauma, su estado psicológico empeoró y fue víctima de la paranoia.

‘Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: Quítate la ropa… Dije que no y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no pararon’, recordó ante la audiencia de Oprah Winfrey.

La cantante asegura que hay situaciones que no recuerda de ese momento traumatizante y que ahora a sus 35 años es un episodio de su vida que no desea recordar.

‘Entiendo este movimiento, entiendo que algunas personas se sientan realmente cómodas con esto, y yo no’, continuó sobre su decisión de no revelar el nombre de su agresor.

En ese sentido Lady Gaga aseguró que no quiere volver a enfrentarse al violador nunca más.

Aunque la artista ya había hablado de la violación en el 2014, no había abordado el tema tan abiertamente en relación a su brote psicótico.

‘No podía sentir mi propio cuerpo… Primero sentí un dolor intenso, luego me sentí entumecido y luego estuve enferma durante semanas’, recordó.

Lady Gaga aseguró que fue esa misma sensación que vivió hace años atrás cuando el hombre que la violó la dejó tirada en una esquina.

La artista reveló que ha sido sometida a una serie de exámenes para saber si adolece de alguna enfermedad, pero en los resultados no se le encuentra nada.

‘Me han hecho tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encuentran nada. Pero mi cuerpo recuerda’, punta Gaga sobre el trauma que ha tenido que sobrellevar.