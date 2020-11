El presidente Trump despide al ministro de Defensa, Mark Esper

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este lunes al secretario de Defensa, Mark Esper, luego de marcadas tensiones entre ambos y que se incrementaron en las últimas semanas.

Fue el propio Trump que confirmó su despido por medio de Twitter: ‘Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio’, cita el posteo en la red social.

Además, indicó que el puesto lo asume de forma inmediata Christopher Miller, quien fungió como director del Centro Nacional de Contraterrorismo y quien supuestamente cuenta con la venia del Senado.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

