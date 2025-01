El migrante acusado de matar a una mujer en el metro de Nueva York se declara inocente 

El migrante guatemalteco Sebastián Zapeta, acusado de quemar viva a una mujer en el metro de Nueva York, se declaró inocente de los cargos y aseguró al jurado que su memoria se borró.

La declaración de no culpabilidad de Zapeta generó indignación en las distintas plataformas de Internet que exigen todo el peso de la ley.

El migrante, de 33 años de edad, ha sido acusado con cargos de asesinato, homicidio e incendio provocado en contra de Debrina Kawam, una mujer de 57 años que murió quemada.

Según la investigación, el acusado de matar a una mujer en el vagón de un tren en el metro de Nueva York, se acercó a su víctima mientras ella dormía.

"Ella estaba en un tren F que se acercaba a la estación de metro de Coney Island-Stillwell Avenue en Brooklyn. Usó un encendedor para prender fuego a su ropa y a la manta que la envolvía", detalla el expediente.

La mujer murió horas después por el ataque que perpetuó el migrante, causándole lesiones térmicas e inhalación de humo.

El acusado de matar a la mujer en el tren de Nueva York asegura que no recuerda nada por los efectos del alcohol. Al momento en que le fueron enseñados, los videos, repetían constantemente "Ay, Dios mío".

Según el hombre, a veces bebé y pierde los eventos y luego despierta sin recordar nada de lo que pasó, como supuestamente ocurrió en este caso.

“Lo siento mucho. No era mi intención. Pero realmente no sé. No sé qué pasó, pero lamento mucho por esa mujer”, dijo tras declararse inocente.

Zapeta fue deportado en el 2018 y regresó ilegalmente a los Estados Unidos años después.