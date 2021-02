El Jackson Memorial, uno de los mayores hospitales del mundo, recurre al software de Everbridge, cada vez más aceptado en el sector sanitario, para agilizar la distribución de la vacuna contra la COVID-19

Tras el rápido despliegue por parte de, entre otros, el estado de Virginia Occidental, la Consejería de sanidad del condado de León y el condado de Sarasota en Florida, crece la demanda del sector público y privado del software de gestión de eventos críticos (CEM) de Everbridge para apoyar la distribución de la vacuna

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos (critical event management, CEM), anunciaba hoy que son cada vez más las organizaciones de sectores verticales, como la sanidad y la administración pública, que han elegido a Everbridge para apoyar la distribución de vacunas contra la COVID-19 a través de información sobre riesgos, conocimiento de la logística y gestión de las citas para vacunarse. El Jackson Memorial, uno de los mayores hospitales del mundo y el tercer hospital universitario más grande de Estados Unidos, con más de 1550 camas autorizadas, se ha convertido en la última organización sanitaria en utilizar el software de la empresa para agilizar la distribución de vacunas y la gestión de la cadena de suministro.





«Everbridge nos permite gestionar la cadena de suministro de la vacuna contra la COVID-19 con facilidad. Podemos comunicarnos rápidamente con el personal, agilizar las citas de vacunación y supervisar los riesgos», destacó Mark Aprigliano, director sénior de Seguridad Pública del Jackson Health System. «El software es una herramienta fundamental para la distribución de la vacuna a nuestros pacientes y a otros hospitales de la región. Incluso lo utilizamos para coordinar las entregas con las autoridades locales».

En enero de 2021, Everbridge lanzó COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution, un complemento de su plataforma de CEM para asistir a todo el espectro de organizaciones que desarrollan, fabrican, transportan, distribuyen, regulan y administran la vacuna contra el coronavirus. La solución también proporciona a los gobiernos una plataforma exclusiva y unificada para agilizar la coordinación, la comunicación y la distribución de vacunas para los residentes. Entre las recientes implementaciones de la plataforma de CEM de Everbridge para impulsar el sistema digital de distribución de vacunas, se encuentran toda la población del estado de Virginia Occidental, la Consejería de sanidad del condado de León, el condado de Sarasota (Florida), el condado de Sarasota (Florida) y otras organizaciones, tanto del sector público como privado.

Gracias a COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution de Everbridge, los clientes empresariales pueden coordinar el número de empleados que han sido vacunados, gestionar la densidad de población y el acceso a los edificios de oficinas en función del estado de vacunación, y recibir alertas oportunas cuando los empleados informan de signos de enfermedad para poder responder rápidamente y salvaguardar al personal y a los visitantes.

En lo que respecta a las administraciones públicas, Everbridge permite a los dirigentes de estados, ciudades y condados coordinar rápidamente la comunicación entre la población, automatizar la inscripción a las citas y controlar los registros, hacer un seguimiento de la disponibilidad de las vacunas, garantizar que las dosis se envíen a las instalaciones adecuadas para evitar que se estropeen y programar los movimientos de los ciudadanos para evitar largas esperas y los problemas del centro de llamadas.

El Dr. Clay Marsh, M.D., «zar de COVID-19/coronavirus» para Virginia Occidental, se refirió al éxito del estado con la programación y el despliegue de vacunas mediante el software COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution de Everbridge en la CNN la semana pasada: «Hemos iniciado lo que creo que es el primer programa del país en el que nos asociamos con un sistema digital de identificación y comunicación llamado Everbridge. Lo utilizamos para preinscribir a todos los habitantes de Virginia Occidental y aprovechamos un portal en línea y un portal telefónico para las personas que no tienen esa capacidad de conectarse. Estamos creando el sistema de espera para organizar a las personas según el orden de prioridad y en función del momento en que se inscriban, y este sistema interactúa con ellos. De este modo, contamos con personas de reserva que están disponibles si las dosis iniciales no se utilizan, y creo que tener ese plan de reserva, pero permanecer dentro del esquema de prioridades, es un factor importante para el éxito».

«Para hacer frente a la enorme complejidad que supone la distribución y gestión de las vacunas contra la COVID-19, son cada vez más las organizaciones que confían en Everbridge para ayudarles a automatizar y agilizar estos procesos esenciales», explicó David Meredith, director ejecutivo de Everbridge. «COVID-19 Shield™: Vaccine Distribution de Everbridge permite a las administraciones públicas, a la sanidad y a todo tipo de empresas proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos, mantener comunicaciones vitales y poner en marcha planes de distribución de vacunas más eficaces y eficientes durante esta fase crucial de la pandemia mundial de COVID-19».

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una empresa de software de nivel mundial que provee aplicaciones de software a empresas que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos para asegurar la seguridad de las personas y mantener el funcionamiento de las actividades comerciales (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante las amenazas a la seguridad pública, situaciones tales como de un francotirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que eventos de negocios críticos que incluyen salidas de servicio de TI, ataques cibernéticos u otros incidentes, como devoluciones de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5400 clientes globales confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la compañía para agregar y evaluar de manera rápida y confiable los datos de amenaza, localizar a personas en riesgo y a aquellos que puedan responder y asistir, automatizar la ejecución de los procesos de comunicaciones predefinidos a través de la entrega segura a más de 100 dispositivos de comunicación diferentes, y rastrear el avance en la ejecución de planes de respuesta. Everbridge presta servicios a 8 de las 10 ciudades más importantes de los Estados Unidos, a 9 de los 10 bancos de inversión más grandes con sede en los Estados Unidos, a 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, a 9 de las 10 principales empresas consultoras mundiales, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes del mundo, a 9 de los 10 proveedores de servicios sanitarios más grandes con sede en los Estados Unidos y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston y oficinas en 20 ciudades del mundo. Para obtener más información, visite www.everbridge.com

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones anticipatorias” dentro del significado de las provisiones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995, que incluyen, aunque sin limitación, declaraciones respecto de la oportunidad y tendencias anticipadas para el crecimiento en nuestras comunicaciones críticas y aplicaciones de seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestra oportunidad de mercado, nuestras expectativas respecto de las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y extender los mercados en los que competimos por los clientes, y el impacto anticipado sobre los resultados financieros. Estas declaraciones anticipatorias se hacen a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales, como así también en las creencias y supuestos de gestión. Las palabras como “espera”, “anticipa”, “debería”, “cree”, “se dirige a”, “proyecta”, “tiene como objetivos”, “estima”, “potencial”, “predice”, “puede”, “hará”, “podría”, “intenta”, variaciones de estos términos o las versiones en negativo de estos términos y expresiones similares intentan identificar estas declaraciones anticipatorias. Las declaraciones anticipatorias están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales involucran factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente de los declarados o implícitos en declaraciones anticipatorias debido a una cantidad de factores, que incluyen, aunque sin limitación: la capacidad de que nuestros productos y servicios resulten como se espera y cumplan con las expectativas de nuestros clientes; nuestra capacidad de integrar exitosamente empresas y activos que podemos adquirir; nuestra capacidad de atraer a nuevos clientes y mantener y aumentar las ventas con los clientes ya existentes; Nuestra capacidad de aumentar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la capacidad de aumentar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado para comunicaciones críticas relevantes contextualmente y direccionadas o el entorno regulatorio asociado; nuestras estimaciones de oportunidad de mercado y pronósticos de crecimiento del mercado puedan resultar imprecisas; no hayamos sido rentables sobre una base históricamente consistente y no pudiéramos alcanzar o mantener rentabilidad en el futuro; los ciclos de ventas prolongados e impredecibles para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos exponga a riesgos de responsabilidad inherentes; nuestra capacidad de atraer, integrar y contratar personal calificado; nuestra capacidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de canal y socios tecnológicos; nuestra capacidad de gestionar nuestro crecimiento efectivamente; nuestra capacidad de responder a las presiones competitivas; responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de la información identificable personalmente; nuestra capacidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual, y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo que se tratan en las presentaciones ante la Comisión de Valores y Cambio de los EE.UU.(“SEC”), que incluyen, aunque sin limitación, nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2019, presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2020. Las declaraciones anticipatorias incluidas en este comunicado de prensa representan nuestros puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. No nos comprometemos con ninguna intención, ni obligación, de actualizar o revisar ninguna declaración anticipatoria, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. No se debería depender de estas declaraciones anticipatorias, ya que representan nuestros puntos de vista a una fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos de Everbridge:

Jeff Young



Relaciones con la prensa



jeff.young@everbridge.com

781-859-4116

Joshua Young



Relaciones con los inversores



joshua.young@everbridge.com

781-236-3695