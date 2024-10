El Empire State Building celebra la carrera “Run-Up” anual, presentada por Starbucks e impulsada por la Challenged Athletes Foundation

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El Empire State Building (ESB) acogió la 46.a edición de la carrera anual Empire State Building Run-Up, presentada por Starbucks e impulsada por la Challenged Athletes Foundation (CAF). En varias series, más de 650 corredores de todo el mundo subieron las 1576 escaleras del edificio para llegar a la meta en el emblemático Observatorio de la planta 86 .









“ La carrera hacia la cima del Empire State Building, la atracción número uno del mundo, es un acontecimiento de los que hacen soñar y un logro importante para atletas de todos los niveles que llegan de todas partes del mundo”, declaró Tony Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. “ Felicitamos a todos los que han participado en esta prueba definitiva de resistencia”.

El japonés Ryoji Watanabe se hizo con el primer puesto en la categoría Elite masculina con un tiempo de 10:34, justo por delante de Wai Ching Soh, de Malasia, en segundo lugar, y Fabio Ruga, de Italia, en tercero.

“ Fue un recorrido muy duro, pero quería ganar”, comentó Watanabe. “Lo conseguí y estoy muy contento”.

La alemana Monica Carl quedó primera en la categoría Elite femenina con un tiempo de 13:30, por delante de Yuko Tateishi, de Japón, segunda, y Verena Schmitz, de Alemania, tercera.

“ Esta es la prueba de velocidad por escaleras más antigua y [ESB] es mi torre favorita”, declaró Carl. “ Era un gran, gran sueño ganar esta carrera y ahora se ha hecho realidad”.

Entre los demás participantes de la carrera había inquilinos del Empire State Building, miembros de los medios de comunicación y agentes de las principales empresas inmobiliarias.

La empresa cafetera Starbucks, con sede en Seattle, fue el patrocinador principal por primera vez. El Empire State Building alberga la nueva tienda insignia Starbucks Reserve®, que se distribuye tres plantas y ocupa 23 000 pies cuadrados.

La CAF es una organización sin fines de lucro dedicada a aumentar el acceso al deporte y la actividad física de personas de todas las edades con discapacidad física permanente. La CAF volvió como socio benéfico oficial de la ESBRU con una división designada que incluía atletas con discapacidad física permanente y simpatizantes de la CAF que recaudaron fondos para potenciar vidas a través del deporte.

Por la noche, el Empire State Building iluminó sus famosas torres de verde para celebrar la 46.a edición de la “Run-Up”.

Las imágenes y el video en alta resolución pueden descargarse aquí.

Encontrará más información sobre la Empire State Building Run-Up en Internet.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de 165 millones de dólares de la “Observatory Experience” del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86 , el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La “Empire State Building Observatory Experience” recibe a millones de visitantes cada año y ha sido declarada la Atracción número 1 del mundo, y la Atracción número 1 de EE. UU. por tercer año consecutivo, en los premios Travelers' Choice de Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, “El edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo según Uber y la atracción número 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

