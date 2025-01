El amor está en el aire: el Empire State Building celebra San Valentín con el plan más extravagante de Nueva York, un paquete de pedida de mano, la proyección de «Sleepless in Seattle» y el encendido anual de la torre

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Celebre el amor en el «Edificio más romántico del mundo». El Empire State Building (ESB) ha anunciado los románticos planes que tiene preparados para San Valentín. Para este mes de febrero incluyen la proyección de una película temática, un paquete especial de pedida de mano y la cita más exclusiva de Nueva York para una afortunada pareja.









«Empire for Two»: En 2024, una pareja afortunada de San Valentín tuvo el Observatorio del Empire State Building para ellos solos con el estreno de esta noche de cita única en la vida: una cena gourmet con maridaje de vinos en el exclusivo Observatorio de la planta 102. La cena de tres platos (seleccionada y preparada por el jefe de cocina del restaurante del ESB, STATE Grill and Bar) incluye un delicioso menú degustación del chef acompañado de un músico en directo y ambientación temática y, por supuesto, el disfrute privado de la vista más hermosa de toda la ciudad de Nueva York. Antes de la cena, la pareja disfrutará del champán y de una visita privada al museo inmersivo del Empire State Building y al Observatorio de la planta 86. , que permanecerá cerrado durante toda la cita. Obtenga más información sobre esta oportunidad valorada en USD 20 000 dólares aquí.

«El Empire State Building es un símbolo de romanticismo atemporal que sirve de escenario a innumerables primeras citas, proposiciones de matrimonio y celebraciones de aniversarios a lo largo del año», declaró Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. «Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros huéspedes de todo el mundo para celebrar San Valentín en el “Edificio más romántico del mundo”».

La mundialmente famosa «Empire State Building Observatory Experience» se sometió a una renovación, que costó USD 165 millones, en la que se añadió un nuevo museo interactivo con nueve galerías, uniformes a medida para los anfitriones y un nuevo Observatorio en la planta 102 con vistas inigualables desde el corazón de Nueva York. La icónica «Observatory Experience» fue votada recientemente como la atracción número uno del mundo (y la número uno en Estados Unidos por tercer año consecutivo) en los premios Travelers' Choice de Tripadvisor 2024: Best of the Best Things to Do.

Puede descargar imágenes de alta resolución aquí. Más información sobre el Empire State Building en este enlace.

Acerca del Empire State Building

The Empire State Building, el «Edificio más famoso del mundo», propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de la «Empire State Building Observatory Experience», que costó 165 millones de dólares, crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86 , el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La «Empire State Building Observatory Experience» recibe a millones de visitantes cada año y ha sido declarada la Atracción número 1 del mundo, y la Atracción número 1 de EE. UU. por tercer año consecutivo, en los premios Travelers' Choice de Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, «El edificio favorito de Estados Unidos» por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo según Uber y la atracción número 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

