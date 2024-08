Dubái reconoce el uso de criptomonedas como un método válido para el pago de salarios

En un avance significativo para el enfoque de los Emiratos Árabes Unidos hacia las criptomonedas, el Tribunal de Primera Instancia de Dubái ha reconocido como válidos los pagos de salarios en criptoactivos en contratos laborales. Este fallo representa un cambio notable respecto a una decisión anterior de 2023, donde una reclamación similar fue rechazada debido a la falta de una valoración precisa de la criptomoneda implicada.

Irina Heaver, socia del bufete de abogados NeosLegal en EAU, destacó que esta decisión muestra un enfoque “progresista” hacia la integración de las monedas digitales en el marco legal y económico del país. El caso en cuestión involucraba a un empleado que presentó una demanda alegando que su empleador no le había pagado su salario, ni la compensación por despido injustificado y otros beneficios. El contrato de trabajo estipulaba un salario mensual en moneda fiduciaria y 5,250 tokens de EcoWatt. La disputa surgió cuando el empleador no pudo pagar la parte del salario correspondiente a los tokens durante seis meses.

En 2023, el tribunal reconoció la inclusión de los tokens EcoWatt en el contrato, pero no ordenó su pago en criptomonedas, ya que el empleado no proporcionó un método claro para valorar la criptomoneda en términos fiduciarios. Según Heaver, esta decisión reflejaba una postura más tradicional, enfatizando la necesidad de pruebas concretas al tratar con formas de pago no convencionales.

Sin embargo, en 2024, el tribunal dio un paso adelante al fallar a favor del empleado y ordenar el pago del salario en criptomonedas según lo estipulado en el contrato, sin convertirlo en moneda fiduciaria. “Esta decisión refleja una mayor aceptación de las criptomonedas en los contratos laborales y destaca el reconocimiento del tribunal sobre la naturaleza en evolución de las transacciones financieras en la economía Web3″, señaló Heaver.

Además, la abogada subrayó que la dependencia del tribunal en la Ley de Transacciones Civiles de los EAU y el Decreto-Ley Federal Nº 33 de 2021 en ambos fallos demuestra la aplicación coherente de los principios legales en la determinación de salarios. Este fallo también sienta un precedente positivo que fomenta la integración de las monedas digitales en las transacciones financieras cotidianas.