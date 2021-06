Donald Trump sugiere que China pague $10 billones por propagar el coronavirus

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el pago de indemnizaciones por parte de China por un monto de $10 billones por propagar la pandemia del coronavirus y provocar millones de muertes.

Las declaraciones del mandatario se registraron el pasado domingo durante la Convención Nacional Republicana en Carolina del Norte.

Según el mandatario, China es el responsable de la pandemia y de la muerte de más de tres millones de personas en el mundo, razón por la cual debe pagar los $10 billones por concepto de reparación de daños.

‘Exigimos indemnizaciones del Partido Comunista de China’, dijo el gobernante en el evento político, confirmando que mantiene firme su opinión de que el virus fue creado para perjudicar económicamente a EEUU.

Desde que apareció el contagio, Trump fue de la opinión que había provenido de un laboratorio de China y el país asiático tenía que hacerse responsable.

‘China debe de pagar’ dijo el exgobernante sobre los $10 billones. Asimismo, indicó que los países endeudados con China deben dejar de cumplir con los pagos.

En ese sentido, el exmandatario sugirió que la deuda de algunas naciones debería quedar como pago inicial por reparaciones ante los daños causados por la pandemia.

Trump, también exigió al gobierno de Joe Biden imponer aranceles a China del 100% a todos los productos importados del gigante asiático.

No es la primera vez que el expresidente confronta a China y pide una indeminización por el contagio, aunque en declaraciones anteriores no había mencionado el monto de $10 billones.

Trump, llegó a calificar al coronavirus como el virus Chino, generando incomodidad en el país asiático argumentando que EEUU trataba de estereotipar el contagio.

Además, decidió retirar la ayuda a la Organización Mundial para la Salud (OMS) por considerarla cómplice de China. Una vez que el Joe Biden asumió el poder la cooperación fue restaurada.