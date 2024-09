Delinea reconocida como un Líder en el 2024 Gartner® Magic Quadrant™ para la Gestión de Acceso Privilegiado

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Delinea, un proveedor pionero de soluciones para asegurar identidades a través de la autorización centralizada, anunció hoy su reconocimiento como un Líder en el 2024 Gartner Magic Quadrant para la Gestión de Acceso Privilegiado (Privileged Access Management – PAM). Esta es la 6° oportunidad consecutiva que Delinea ha sido reconocida en el Leaders Quadrant; Delinea declaró que, en su opinión, esto destaca el compromiso continuo de la compañía para ofrecer soluciones de seguridad confiables para el mercado.





“Nos sentimos honrados de que Gartner nos haya reconocido una vez más como Líderes”, expresó Art Gilliland, director ejecutivo de Delinea. “La seguridad de la identidad sirve como primera línea de defensa, ya que cada identidad, tanto humana como no humana, y los datos con los que interactúan, son objetivos en las empresas modernas de hoy en día. Creo que este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de salvaguardar a nuestros clientes al tiempo que ofrecemos soluciones que no sólo mejoran la seguridad, sino que también eliminan la complejidad, elevando la experiencia del usuario”.

Como afirma Gartner, “el crecimiento sigue estando impulsado por la creciente toma de conciencia de los líderes de seguridad e identidad respecto a la necesidad crítica de soluciones PAM. Los líderes han construido con éxito una importante base de clientes instalados y un flujo de ingresos y tienen altas calificaciones de viabilidad y un sólido crecimiento de los ingresos”.

La plataforma nativa en la nube de Delinea ofrece un conjunto completo de soluciones integradas, que abarcan la Gestión de Cuentas y Sesiones Privilegiadas (Privileged Account and Session Management – PASM), la Gestión de Delegación y Elevación de Privilegios (Privileged Elevation and Delegation Management – PEDM), la Gestión de Acceso Remoto Privilegiado (Remote Privileged Access Management – RPAM), la Gestión de Derechos de Infraestructura en la Nube (Cloud Infrastructure Entitlement Management – CIEM) y la Detección y Respuesta a Amenazas de Identidad (Identity Threat Detection and Response – ITDR), para proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y sin fisuras.

Con las capacidades de autorización inteligente de Delinea, las organizaciones pueden descubrir identidades, asignar niveles de acceso, detectar irregularidades y responder a las amenazas en tiempo real. La plataforma está diseñada para una implantación rápida en semanas en lugar de meses y exige un 90 % menos de recursos para su gestión en comparación con las soluciones de la competencia.

Para un acceso gratuito al 2024 Gartner Magic Quadrant para la Gestión de Acceso Privilegiado y para saber más sobre la elección de Delinea como Líder, visite nuestro sitio web.

Delinea se creó en abril de 2021, resultado de la fusión de Thycotic y Centrify y fue reconocida como un Líder en el Gartner Magic Quadrant para PAM en 2022 y 2023. Centrify fue reconocida como un Líder en los informes de 2018, 2020 y 2021. Thycotic fue reconocida como un Líder en los informes de 2020 y 2021.

Acerca de Delinea

Delinea es pionera en asegurar identidades a través de la autorización centralizada, haciendo que las organizaciones sean más seguras al gestionar continuamente sus interacciones en toda la empresa moderna. Aplica el contexto y la inteligencia a lo largo del ciclo de vida de la identidad, cubriendo la nube y la infraestructura tradicional, los datos y las aplicaciones SaaS para eliminar las amenazas relacionadas con la identidad. Delinea proporciona de forma única una autorización inteligente para todas las identidades, permitiendo una identificación precisa del usuario, una asignación de acceso apropiada, una monitorización de la interacción y una respuesta rápida a las irregularidades. La plataforma Delinea acelera la adopción y aumenta la productividad, implantándose en semanas, no meses, y requiriendo sólo el 10 % de los recursos, en comparación con los competidores. Descubra más sobre Delinea en Delinea.com, LinkedIn, X y YouTube.

