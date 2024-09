CyberArk recibe el nombramiento de líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2024 para la Gestión de acceso privilegiado

NEWTON (Massachusetts) y PETACH TIKVA (Israel)–(BUSINESS WIRE)–CyberArk (NASDAQ: CYBR ), la firma especializada en seguridad de identidades, anuncia que ha sido nombrada Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2024 para la Gestión de acceso privilegiado. 1 CyberArk se sitúa en la posición de líder por sexta vez consecutiva y ocupa el puesto más avanzado en Completitud de visión, que evalúa a los proveedores en función de la estrategia de oferta (producto), la innovación y la comprensión del mercado, entre otros criterios de evaluación.





Con el 93% de las organizaciones que han sufrido dos o más vulneraciones relacionadas con la identidad en los últimos 12 meses, la gestión y la seguridad de las identidades se ha convertido en un requisito crítico. La Plataforma de Seguridad de Identidades de CyberArk ayuda a las organizaciones a asegurar todo el espectro de identidades, lo que incluye la fuerza de trabajo, TI, desarrolladores y máquinas, soportando casos de uso de acceso modernos como la necesidad de aplicar “Zero Standing Privileges” en entornos de nube pública. Un componente central de la plataforma son las capacidades de gestión de acceso privilegiado (PAM) de CyberArk, que permiten a los clientes aplicar controles de privilegios flexibles para ayudar a prevenir el acceso malicioso a cuentas, credenciales y secretos en toda la infraestructura de la empresa.

“Estamos profundamente orgullosos de volver a ser nombrados Líderes por Gartner. CyberArk ofrece programas de seguridad de identidades para un mundo que ya funciona en múltiples nubes. Creemos que nuestra posición como Líder en el informe de este año, por sexta vez consecutiva, es el mejor testimonio de nuestro compromiso con la innovación continua y el éxito de nuestros clientes”, comentó Matt Cohen, director ejecutivo de CyberArk. “La seguridad de la identidad ya no se limita a las identidades humanas. A medida que proliferan las identidades (en especial las identidades de máquinas), impulsadas por los nuevos entornos híbridos y multinube, una estrategia eficaz de seguridad de identidades debe asegurarlas todas con el nivel adecuado de controles de privilegios. Las capacidades avanzadas de PAM, gestión de secretos y seguridad de privilegios de punto final de CyberArk son clave para capacitar a nuestros clientes para asegurar cada identidad y defenderse contra los ciberataques”.

CyberArk tiene como objetivo ofrecer la plataforma de seguridad de identidades más completa del sector, que incluye:

Excelente experiencia del cliente: CyberArk está comprometida con un enfoque que prioriza al cliente, garantizando que todas las identidades estén protegidas con el nivel adecuado de controles de privilegios, al tiempo que sitúa al cliente en el centro de todo lo que hace. Su plataforma unificada basada en SaaS simplifica y mejora la experiencia del administrador y del usuario final en gran medida para reducir costos y complejidad, lo que ayuda a las organizaciones a acelerar su migración a la nube con controles de seguridad de identidad coherentes.

Para descargar una copia gratuita del Cuadrante Mágico de Gartner de 2024 para la Gestión de acceso privilegiado, visite: https://www.cyberark.com/gartner-2024-mq-pam-es

1 – Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management, por Abhyuday Data, Michael Kelley, Nayara Sangiorgio, Felix Gaehtgens, Paul Mezzera, 9 de septiembre de 2024

Descargo de responsabilidad de Gartner

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio, y MAGIC QUADRANT es una marca registrada de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) es el líder mundial en seguridad de identidades. Centrado en controles de privilegios inteligentes, CyberArk pone a disposición la oferta de seguridad más completa para cualquier identidad (humana o de máquina) en aplicaciones empresariales, fuerzas de trabajo distribuidas, entornos de nube híbrida y en todo el ciclo de vida de DevOps. Las principales organizaciones del mundo confían en CyberArk para proteger sus activos más importantes. Para obtener más información sobre CyberArk, visite https://www.cyberark.com, lea los blogs de CyberArk o síganos en LinkedIn, X, Facebook o YouTube.

