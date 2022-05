Congresistas estadounidenses piden a Biden que levante sanciones contra Venezuela

Un grupo de congresistas estadounidenses solicitaron a la gestión del presidente Joe Biden levantar las sanciones contra Venezuela.

“El presidente Nicolás Maduro parece estar comprometido con el reinicio de las negociaciones con las fuerzas opositores. Este enfoque hacia Venezuela ya está dando resultados tangibles, y deberíamos ver sus resultados”, inicia la carta enviada por los 18 legisladores.

A renglón seguido, urgen a los EEUU buscar un diálogo con el presidente Maduro para apoyar el proceso de negociaciones con la oposición.

“Se considere levantar las sanciones (contra Venezuela) económicas que han alcanzado poco éxito y sufrimiento generalizado en la población venezolana”, acota la petición de los congresistas,

El texto es puntual al indicar que Maduro y sus aliados tiene mucha responsabilidad de la crisis humanitaria y política en Venezuela, pero las medidas hasta el momento han fracasado.

“Las políticas de la administración Trump no solo fracasaron en mejorar la situación del país, sino que la exacerbaron”, puntualiza sobre las sanciones contra Venezuela.

Añade que los intentos de golpe militar, las amenazas de intervención armada, la terminación de relaciones con Maduro, sus aliados y la imposición de amplias sanciones solo han profundizado la crisis política de Venezuela y fortaleciendo al gobierno de Maduro.

En ese sentido, señalan que las medidas aplicadas al país están minando la credibilidad de los Estados Unidos y perjudicando a los venezolanos.

“En vista de esto urgimos a los Estados Unidos levante todas las sanciones financieras y sectoriales contra Venezuela.

La petición está formada por los siguientes congresistas: : Raúl Grijalva, Jesús “Chuy” García, Jan Schakowsky, Juan Vargas, Ayanna Presley, Ilhan Omar, James McGovern, Jared Huffman, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Earl Blumenauer, Henrk “Hank” Johnson, Donald Payne Jr., Rashida Tlaib, Andy Levin, Jamaal Bowman, Alexandria Ocasio Cortez, Bonnie Watson Coleman.

18 progressive Democrats in Congress in letter to @POTUS urge the Biden administration to lift all sanctions on Venezuela that “exacerbate the humanitarian situation.” pic.twitter.com/oOafUaaAJO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 12, 2022