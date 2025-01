Cepton anuncia que Koito ha completado su adquisición, dando paso a una nueva era de despliegue de lidar a largo plazo

Una asociación estratégica destinada a impulsar la industrialización a gran escala de la tecnología lidar, con especial atención a la calidad, la confiabilidad y la sostenibilidad.





La adquisición combina la tecnología lidar de vanguardia de Cepton con la experiencia global de Koito en automoción, lo que allana el camino para nuevos avances en autonomía segura.

Al unir fuerzas con Koito, Cepton acelerará la comercialización mundial de sus soluciones lidar en los mercados de la automoción y las infraestructuras inteligentes.

La integración de Cepton ampliará la plataforma de negocio de Koito y establecerá estándares industriales en la adopción masiva de lidar para soluciones de movilidad de próxima generación.

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (“Cepton” o la “Compañía”), empresa innovadora de Silicon Valley y líder en soluciones lidar de alto rendimiento, anuncia la finalización de su adquisición por parte de KOITO MANUFACTURING CO, LTD. (“Koito”) (TSE: 7276), uno de los principales proveedores de sistemas de iluminación para automóviles. Como filial privada indirecta de Koito en los Estados Unidos, Cepton seguirá operando con su sede corporativa en San José, California.

Esta adquisición, que entra en efecto a partir del 7 de enero de 2025, marca un hito estratégico en la industrialización de la tecnología lidar vanguardista de Cepton, combinando los puntos fuertes de ambas empresas para remodelar la movilidad del futuro. Con el apoyo de la experiencia en automoción de Koito, de renombre mundial, Cepton seguirá comercializando sus soluciones lidar con un fuerte enfoque en la calidad, la confiabilidad y la sostenibilidad. Juntos, Cepton y Koito aspiran a impulsar la innovación y desbloquear el siguiente nivel de autonomía segura para automóviles, vehículos comerciales, equipos industriales e infraestructuras de transporte.

Principales aspectos de la adquisición:

Visión compartida para aumentar la seguridad del automóvil en todos los niveles de autonomía mediante el despliegue de soluciones de detección de precisión y percepción inteligente.

Combinación del liderazgo de Cepton en innovación lidar y la amplia experiencia de Koito en la industrialización de soluciones prémium para automoción.

Aumento de la estabilidad financiera, lo que hace posibles los compromisos a largo plazo para escalar la tecnología de Cepton para su adopción en el mercado masivo.

Una cadena de suministro unificada y racionalizada que acorta los ciclos de desarrollo y ofrece asistencia completa desde el inicio del programa hasta los servicios posventa.

Una red mundial ampliada de clientes y socios, con mayor penetración en mercados clave impulsados por fabricantes de equipos originales.

El Dr. Jun Pei, director ejecutivo y cofundador de Cepton, explica: “Estamos encantados de unirnos a Koito como una sola empresa, dadas las sinergias entre Cepton y Koito demostradas a lo largo de nuestros años de estrecha colaboración. El sector de la automoción lleva casi una década probando la tecnología lidar, y nuestra combinación con Koito llega en un punto de inflexión crítico, en el que las pruebas deben convertirse en un despliegue a gran escala y a largo plazo. Unir fuerzas con Koito nos permite maximizar nuestros puntos fuertes para ofrecer lo que es más importante para nuestros clientes fabricantes de equipos originales: un verdadero equilibrio entre rendimiento, confiabilidad y costo”.

Michiaki Kato, presidente y director de Operaciones de Koito, agrega: “La integración de Cepton mejorará la capacidad de Koito y reforzará su liderazgo mundial, sobre todo en el establecimiento de estándares industriales para tecnologías de detección de precisión en diversos tipos de vehículos y aplicaciones. Como parte de la visión de Koito de ‘iluminar el camino hacia nuestro futuro sostenible’, nuestro objetivo es hacer del lidar una tecnología accesible para los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Con la incorporación del equipo de Cepton, Koito se compromete a impulsar un futuro de movilidad segura, inteligente y sostenible”.

Información adicional

El 7 de enero de 2025, las acciones de Cepton dejan de cotizar en el NASDAQ. Cada acción ordinaria de Cepton se ha convertido en 3,17 dólares en efectivo.

Declaraciones prospectivas - Puerto seguro

El presente comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, incluidas, entre otras, las expectativas, planes y opiniones de la Compañía en relación con la Transacción propuesta. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como “estimación”, “objetivo”, “plan”, “proyecto”, “previsión”, “intención”, “objetivo”, “será”, “esperar”, “anticipar”, “creer”, “buscar”, “meta”, “hito”, “diseñado para”, “propuesto” u otras expresiones similares que predicen o implican acontecimientos, tendencias, términos y/o condiciones futuros o que no son declaraciones de hechos históricos. La Compañía advierte a los lectores de este comunicado de prensa que estas afirmaciones de carácter prospectivo están sujetas a riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales escapan al control de la Compañía, que podrían hacer que los resultados reales difirieran de forma sustancial de los resultados esperados. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las siguientes: (i) la capacidad de la Compañía para aplicar su estrategia empresarial tras la finalización de la adquisición; (ii) los litigios en curso y los posibles litigios adicionales relacionados con la adquisición, incluidos los efectos de cualquier resultado relacionado con estos; (iii) los riesgos de que las perturbaciones derivadas de la adquisición perjudiquen a la actividad empresarial de la Compañía, incluidos los planes y operaciones actuales; (iv) el efecto del anuncio de la conclusión de la adquisición sobre las relaciones comerciales, los resultados operativos y la actividad empresarial de la Compañía en general; (v) la capacidad de la Compañía para retener, contratar e integrar a personal cualificado y mantener relaciones con socios comerciales y clientes clave, así como con otras entidades con las que mantiene relaciones comerciales, a la luz de la adquisición; (vi) los riesgos relacionados con la desviación de la atención de la dirección de las operaciones comerciales en curso de la Compañía; (vii) los costos, cargas o gastos inesperados derivados de la adquisición; (viii) el impacto de condiciones económicas y de mercado generales y específicas del sector adversas; y (ix) los riesgos de que los beneficios de la adquisición no se materialicen en el tiempo y de la manera en que se espera. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de la Compañía en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente comunicado. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realiza la declaración o para reflejar acontecimientos imprevistos. La Compañía no pretende ni asume, y rechaza expresamente, cualquier deber u obligación de actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva para reflejar acontecimientos, circunstancias o nueva información posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, o para reflejar el desarrollo de acontecimientos imprevistos.

Acerca de Cepton

Cepton es una empresa innovadora de Silicon Valley que ofrece soluciones basadas en lidar para aplicaciones de automoción e infraestructuras inteligentes. Con su tecnología lidar patentada, Cepton aspira a generalizar el lidar y lograr un enfoque equilibrado del rendimiento, el costo y la confiabilidad, al tiempo que desarrolla soluciones de percepción 3D escalables e inteligentes en todos los sectores. Fundada en 2016 y dirigida por expertos de la industria con décadas de trayectoria colectiva en una amplia gama de tecnologías lidar y de imagen avanzadas, Cepton se centra en la comercialización en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y alta calidad. Cepton tiene su sede en San José, California, y cuenta con un centro de excelencia en Troy, Michigan, para ofrecer asistencia local a los clientes del sector de la automoción en el área metropolitana de Detroit. Cepton también está presente en Alemania, desde donde atiende a los clientes europeos. Para más información, visite www.cepton.com y siga a Cepton en LinkedIn y X (anteriormente Twitter).

Acerca de Koito

Bajo el mensaje corporativo "Lighting for Your Safety” (Iluminación para su seguridad), KOITO MANUFACTURING CO, LTD. (Koito) consolida una historia de liderazgo en la iluminación para el automóvil desde su fundación en 1915. En la actualidad, el Grupo Koito consta de 30 empresas ubicadas en 13 países y suministra productos y servicios a clientes de todo el mundo, a través de una red global liderada por cinco grandes regiones (Japón, América, Europa, China y Asia). Sus productos, reconocidos por su alta calidad y avanzada tecnología, son ampliamente utilizados por fabricantes de automóviles de todo el mundo. La empresa responde a la futura transformación de la movilidad mediante el desarrollo de tecnologías de iluminación de nueva generación y equipos relacionados, sistemas de control y productos, materiales y métodos de producción respetuosos con el medioambiente. Para más información, visite www.koito.co.jp/english.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Faithy Li, media@cepton.com