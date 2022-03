BridgeTower Capital Se Une a Securitize y Chainlink para Expandir las Ofertas en Staking, DeFi y Mercados Autorizados en Avalanche

BridgeTower anuncia bono de activos digitales aportados de AVAX en Avalanche

BARCELONA y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–BridgeTower Capital, innovador en la conexión de los mercados de cadena de bloques (blockchain) a nivel mundial, se asocia con Securitize, líder en valores de activos digitales, para lanzar la oferta de la Plataforma global BridgeTower (BridgeTower Global Platform) a mercados autorizados. BridgeTower también está lanzando un bono de activos digitales aportados (SDAS, Staked Digital Asset Security) que se ejecutará en una subred Avalanche.

BridgeTower se ha asociado con Securitize, su agente de transferencia digital, a fin de ofrecer sus productos a través de una interfaz de usuario perfecta. Los inversores simplemente necesitan crear un Securitize iD, en el que su identidad se verifica de acuerdo con los estándares regulatorios de los EE. UU. Luego pueden invertir fácilmente en oportunidades en todo el ecosistema BridgeTower, así como en las propias ofertas de Securitize, incluidas acciones en empresas privadas y fondos de grado institucional.

Las transacciones utilizarán contratos inteligentes y los custodios regulados brindarán transparencia en torno a la garantía de activos utilizando la Prueba de reserva (Proof of Reserve) de Chainlink , la solución de Oracle líder en el mercado para auditar las reservas dentro y fuera de la cadena. Usando la Prueba de reserva de Chainlink para verificar la garantía de los tokens envueltos en el ecosistema de múltiples cadenas, los mercados autorizados de BridgeTower desbloquearán la liquidez de los activos en muchas de las cadenas de bloques más importantes del mundo.

Los mercados autorizados de BridgeTower incluirán productos financieros de finanzas descentralizadas (DeFi), como oportunidades personalizadas de apuestas de cadena de bloques, intercambios de tokens y desarrollo de NFT con empresas de arte, entretenimiento y deportes para proporcionar productos sin problemas que cumplan con las normas institucionales.

Con más de 5000 de sus propios Nodos de Participación (Staking Nodes), BridgeTower utiliza energía renovable para reducir la huella de carbono. BridgeTower, que ya es un proveedor líder de infraestructura de prueba de participación para cadenas de bloques de nivel 1 y empresas Web 3.0, ha construido su negocio de participación (staking) fundacional y DeFi de rápido crecimiento a través de asociaciones e inversiones en los últimos años.

“Estamos acercando el valor de la participación innovadora en la cadena de bloques y los productos DeFi sin problemas a los inversores institucionales”, indicó el director ejecutivo de BridgeTower, Cory Pugh. “Hemos trabajado incansablemente para traer innovación y procesos regulados mediante el uso de nuestros productos de participación (staking) y DeFi en mercados autorizados para crear una puerta de enlace compatible para que las instituciones participen en la oportunidad de cadena de bloques en evolución”.

“Existe una demanda institucional significativa para participar en las oportunidades de las DeFi, pero la falta de lugares seguros para participar ha mantenido a las instituciones al margen. Ahora que Securitize ofrece las DeFi autorizadas a través de certificaciones en cadena, así como a través de nuestra asociación con Avalanche para construir una subred autorizada, se han abierto las puertas a las DeFi reguladas”, comentó Jamie Finn, presidente y cofundador de Securitize. “La plataforma globalmente integrada que BridgeTower ha creado, permitirá que más instituciones ingresen al mercado con confianza”.

BONO DE ACTIVOS DIGITALES APORTADOS DE AVAX POR LANZAR

“Avalanche se ha convertido rápidamente en el destino preferido de las instituciones para acceder a la innovación que surge de las finanzas descentralizadas y contribuir con su propia experiencia en la creación de productos y ecosistemas de valor en la cadena. Estoy emocionado de ver que BridgeTower y Securitize expanden su participación en la comunidad de Avalanche y crean aplicaciones de nivel institucional”, manifestó John Nahas, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Ava Labs.

La innovación de producto más reciente de BridgeTower es un bono de activos digitales aportados (Staked Digital Asset Security). El nuevo valor recibirá recompensas de participación, y, después de un año de tiempo de espera, se podrá negociar en el Mercado autorizado. El token del Bono de participación de AVAX representará a la participación de AVAX utilizando Contratos Inteligentes (Smart Contracts), para acuñar tokens de utilidad aportados en la Cadena de Avalanche y ejecutarlos en una subred. Esto creará una única seguridad de activos digitales diseñada para inversores institucionales capaces de administrar el proceso de verificación de identidad de los clientes (Know Your Customer, KYC), listas blancas, administración de tablas de capitalización e informes. BridgeTower lanzará productos adicionales a finales de este año.

El bono de activos digitales aportados de AVAX también se ofrecerá en el Sistema Alternativo de Negociación de Mercados Bursatilizados (Securitized Markets Alternative Trading System), poniéndolo a disposición de una amplia gama de inversores acreditados. Actualmente, hay más de 400 000 inversores que participan en los Mercados Securitize (Securitize Markets). Eventualmente, se espera que el bono de activos digitales aportados de AVAX y otros valores de participación (staking) de grado institucional también se ofrezcan en el Nivel 1, Web 3.0 y, eventualmente, en otros intercambios.

“Creemos que este producto es único, como valor, y será atractivo para los inversores institucionales que buscan un valor global regulado para participar en el mercado de prueba de participación de cadena de bloques en expansión dramática”, agregó Pugh. “Estamos encantados de asociarnos con Securitize y Avalanche y por la experiencia que aportan como líderes de la industria en sus respectivas áreas”.

Acerca de BridgeTower

BridgeTower Capital ha desarrollado una plataforma global para llevar productos de manera única a sus propios mercados autorizados para habilitar sin problemas una puerta de entrada institucional a las entidades de participación (staking), las DeFi, las NFT y la Web 3.0. BridgeTower opera más de 5000 de sus propios nodos de participación y posee servidores que utilizan energía 100 por ciento renovable. Porciones significativas de los rendimientos de estos productos se reinvierten para hacer crecer continuamente la infraestructura y los activos de BridgeTower. BridgeTower es una empresa global con sede en Singapur con entidades operativas en Suiza y los Estados Unidos, lo que le permite abordar de manera compatible muchas de las jurisdicciones más importantes de la economía global. Más información en http://www.bridgetowercapital.com.

Acerca de Securitize

Securitize es una firma de valores de activos digitales con la misión de brindar a las partes interesadas acceso para invertir y negociar inversiones alternativas, y para que las empresas obtengan capital, administren accionistas y ofrezcan liquidez potencial a los accionistas. Securitize ha sido pionera en una plataforma totalmente digital de extremo a extremo para emitir, administrar y comercializar valores de activos digitales, de conformidad con el marco regulatorio existente de los EE. UU., con más de 1,2 millones de cuentas de inversores y 3000 empresas conectadas. Securitize está compuesto por Securitize, Inc. y sus subsidiarias Securitize, LLC (agente de transferencia registrado en la Comisión de Bolsa de Valores [Security Exchange Commission, SEC]), Securitize Capital, LLC, Securitize Markets, LLC (corredor de bolsa registrado en la SEC, miembro de FINRA y SIPC, y operador de el sistema de comercio alternativo de la compañía), y Pacific Stock Transfer. Obtenga más información en http://www.securitize.io.

Acerca de Avalanche

Avalanche es la plataforma de contratos inteligentes más rápida en la industria de la cadena de bloques, según lo medido por el tiempo hasta la finalización. Avalanche es increíblemente rápido, de bajo costo y ecológico. Cualquier aplicación habilitada para contratos inteligentes puede superar a su competencia si se implementa en Avalanche. ¿No lo cree? Pruebe una aplicación en Avalanche hoy.

Declaraciones de Securitize

Los valores ofrecidos en el ATS de los Mercados Securitize no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Los activos enumerados en este documento, como los activos digitales o tokens que usan cadena de bloques, son especulativos, implican un alto grado de riesgo, generalmente no tienen liquidez, pueden no tener valor, tienen una certeza regulatoria limitada, están sujetos a posibles riesgos de manipulación del mercado y pueden exponer a los inversores a pérdidas de capital. La inversión en la cadena de bloques implica un grado de riesgo que puede ser diferente al de los mercados tradicionales. Estos riesgos incluyen, entre otros, el riesgo de incertidumbre regulatoria, la adopción del mercado, la manipulación del mercado, la salida del mercado, la volatilidad de los precios y el riesgo de seguridad. Las inversiones en colocaciones privadas, en particular las inversiones de puesta en marcha, también son especulativas e implican un alto grado de riesgo. Los inversores deben poder permitirse la pérdida de toda su inversión. La elegibilidad para comprar y vender valores en el sistema de comercio alternativo (Alternative Trading System, ATS) de los Mercados Securitize la determina los Mercados Securitize a su entera discreción. Las ofertas para vender o las solicitudes de ofertas para comprar cualquier valor solo pueden realizarse a través de documentos de oferta oficiales que contengan información importante sobre riesgos, tarifas y gastos asociados con los valores aplicables disponibles para negociar en el ATS de los Mercados Securitize. Los inversores deben llevar a cabo su propia diligencia debida y se les anima a consultar con un asesor financiero, abogado, contador, asesores fiscales y cualquier otro profesional que pueda ayudarlo a comprender y evaluar los riesgos asociados con cualquier oportunidad de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. No hay garantía de que una cartera diversificada mejore los rendimientos generales, supere a una cartera no diversificada o prevenga pérdidas

