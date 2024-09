Blinken anuncia millonaria de ayuda para Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el 11 de septiembre de 2024 un nuevo paquete de ayuda económica y humanitaria para Ucrania, valorado en 717 millones de dólares. Este apoyo está destinado a restaurar la infraestructura energética del país, gravemente afectada por los continuos ataques rusos.

Blinken destacó que, ante la ofensiva invernal del presidente ruso Vladímir Putin, que busca usar el frío como arma contra la población ucraniana, Estados Unidos aportará 325 millones de dólares para reparar la red energética y eléctrica de Ucrania. Esta financiación es crucial para que Kiev pueda restablecer su sistema energético y mitigar los efectos de los ataques.

Además, el secretario de Estado anunció 290 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria, destinados a garantizar servicios básicos como agua potable, alimentos, refugio y medicinas para millones de desplazados ucranianos y de otros países de la región afectados por la guerra.

En su declaración, Blinken también reveló un fondo adicional de 102 millones de dólares para labores de desminado, con el objetivo de retirar minas terrestres y artefactos explosivos no detonados dejados por las fuerzas rusas en territorio ucraniano.

Blinken subrayó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la victoria de Ucrania, destacando que más de 50 países han aportado más de 100.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Afirmó que el apoyo internacional no cesará, y envió un mensaje claro al presidente Putin: «Nuestro apoyo no disminuirá. Nuestra unidad no se romperá».