Antony Blinken llega a Ucrania para renovar su compromiso de respaldo

En una muestra de apoyo contundente hacia Ucrania, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha llegado a la capital del país para reafirmar el compromiso duradero del Gobierno de Joe Biden en medio del conflicto persistente con Rusia.

La visita no anunciada de Blinken se produce en un momento crítico, con el Ejército ruso consolidando sus posiciones cerca de la ciudad ucraniana de Vovchansk, lo que ejerce una presión adicional sobre las fuerzas ucranianas.

Blinken tiene programado un encuentro el 14 de mayo con el presidente Volodimir Zelenski y miembros clave de su gabinete. Durante estas reuniones, se discutirán las últimas actualizaciones desde el frente de batalla, así como el impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad proporcionada por Washington. Esta es la cuarta visita de Blinken a Kiev desde la invasión rusa en febrero de 2022, subrayando el compromiso continuo de Estados Unidos con la soberanía, la integridad territorial y la democracia de Ucrania frente a la agresión persistente de Rusia.

El Congreso de EE. UU. aprobó recientemente una ley de ayuda exterior significativa, con una asignación de 60.800 millones de dólares destinados específicamente a Ucrania como parte de un paquete de ayuda global de 95.300 millones de dólares. Este respaldo financiero ya está en el terreno, como señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Sullivan también confirmó los esfuerzos en curso para enviar más defensas antiaéreas a Ucrania, incluidas las baterías Patriot, que han demostrado su eficacia al neutralizar los misiles rusos.

La llegada de Blinken y el compromiso continuo de EE. UU. reflejan una postura firme en solidaridad con Ucrania en su lucha por la autodeterminación y la seguridad frente a la agresión extranjera.