Berkshire Hathaway Specialty Insurance lanza el ramo de Caución en España y nombra a Jesús Barbero director

BOSTON (EE. UU.) y MADRID (España)–(BUSINESS WIRE)–Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha anunciado hoy su entrada en el mercado de caución en España y ha nombrado a Jesús Barbero para dirigir la línea de productos como director de Caución.





«Nos complace liderar la entrada de BHSI en el mercado europeo de Caución», ha anunciado Constanza Gállegos, directora general de BHSI en España. «Con el compromiso a largo plazo, la calificación crediticia y la solidez financiera de BHSI en el mercado de caución en España, respondemos a una necesidad expresa de nuestros clientes y corredores».

BHSI creará y ofrecerá diferentes soluciones de caución para diversos proyectos y riesgos en España.

Jesús cuenta con más de 20 años de experiencia especializada en finanzas. Recientemente, ha pasado 15 años al frente del área de Finanzas en otra importante aseguradora. Jesús se encuentra en Madrid y su dirección de correo electrónico es jesus.barbero@bhspecialty.com.

En Europa, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera con las sociedades Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) y Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI es una sociedad de actividad designada con sede en Irlanda, con número de registro 636883 y domicilio social en 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublín D02 KW81 (Irlanda). Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Inglaterra y Gales, con número de registro 3230337 y domicilio social en 8 Fenchurch Place, 4th Floor, Londres EC3M 4AJ (Reino Unido). BHEI y BHIIL son filiales de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una sociedad con sede en Nebraska (EE. UU.), que ofrece seguros de bienes comerciales, accidentes, responsabilidad profesional sanitaria, líneas ejecutivas y profesionales, responsabilidad transaccional, caución, marítimos, viajes, programas, accidentes y salud, exceso de siniestralidad médica, propietarios de viviendas y multinacionales. BHSIC, BHIIL y BHEI son filiales del grupo de compañías de seguros National Indemnity de Berkshire Hathaway, que tienen calificaciones de solidez financiera de A++ de AM Best y AA+ de Standard & Poor’s. Berkshire Hathaway Specialty Insurance, con sede en Boston, cuenta con oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianápolis, Irvine, Los Ángeles, Nueva York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramón, Seattle, Stevens Point, Adelaida, Auckland, Barcelona, Brisbane, Bruselas, Colonia, Dubái, Dublín, Fráncfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Mánchester, Melbourne, Milán, Múnich, París, Perth, Singapur, Estocolmo, Sídney, Toronto y Zúrich.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

PRENSA



JoAnn Lee / +1 617.936.2937