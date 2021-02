Bank of America Anuncia Medidas para Alcanzar Cero Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero antes de 2050

Comunicado sobre metas operativas 2030

CHARLOTTE, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Sobre la base del permanente apoyo del Bank of America al Acuerdo de París sobre el Clima, la empresa describió hoy las medidas iniciales para alcanzar su meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en sus actividades financieras, operaciones y cadena de suministro antes de 2050. Bank of America sigue colaborando activamente con sus clientes para ayudar a acelerar las transiciones de estos hacia cero emisiones netas, y planea establecer objetivos intermedios basados en la ciencia para hacer frente a las emisiones, para carteras de alta emisión, lo que incluye la energía. Además, Bank of America comunicó sus metas operativas y de cadena de suministro más amplias para 2030 como parte de un compromiso integral con la sostenibilidad ambiental.

“Es fundamental que aprovechemos todos los sectores de nuestro negocio, más allá de nuestras operaciones directas, para acelerar la transición a una economía global con cero emisiones netas”, afirmó la vicepresidente de Bank of America, Anne Finucane, que lidera las actividades de la empresa relativas al medioambiente, sociedad y gobernanza, finanzas corporativas, movilidad del capital, y política pública. “Reconocemos que esta no será una tarea fácil, pero creemos que nuestro compromiso ayudará a estimular el desarrollo de soluciones energéticas que no supongan emisiones de carbono, transporte y agricultura sostenibles, y otras transformaciones de la industria, mientras se generan oportunidades más resilientes al clima y equitativas para nuestro futuro”.

Colaboración en el camino hacia cero emisiones

Como parte de su transición hacia cero emisiones netas, en Julio de 2020, Bank of America se unió a Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) como miembro del equipo central global. En colaboración con otras 15 instituciones financieras, Bank of America participó en el desarrollo de la normativa contable y de presentación de informes global sobre GEI para la industria financiera, al proporcionar una metodología coherente para evaluar y divulgar las emisiones asociadas con actividades financieras. Bank of America se compromete a divulgar las emisiones financiadas a más tardar en 2023.

Esta colaboración se apoya en los esfuerzos continuos y recientes de Bank of America con socios para abordar el financiamiento, la tecnología, la política y otras dificultades en la transición a una economía global sin emisiones de carbono, lo que incluye lo siguiente:

El CEO, Brian Moynihan, ejerce como copresidente de la Iniciativa de Mercados Sostenibles de Su Alteza Real el Príncipe de Gales.

El International Business Council del Foro Económico Mundial, bajo la presidencia de Moynihan, publicó hace poco un conjunto de métricas comunes del capitalismo de las partes interesadas con indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), desarrolladas junto con las 4 grandes firmas de contabilidad. Casi 70 empresas globales se han comprometido con las métricas, lo que incluye recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima, y el alineamiento con cero emisiones netas antes de 2050. Moynihan también es miembro de la Alianza del Foro Económico Mundial de líderes del clima y su comité directivo financiero de transición.

Bank of America también es socio fundador de Center for Climate Aligned Finance de RMI y miembro de 1t.org U.S. Stakeholder Council y Energy Transitions Commission.

Bank of America habitualmente invita a miembros de su consejo consultivo comunitario nacional, incluido Ceres, el Center for Climate and Energy Solutions (C2ES), Clean Air Task Force, The Nature Conservancy, World Resources Institute, y U.S. Green Building Council, y otros interesados externos, para que brinden perspectivas valiosas y orientación para dar forma a su estrategia y planificación relativa a las emisiones de carbono.

“Al describir los pasos que Bank of America va a dar para alcanzar las cero emisiones netas, la empresa acelera las ambiciones establecidas en el Acuerdo de París sobre el Clima”, afirmó la CEO y presidente de Ceres, Mindy Lubber. “Como una institución financiera global, Bank of America tiene influencia única y alcance para llegar a esas metas. Agradecemos el compromiso de Bank of America de establecer objetivos ambiciosos para 2030 y esperamos tener más detalles en el futuro, incluso cómo trabajará con los clientes para cumplir su compromiso”.

Compromiso de expansión de las operaciones y de la cadena de suministro

Bank of America alcanzó la neutralidad de carbono en sus operaciones en 2019, un año antes de lo programado, y aumentó la cantidad de vendedores que miden e informan públicamente las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la encuesta CDP de cadenas de suministro. Bank of America ahora ha establecido el siguiente conjunto de objetivos para sus operaciones y cadena de suministro, que se deberán alcanzar antes de 2030:

Mantener la neutralidad de carbono para las operaciones (Alcance 1 y 2).

Comprar electricidad 100 % sin carbono.

Reducir las emisiones GEI de las sucursales en un 75 % (Alcance 1 y 2).

Reducir el consumo de energía en un 55 %.

Reducir el consumo de agua potable en un 55 %.

Administrar las instalaciones de manera responsable y conseguir la certificación LEED® (o similar) para el 40 % del espacio edificable.

Administrar de manera responsable los desechos para reducir la cantidad que se envía a los vertederos. Desviar el 75 % de los desechos de construcciones y demoliciones de los vertederos. Eliminar el 100 % de los desechos electrónicos mediante vendedores responsables y certificados.



Garantizar que el 70 % de los vendedores globales, por gasto, establezcan la reducción de emisiones GEI u objetivos de energía renovable.

Evaluar el 90 % de los vendedores globales, por gasto, para riesgos ESG como se describe en el Código de Conducta de Vendedores de la empresa.

Seguir reduciendo el uso de papel y comprar el 100 % del papel de fuentes certificadas.

Movilizar el capital para actividades comerciales sostenibles, de bajas emisiones de carbono

Será fundamental aumentar significativamente las inversiones en las tecnologías de baja emisión de carbono y actividades necesarias para decarbonizar todos los sectores de la economía para que Bank of America cumpla sus metas de cero emisiones netas. Desde 2007, la empresa ha destinado más de 200 000 millones de USD en capital y se ha comprometido a movilizar un total de 445 000 millones de USD antes de 2030 para su Iniciativa de Negocios Ambientales. La empresa ya espera superar su compromiso antes de 2030 en función de la actividad económica actual. Con esta iniciativa, la empresa trabaja estrechamente con sus clientes para financiar la adopción de soluciones de bajas emisiones de carbono, incluida la construcción de edificios eficientes en materia de recursos, energía renovable, transporte sostenible como los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, y agricultura eficiente en materia de recursos.

Bank of America también dedica un importante capital financiero, intelectual, filantrópico y catalítico para apoyar el progreso de tecnologías en desarrollo, como el financiamiento de carbono, agricultura sostenible y biocombustibles, infraestructura hidráulica, hidrógeno limpio, energía a partir de residuos, y tecnologías de captura y secuestro de carbono. Se pueden encontrar más detalles sobre el enfoque de Bank of America para tratar el cambio climático y administrar el riesgo en sus actividades financieras en el Marco normativo sobre el riesgo ambiental y social actualizado de la empresa y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima.

Bank of America



En Bank of America, nos guía el propósito común de ayudar a mejorar la vida financiera a través de la energía de cada conexión. Vamos a cumplir esto a través del desarrollo responsable con enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG). ESG se integra en nuestras ocho líneas de negocio y refleja la manera en que estimulamos la economía mundial, generamos confianza y credibilidad, y representamos una empresa en la que la gente quiere trabajar, invertir y hacer negocios. Se demuestra en el lugar de trabajo inclusivo y comprensivo que creamos para nuestros empleados, los productos y los servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que tenemos en todo el mundo al ayudar a que las economías locales prosperen. Una parte importante de este trabajo es formar alianzas sólidas con grupos defensores y sin fines de lucro, como organizaciones comunitarias, de consumidores y ambientales, para aunar nuestras redes colectivas y experiencia para lograr el mayor impacto. Conozca más en about.bankofamerica.com, y conéctese con nosotros en Twitter (@BofA_News).

Si desea conocer las noticias de Bank of America, incluidos los anuncios de dividendos y demás información importante, visite la sala de prensa de Bank of America y regístrese para recibir avisos de noticias por correo electrónico.

www.bankofamerica.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Los corresponsales se pueden comunicar con



Kelly Sapp al 1.980.214.3070



Kelly.E.Sapp@BofA.com