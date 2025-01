AWS lanza una región de infraestructura en México

La región de AWS México (Central) ofrece a los clientes una mayor variedad de opciones para ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de manera segura en México, al mismo tiempo que atiende a los usuarios finales con una latencia aún menor

AWS planea invertir más de USD 5000 millones y mantener un promedio de más de 7000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo al año en México, añadiendo más de USD 10.000 millones al PIB de México

AWS lanza un fondo AWS InCommunities de USD 300.000 para respaldar proyectos comunitarios locales

Entre los clientes activos en México se encuentran BBVA, Becle, Digital@FEMSA, Grupo Lala, Grupo Salinas, Hospital Ángeles, Jüsto, Konfio, Laureate Education, la Universidad Nacional Autónoma de México, SkyAlert, los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, Stori, y muchos otros que innovan en AWS

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy el lanzamiento de la Región México (Central) de AWS. A partir del día de hoy, desarrolladores, startups, emprendedores y empresas, así como organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán mayores opciones para ejecutar sus aplicaciones y atender a usuarios finales desde los centros de datos de AWS ubicados en México. Como parte de su compromiso a largo plazo, AWS planea invertir más de USD 5000 mil millones en México a lo largo de 15 años. AWS también lanzó un Fondo AWS InCommunities de USD 300.000 en Querétaro para ayudar a grupos, escuelas y organizaciones locales a iniciar nuevos proyectos comunitarios. Para obtener más información sobre AWS Global Infrastructure, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.





AWS estima que la construcción y el funcionamiento continuo de la nueva región de AWS aportarán aproximadamente USD 10.000 millones al producto interior bruto (PIB) de México y mantendrán un promedio anual de más de 7000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en empresas externas. Estos puestos de trabajo, incluidos los de construcción, mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y otros dentro de la economía más amplia del país, formarán parte de la cadena de suministro de AWS en México.

"Este lanzamiento marca un paso significativo a medida que continuamos expandiendo nuestra infraestructura y ofreciendo innovación global en aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés), inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas para nuestros clientes", dijo Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura en AWS. "Con acceso a infraestructura segura y confiable, junto con un amplio conjunto de tecnologías de AWS, esta nueva Región de AWS ayudará a las empresas de todo México a sentarse en el centro de la innovación en IA y ML. Estamos orgullosos de profundizar nuestra inversión en México para ayudar a apoyar la transformación empresarial, fomentar el talento tecnológico, construir habilidades en la nube y crear oportunidades de crecimiento económico".

"El lanzamiento de hoy representa un hito significativo en el viaje de transformación digital de México. La inversión de AWS de más de USD 5000 millones fortalecerá la infraestructura tecnológica de México y abrirá nuevas oportunidades para la innovación, el crecimiento económico, la inclusión digital y la creación de empleos", dijo Marcelo Ebrard, secretario de economía de México. "Con la Región (Central) de AWS México, las empresas, emprendedores, gobiernos, startups y sociedad civil mexicanos tendrán acceso a tecnologías de vanguardia, lo que les permitirá escalar sus operaciones, mejorar su competitividad e impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras. Damos la bienvenida a esta inversión de AWS y esperamos una colaboración continua que ayude a fomentar un ecosistema digital vibrante y sostenible en México".

Con la Región AWS México (Central), AWS cuenta con 114 Zonas de Disponibilidad en 36 regiones geográficas, con planes anunciados de lanzar 12 Zonas de Disponibilidad más y cuatro Regiones AWS más en Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la Nube Soberana Europea de AWS. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que sitúan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que sitúan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas. La región de AWS México (Centro) consta de tres zonas de disponibilidad ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad empresarial de los clientes, pero lo suficientemente cerca para proporcionar baja latencia a las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad dispone de alimentación, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS centrados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad a fin de lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

La región de AWS México (Central) permitirá a los clientes con preferencias de residencia de datos almacenar su contenido de forma segura en México, permitirá a los clientes lograr una latencia aún más baja y atenderá la demanda de servicios en la nube en toda América Latina. AWS ofrece el portafolio de servicios más amplio y profundo, incluido análisis, cómputo, bases de datos, IoT, IA generativa, aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube. Los clientes, desde startups y empresas hasta organizaciones del sector público y sin fines de lucro, podrán utilizar tecnologías avanzadas del proveedor de nube líder en el mundo para impulsar la innovación, reducir costos y acelerar la transformación.

"El lanzamiento de la Región AWS México (Centro) fortalecerá la infraestructura digital de nuestro país y abrirá nuevas oportunidades para la innovación, el emprendimiento y el crecimiento socioeconómico sostenible, en línea con nuestra visión de un México más conectado y competitivo", dijo Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia. "La nueva Región cumplirá con los más altos estándares de eficiencia energética, respaldará empleos de alta calidad y traerá una serie de programas comunitarios y de fuerza laboral para ayudar a desarrollar el talento tecnológico local, en alineación con los objetivos de inclusión digital y progreso tecnológico de la presidenta Claudia Sheinbaum".

"La inversión sin precedentes de AWS en infraestructura de centros de datos coloca a Querétaro y a México a la vanguardia digital de América Latina y establece un nuevo punto de referencia para la innovación tecnológica", dijo Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro. "Nuestro compromiso es lograr que inversiones de esta magnitud generen un impacto positivo en la economía del estado, beneficiando directamente a todos los queretanos. Con determinación y visión estratégica, Querétaro avanza hacia un futuro próspero y tecnológicamente avanzado".

Clientes y socios de AWS le dan la bienvenida a la Región AWS en México

Las organizaciones de México se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Entre las empresas mexicanas que eligen AWS para innovar, impulsar la eficiencia de costos y acelerar el tiempo de comercialización se encuentran las siguientes: BBVA, Becle, Digital@FEMSA, Grupo Lala, Grupo Salinas y el Hospital Ángeles. Los clientes del sector público mexicano utilizan AWS para ayudar a ahorrar costos y servir mejor a los ciudadanos locales, incluidos Laureate Education, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Las startups y pequeñas empresas mexicanas, como Jüsto, Konfio, SkyAlert y Stori, están construyendo sus negocios en AWS para escalar rápidamente a nivel nacional y en todo el mundo.

BBVA es un grupo financiero global con una amplia gama de servicios financieros, apoyado por la red de distribución más grande de México en más de 25 países en todo el mundo. "BBVA México está entusiasmado en aprovechar la infraestructura local de AWS para ampliar sus capacidades tecnológicas y mejorar la seguridad y confiabilidad de los servicios financieros que ofrece a sus clientes", dijo Rafael Rosales Gómez, jefe de ingeniería de BBVA México. "La nueva Región de AWS en México servirá como catalizador para la innovación y la transformación digital en nuestro sector".

Becle es una empresa familiar de 11ª generación que produce, comercializa y distribuye su cartera multicategoría de más de 30 marcas de bebidas a más de 85 países. "Como el mayor productor de tequila del mundo, destacamos en el sector de las bebidas por nuestra constante innovación y mejora continua", dijo Javier Almazán, CIO global de Grupo Becle. "Estamos entusiasmados de aprovechar la infraestructura de AWS en México para acelerar nuestra innovación y ofrecer servicios más seguros y ágiles a nuestros clientes, al tiempo que cumplimos con los requisitos regulatorios de residencia de datos. La nueva Región impulsará la adopción de procesos y prácticas empresariales de vanguardia que nos ayudarán a mantenernos a la vanguardia en el mercado".

Digital@FEMSA impulsa el valor económico y social a través de soluciones innovadoras para la inclusión financiera, como Spin by Oxxo y Spin Premia, conectando a consumidores y empresas a través de la tecnología. "El lanzamiento de la Región AWS marca un hito en el desarrollo tecnológico del sector financiero de nuestro país", dijo Gonzalo Galicia, CTO de Digital@FEMSA. "Con la nueva Región, empresas como la nuestra deben aprovechar la oportunidad para impulsar un mayor desarrollo de nuestro sector. Estamos preparados para aprovechar al máximo los beneficios que traerá la infraestructura de AWS, a través de la innovación continua, la adaptación y la búsqueda constante de nuevas formas de agregar valor a nuestros clientes".

El Hospital Ángeles es líder en el sector de la salud privada en México y América Latina, con 27 hospitales y un cuerpo médico de más de 15.000 especialistas apoyados por robots quirúrgicos y laboratorios automatizados. "El lanzamiento de hoy marca un paso esencial en la digitalización del sector salud de México, ayudando a garantizar un servicio de salud con tecnología de punta para pacientes y profesionales", dijo Juan Pablo Reyes González, líder clínico del Centro Nacional de Radiología e Imagen del Sistema de Salud Hospital Ángeles. "La nueva región de AWS no solo apoyará nuestras operaciones, sino que también nos permitirá ofrecer una experiencia de usuario más ágil y confiable al mejorar la velocidad y precisión de los datos críticos".

Jüsto es un supermercado en línea de entrega exclusiva que está empoderando a pequeños y medianos productores al proporcionar una plataforma en línea para vender sus productos directamente a los consumidores. "Como el primer supermercado 100 % digital de México, estamos entusiasmados con la oportunidad de innovar en la infraestructura de AWS aquí en México", dijo Oleksandr Shcherbina, CTO de Jüsto. "La nueva Región permitirá a Jüsto y a muchas otras empresas mexicanas mejorar la conformidad del almacenamiento de datos y beneficiarse de la conveniencia, facilidad y seguridad de construir en AWS".

La red de socios de AWS (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) de todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y la APN ayuda proporcionando soporte empresarial, técnico, de marketing y de salida al mercado a los clientes. Los ISV, socios tecnológicos, SI y socios consultores de AWS ayudan a los clientes a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitorización, automatización y administración para los entornos en la nube de los clientes. Los socios de AWS en México incluyen a Escala 24x7, Nyx Technologies y XalDigital. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Accenture es socio de AWS con más de 30 competencias y designaciones de prestación de servicios premiadas por AWS. "Accenture apoya la combinación de la tecnología con el ingenio humano para transformar la vida y los negocios de las personas", dijo Jorge Castilla, CEO de Accenture en México. "Nos entusiasma seguir trabajando con nuestros clientes para aprovechar al máximo el potencial de AWS para impulsar la transformación digital, mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia operativa y desarrollar soluciones de vanguardia con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial".

Escala 24x7 es Socio de Servicios Administrados de AWS y Socio Consultor y Revendedor de AWS para Latinoamérica, Estados Unidos y España. "La nueva Región AWS en México marca un hito en la transformación digital del país. Para Escala 24x7 y sus clientes, esto significa aplicaciones más rápidas gracias a una latencia reducida, facilidad para modernizar sistemas y migrar a la nube, cumplimiento simplificado de las leyes de protección de datos al almacenar la información localmente, y una infraestructura robusta que garantiza la continuidad del negocio", dijo Yesenia Meneses, country manager de Escala 24x7. "En Escala 24x7 estamos preparados para guiar a nuestros clientes en este emocionante viaje a la nube, aprovechando al máximo la infraestructura de AWS en México para impulsar su crecimiento".

Invertir en México

La nueva región de AWS México (Central) es la última de las inversiones continuas de AWS en México para proporcionar a los clientes tecnologías en la nube avanzadas y seguras, junto con programas de capacitación, formación y participación de la comunidad. En 2020, AWS lanzó AWS Outposts en México para entregar infraestructura y servicios de AWS a prácticamente cualquier ubicación en las instalaciones o en el borde para una experiencia híbrida verdaderamente consistente. Desde entonces, AWS también lanzó siete ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en México, lo que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. En 2023, AWS profundizó su inversión en México con el lanzamiento de AWS Local Zones en Querétaro. Las Zonas Locales de AWS son un tipo de implementación de infraestructura de AWS que coloca servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos y otros servicios selectos más cerca de grandes centros de población, industria y TI, lo que permite a los clientes entregar aplicaciones que requieren latencia de milisegundos de un solo dígito a los usuarios finales. AWS también fijó dos ubicaciones de AWS Direct Connect en Querétaro, lo que permite a los clientes establecer conectividad privada entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de colocación.

Desde 2017, AWS capacitó a más de 500.000 personas en México en habilidades de nube y está en camino de capacitar a 200.000 personas adicionales en fundamentos de nube e IA generativa para finales de 2026. AWS continúa invirtiendo en la capacitación de estudiantes, desarrolladores locales y profesionales técnicos, profesionales no técnicos y la próxima generación de líderes de TI en México a través de ofertas como AWS re/Start, AWS Academy, AWS Educate, y AWS Skill Builder. Estos programas ayudan a alumnos de todos los orígenes y experiencias a prepararse para carreras digitales. Desde cursos universitarios hasta programas de capacitación de tiempo completo y contenido de aprendizaje interactivo basado en juegos, los equipos de Capacitación y Certificación de AWS y Capacitación Masiva de AWS Latinoamérica ofrecen a las personas la capacitación que mejor se adapte a sus necesidades individuales. AWS se asoció con múltiples organizaciones en México para fortalecer el impacto de sus iniciativas de capacitación y capacitar al talento local para tener éxito en la economía digital en evolución.

En 2023, AWS puso en marcha el programa de mejora de las cualificaciones "Impulsando el talento mexicano a la nube", en alianza con la Secretaría de Economía de México, para brindar capacitación en habilidades de la nube a 130.000 personas; meta que fue superada en 2024, con más de 138.000 personas capacitadas. Esta iniciativa ha contribuido a democratizar el acceso al conocimiento técnico y a fortalecer la competitividad de estudiantes, docentes, mujeres fundadoras y emprendedoras en la economía digital.

Los programas de mejora de las cualificaciones en curso incluyen asociaciones con universidades como el Tecnológico de Monterrey, para incidir en más de 65.000 personas del ecosistema universitario, y la Universidad Panamericana, para formar a 30.000 miembros de su comunidad. AWS y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) también llevan a cabo un programa de capacitación que afectará al 98 % de las agencias aduanales del país para mediados de 2025, iniciativa que busca fortalecer al sector aduanero mexicano ante el dinamismo comercial generado por el nearshoring.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a convertirse en una empresa más sostenible y alcanzar el carbono neto cero en todas sus operaciones para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019.

AWS trabaja constantemente para aumentar la eficiencia energética de sus centros de datos, optimizando su diseño, invirtiendo en chips específicos e innovando con nuevas tecnologías de refrigeración. Un informe de Accenture, encargado por AWS, estima que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que la on-premise, y cuando las cargas de trabajo se optimizan en AWS, la huella de carbono asociada puede reducirse hasta en un 99 %. La Región AWS México (Central) estará refrigerada por aire y no requerirá el uso continuo de agua de refrigeración en las operaciones. Con esta nueva Región, los clientes también se beneficiarán de los esfuerzos de sostenibilidad de AWS en toda su infraestructura. Para obtener más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services es la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS amplió continuamente sus servicios para dar soporte a prácticamente cualquier carga de trabajo, y ahora cuenta con más de 240 servicios completos de computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), móviles, seguridad, híbridos, medios de comunicación y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 114 zonas de disponibilidad en 36 regiones geográficas, con planes anunciados para 12 zonas de disponibilidad más y cuatro regiones de AWS más en Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes, entre los que se incluyen las startups de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos pioneros de Amazon. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

