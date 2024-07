Aumento de las reestructuraciones corporativas en los próximos dos años

Más del 80 % de los expertos del sector prevén la continuidad en el aumento del volumen de las reestructuraciones

Las regulaciones que favorecen la liquidación sobre la rehabilitación se consideran el mayor desafío, y la supervivencia se ve aún más obstaculizada por equipos de gestión sin experiencia y el aumento de las tasas de interés.

América del Norte y Europa experimentan una reestructuración importante

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–Según una investigación reciente encargada por CSC, proveedor líder mundial de soluciones de cumplimiento y administración empresarial global, el volumen de nuevos mandatos de reestructuración corporativa seguirá en aumento durante los próximos dos años, a medida que las empresas en dificultades lidian con la incertidumbre geopolítica, el ajuste de las tasas de interés y los nuevos desafíos regulatorios.





El estudio de CSC1, Global Restructuring Trends in 2024: Navigating the Opportunities and Challenges (Tendencias de reestructuración global en 2024: sortear las oportunidades y los desafíos), revela que la gran mayoría (83 %) de los profesionales del sector espera que el volumen de mandatos de reestructuración crezca significativa o modestamente en los próximos dos años, y una cuarta parte (25 %) predice un aumento importante.

CSC encargó una investigación a 150 altos ejecutivos independientes de los sectores de servicios financieros globales, legal, crédito privado y deuda privada para conocer qué está impulsando el aumento de las reestructuraciones globales, así como los desafíos que enfrenta el sector y las diferencias regionales clave.

“La aceleración de las reestructuraciones globales se suma al aumento que hemos visto en los últimos 12 a 24 meses. En el Reino Unido, por ejemplo, hubo más de 25 000 insolvencias de empresas registradas en 2023, la mayor cantidad en 30 años”, comentó Michelle Dreyer, directora general de Práctica de Reestructuración Global de CSC.

“Estamos observando una serie de empresas que asumieron una cantidad considerable de deuda durante el COVID y ahora se encuentran con el vencimiento esa deuda. Pero como las tasas actuales son mucho más altas, no pueden simplemente acudir a su prestamista o a otro prestamista y refinanciar”, añadió Dreyer. “Algunas reestructuraciones son en realidad empresas que probablemente deberían haber presentado su solicitud en 2020, pero como obtener refuerzos por el dinero barato en el mercado, han podido resistir hasta ahora. Ahora estamos viendo las consecuencias de todo ese dinero barato”.

Dos tercios (65 %) de los expertos del sector dijeron que el mayor desafío para la reestructuración de empresas en dificultades era superar los obstáculos regulatorios, que en ocasiones favorecen la liquidación en lugar de la rehabilitación. Otros desafíos clave son los equipos directivos sin experiencia (citados por el 55 % de los encuestados), que no están acostumbrados a la transición de las operaciones normales de la empresa a un entorno de quiebras muy diferente y complejo. Alrededor del 40 % de los encuestados destacó el aumento de las tasas de interés como un factor importante en el mercado de reestructuración.

“Muchas personas en puestos directivos tienen poca o ninguna experiencia para afrontar los desafíos de una crisis sistémica”, añadió Dreyer. “A menudo, los equipos de gestión tienen dificultades para realizar la transición de las operaciones normales de la empresa a lo que se necesita en un procedimiento de quiebra, lo que significa que el apoyo de proveedores experimentados que puedan actuar rápidamente para ayudarlos se vuelve enormemente valioso”.

El estudio de CSC identificó a América del Norte y Europa como las dos regiones que presenciaron los volúmenes más importantes de actividad de reestructuración. Más del 40 % de los encuestados seleccionaron estas geografías, cuyos marcos regulatorios maduros las hacen atractivas para empresas de otros países.

“Los cambios regulatorios también pueden tener un impacto positivo en la reestructuración y hacer que ciertas jurisdicciones sean más atractivas, lo que conlleva un mayor uso de los cambios de COMI”, señaló Dreyer. “Sólo una minoría muy pequeña dijo que utiliza un solo proveedor externo independiente durante los procesos de reestructuración, lo que pone de relieve la dificultad de encontrar una ventanilla única en tiempos excepcionales para los equipos de gestión. En CSC, brindamos experiencia de profesionales altamente experimentados en una variedad de productos y un servicio transfronterizo global verdaderamente integrado”.

Si desea recibir una copia del informe Global Restructuring 2024 de CSC, puede comunicarse con Camilla Wyatt o Saffron Wainwright en cscteam@citigatedewerogerson.com.

Notas a los editores



1 CSC, en asociación con Pure Profile, encuestó a 150 altos ejecutivos de los sectores de servicios financieros, legal, crédito privado y deuda privada a nivel mundial para evaluar sus opiniones sobre el estado de la industria de reestructuración global. Los encuestados se dividieron igualmente entre América del Norte, APAC, Reino Unido y Europa.

Acerca de CSC



CSC es el socio de confianza elegido por más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500®, más del 90 % de las 100 mejores marcas globales (Interbrand®) y más del 70 % de las empresas PEI 300. Somos el proveedor líder a nivel mundial de soluciones de cumplimiento y administración de negocios globales, servicios de administración especializados para administradores de activos alternativos en una variedad de estrategias de fondos, transacciones que involucran a participantes de los mercados de capitales tanto en mercados públicos como privados, gestión de sistemas de nombres de dominio y marca digital, y protección contra fraude, y soluciones de software de impuestos corporativos. CSC, fundada en 1899 y con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., se enorgullece de ser una empresa privada y administrada profesionalmente durante más de 125 años. CSC tiene oficinas y capacidades en más de 140 jurisdicciones en Europa, América, Asia Pacífico y Medio Oriente. Somos una empresa global capaz de hacer negocios dondequiera que estén nuestros clientes, y logramos los objetivos al contratar expertos en cada negocio al que servimos. We are the business behind business®. Para obtener más información, visite cscglobal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Citigate Dewe Rogerson

Camilla Wyatt o Saffron Wainwright



cscteam@citigatedewerogerson.com

CSC

Brandy Chieffi



Vicepresidente de Marketing



brandy.chieffi@cscglobal.com

Sala de prensa de CSC