Aruba y NetApp se asocian para mejorar la oferta de Tecnología de la Información

Aruba se presentará en NetApp INSIGHT 2024 para explicar cómo la colaboración estratégica impulsa soluciones de vanguardia con infraestructura de datos inteligente.

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anuncia que se ha convertido en el proveedor de infraestructuras de datos preferido de Aruba, uno de los más importantes proveedores de servicios de alojamiento web, registro de dominios y cuentas de correo electrónico en Europa. Juntas, las compañías aprovecharán las especialidades de cada una para prestar un mejor servicio los clientes, ofreciendo nuevas soluciones con el sello “Powered by NetApp”. Como prueba de esta estrecha colaboración, Fabrizio Garrone, director de Soluciones Empresariales de Aruba, presentará una sesión en NetApp INSIGHT 2024: “Aruba builds secure, available, intelligent data infrastructure on NetApp [1702-1]” (Aruba construye una infraestructura de datos segura, disponible e inteligente sobre NetApp).





Aruba es el proveedor líder en Italia de servicios de nube, centros de datos, alojamiento, correo electrónico, registro de dominios y PEC (correo electrónico certificado). Aruba ha sido cliente de NetApp durante más de una década y ha utilizado soluciones de NetApp en segundo plano para potenciar sus servicios, pero ahora está ampliando la cooperación a una asociación formal. Al aunar fuerzas, las empresas podrán colaborar en objetivos estratégicos e iniciativas sinérgicas para ofrecer soluciones optimizadas para centros de datos, tanto desde el punto de vista del servidor de datos como de la gestión de datos.

“Las credenciales de Aruba son evidentes gracias a su larga lista de clientes empresariales de primer nivel en toda Europa”, señaló Gabie Boko, director de Marketing de NetApp. “Al utilizar las soluciones de NetApp, Aruba ha estado transmitiendo los beneficios de la infraestructura de datos inteligente a sus clientes. Esta alianza ayuda a obtener unos beneficios más transparentes, para que los clientes de Aruba sepan que están obteniendo lo mejor en seguridad, gestión y visibilidad de datos con las soluciones que compran. También crea nuevas oportunidades de innovación y desarrollo conjuntos para satisfacer las necesidades específicas de los clientes de toda Europa, ampliando el alcance tanto de Aruba como de NetApp”.

Para apoyar esta alianza, Aruba y NetApp trabajarán de forma coordinada con la meta puesta en proporcionar soluciones de vanguardia a los clientes. Aruba etiquetará sus servicios insignia como “Powered by NetApp” para ilustrar que utilizan el potente almacenamiento de datos y los servicios de datos integrados de NetApp. Esta empresa conjunta dará lugar a futuros productos insignia de Aruba que serán “Powered by NetApp”.

“Aruba se dedica a planificar, implementar y gestionar soluciones tecnológicas altamente personalizadas para dar soporte a nuestros clientes en toda Europa”, comentó Fabrizio Garrone, director de Soluciones Empresariales de Aruba. “Durante años, NetApp ha proporcionado una base sólida para los datos de nuestros clientes con sus soluciones de almacenamiento y gestión de datos líderes en el sector. Esta alianza demuestra a nuestros clientes la alta calidad de la infraestructura que proporcionamos también gracias a nuestros centros de datos de última generación. Esperamos desarrollar nuevas e innovadoras soluciones que sirvan a nuestros clientes y los preparen para el éxito ahora y en el futuro”.

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa de infraestructura de datos inteligente que combina almacenamiento de datos unificado, servicios de datos integrados y soluciones CloudOps para convertir un mundo de disrupción en una oportunidad para cada cliente. NetApp crea infraestructuras sin silos y aprovecha la capacidad de observación y la IA para ofrecer la mejor gestión de datos. Al ser el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial integrado de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad sin fisuras y nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos a través de una ciberresiliencia, gobernanza y agilidad de aplicaciones superiores. Nuestras soluciones CloudOps proporcionan una optimización continua del rendimiento y la eficiencia a través de la observabilidad y la IA. Independientemente del tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, transforme su infraestructura de datos para hacer realidad sus posibilidades empresariales con NetApp. Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas registradas de NetApp, Inc. Otros nombres de compañías y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

Acerca de Aruba

Aruba S.p.A. (http://www.aruba.it), fundada en 1994, es el principal proveedor italiano de servicios en la nube, centros de datos, alojamiento, correo electrónico, registro de dominios y PEC (correo electrónico certificado). La empresa, de capital íntegramente italiano, cuenta con 16 millones de usuarios y gestiona una vasta infraestructura repartida por 7 centros de datos que incluye 2,7 millones de dominios registrados, 9,8 millones de cuentas de correo electrónico, 9 millones de cuentas PEC y miles de infraestructuras informáticas de clientes. Aruba PEC y Actalis son las dos Autoridades de Certificación del grupo, acreditadas ante AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) para la prestación de servicios cualificados. La infraestructura de Aruba está cualificada también por ACN (Autoridad Nacional de Ciberseguridad) para el tratamiento de datos ordinarios, críticos y también estratégicos de la Administración Pública. En 30 años de actividad, Aruba ha desarrollado una amplia experiencia en el diseño y gestión de centros de datos de alta tecnología, en propiedad y distribuidos por toda Italia. El más grande se encuentra en Ponte San Pietro (BG) y cuenta con infraestructuras de diseño ecológico e instalaciones que cumplen con los estándares de seguridad más elevados del sector (Rating 4 ANSI/TIA-942, ISO 22237), a los que se añade el Hyper Cloud Data Centre de Roma, que ocupa 74 000 m² en el área del Tecnopolo Tiburtino y que a plena capacidad incluirá 5 centros de datos independientes. Aruba implementa soluciones de eficiencia energética en sus centros de datos, demostrando su compromiso con la sostenibilidad y, además, produce energía limpia a través de plantas fotovoltaicas y centrales hidroeléctricas. La red de infraestructuras se extiende también por Europa, con un centro de datos propio en la República Checa e instalaciones asociadas en Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido. Para más información, visite https://www.aruba.it/ y las redes sociales Facebook, X y LinkedIn.

