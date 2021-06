Antonio Guterres es reelecto como secretario general de la ONU

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes que el portugués Antonio Guterres continúe al frente del organismo mundial en el período 2022-2026.

Guterres, permanece como secretario general desde el 2017 cuando fue seleccionado por los miembros de la organización mundial.

Una vez confirmada la reelección del portugués presentó juramento, el cual está enfocado en prometer una actuación independiente.

En los actos oficiales se contó con la participación del presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, y otras personalidades mundiales.

Tras su juramentación, Antonio Guterres dijo sentirse honrado y agradecido por la confianza depositada.

“Me siento profundamente honrado y agradecido por la confianza depositada en mí para servir como secretario general de la ONU por un segundo mandato. Servir a la ONU es un privilegio inmenso y un deber sumamente noble”, dijo en su cuenta de Twitter el alto funcionario.

Serving the @UN is an immense privilege and a most noble duty.

Por su parte el presidente de turno del Consejo de Seguridad, el Sven Jürgenson, confirmaron el apoyo incondicional al portugués, quien de culminar su periodo serían nueve años en el importante cargo.

“Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo incondicional al señor Antonio Guterres”, dijo Jürgenson.

Alabó al reelecto secretario general, destacando que tiene los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad.

Expertos señalaron que la reelección no era una sorpresa y era considerada un hecho lógico en la ONU, porque la mayoría de los secretarios han optado por dos periodos en su cargo.

Una de las excepciones fue la del egipcio Butros Gali, cuya reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos.