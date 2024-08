Amina, la ajedrecista rusa que envenenó a su rival y aun así perdió

El caso de Amina Abakarova, una ajedrecista rusa que envenenó a su rival para ganarle una competencia y aún así perdió, ha generado repudio a nivel mundial.

Videos muestran a la deportista rusa colocando en el lugar donde se sentaría su oponente mercurio el rey, un potente veneno que provoca náuseas y mareos.

Todo se descubrió luego que Umayganat Osmanova se retiró del evento por sentirse mal de salud y un juez percibió que algo extraño sucedía.

“Ambas competidores llegaron a la sala de combate y se sentaron en el lugar que les correspondía. La jugada comenzó y quien iba ganando era Osmanova para sorpresa de Amina”, se informó.

Solo pasaron unos minutos, cuando la ajedrecista envenenada comenzó a sentir los efectos del potente mercurio, el rey y decidió retirarse, dejando la partida a su favor.

Tras el revuelo que dejó el retiro de la jugadora, uno de los jueces pidió una investigación, mientras que Osmanova se encontraba interna en un centro asistencial.

Al descubrirse que la ajedrecista había sido envenenada, se solicitó revisar las cámaras de seguridad, descubriendo que Amina había manipulado la tabla del ajedrez.

En las grabaciones se ve a Abakarova colocando el mercurio sin imaginar que había cámaras grabando todo lo que hacía y que serán utilizadas en su juicio.

No solo la rival comenzó a sentirse mal, otras personas en la sala también fueron afectados por el mercurio en la sala.

La ajedrecista ganadora, una vez dada de alta, dijo que empezó a sentir que le faltaba el aire y un sabor a hierro en su boca.

Amina, tras ser detenida, justificó su intento de asesinato, asegurando que su rival comenzó las hostilidades entre ambas al hablar mal de ella luego de derrotarla en un torneo anterior.

