Alorica recibe la certificación de Great Place to Work® en todos los países de América Latina y el Caribe donde opera

Este reconocimiento resalta su enfoque en los empleados, así como el crecimiento regional de la compañía

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Alorica Inc., líder global en experiencia del cliente (CX) impulsada por tecnología, celebra haber obtenido la certificación Great Place to Work® (Gran Lugar para Trabajar) en los nueve países de América Latina y el Caribe donde opera. Este reconocimiento, basado en la retroalimentación de los empleados sobre áreas clave como credibilidad, respeto, equidad, orgullo y compañerismo, incluye por primera vez a Jamaica, Uruguay, República Dominicana y Paraguay—la operación más reciente de Alorica, inaugurada en 2024—en su lista de países certificados. Además, destaca el cuarto reconocimiento consecutivo para Alorica en Guatemala, el segundo para Colombia, Honduras, México y Panamá, y el tercer año consecutivo para Filipinas. Más de 11,400 empleados participaron en la encuesta realizada por el Instituto Great Place to Work®, autoridad global en cultura laboral y experiencia de los empleados, que evalúa cómo los lugares de trabajo fomentan la innovación, la retención de talento y el éxito empresarial.





“Este logro dice mucho sobre el impacto de nuestros valores centrados en las personas”, comentó Mike Clifton, codirector ejecutivo de Alorica. “La innovación a través de tecnología de vanguardia comienza empoderando a nuestra gente, y los comentarios positivos de nuestros equipos reflejan la cultura próspera que hemos construido. Este reconocimiento nos inspira a seguir cumpliendo con nuestro compromiso hacia nuestros empleados, clientes y comunidades”.

“Nuestra visión de crecimiento sostenible se basa en invertir en talento”, declaró Max Schwendner, codirector ejecutivo de Alorica. “La pasión del personal impulsa nuestro ímpetu a medida que seguimos estableciendo nuevos puntos de referencia para la excelencia. Ver que nuestros equipos son reconocidos como el verdadero pilar de nuestros logros es increíblemente gratificante”.

En 2024, Alorica alcanzó importantes hitos en América Latina y el Caribe, subrayando su compromiso con crear un entorno inclusivo donde los empleados prosperen y contribuyan al éxito empresarial. La empresa amplió su presencia regional con el lanzamiento de sus operaciones en Paraguay, donde ahora emplea a más de 600 miembros del equipo. Además, su fuerza laboral creció en casi 3,500 agentes, logrando un incremento del 15% en comparación al año anterior. Alorica también priorizó el desarrollo profesional, promoviendo a más de 1,000 empleados y cubriendo el 89% de sus puestos de liderazgo con talento interno. Reflejando su fuerte enfoque en la satisfacción de los empleados, la empresa alcanzó un impresionante 92% en la puntuación eNPS, superando con creces los estándares del sector.

“Nuestra gente es la esencia de la cultura y el desempeño de Alorica”, explicó José Ramírez, presidente de Alorica América Latina y el Caribe. “Cuando nuestros empleados se sienten valorados y empoderados, fortalecen nuestro éxito, no solo en los negocios sino también en el desarrollo de nuestras comunidades. Esta certificación regional refleja el sistema de apoyo que hemos fomentado como un equipo unificado de 21,000 empleados en nueve países, y es esta base la que alimenta nuestro progreso continuo e impacto positivo”.

