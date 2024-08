AI-RAN Alliance anuncia el nombramiento del Dr. Alex Jinsung Choi en el cargo de presidente

WAKEFIELD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–La AI-RAN Alliance se complace en anunciar el nombramiento del Dr. Alex Jinsung Choi, miembro principal del Research Institute of Advanced Technology de SoftBank Corp. Como presidente de la AI-RAN Alliance, Choi se compromete plenamente a trabajar junto a destacados miembros de la tecnología, la industria y las instituciones académicas para ayudar a acelerar la adopción y el crecimiento de la tecnología AI-RAN (redes de acceso por radio con inteligencia artificial), con el apoyo de las tecnologías 5G y 6G.





“La AI-RAN Alliance se establece para transformar las telecomunicaciones a través de los avances de la AI-RAN, una mayor eficiencia y nuevas oportunidades económicas”, afirmó Choi. “Como presidente, me complace liderar esta iniciativa AI-RAN, trabajando con líderes de la industria para mejorar las redes móviles, reducir el consumo de energía y modernizar la infraestructura con 5G y 6G con AI/ML. Nuestro objetivo es impulsar el progreso de la sociedad a través de AI-RAN, pasando de la infraestructura de comunicaciones tradicional a la de última generación”.

Choi aporta más de 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo desempeñado en el pasado numerosas funciones de liderazgo corporativo en la investigación y el desarrollo de diversos dominios tecnológicos, como las redes móviles y la IA/ML (IA/aprendizaje automático). También ha sido una figura destacada en las asociaciones del sector, anteriormente como presidente de la O-RAN ALLIANCE, donde desempeñó un papel fundamental en el éxito de las especificaciones de O-RAN y en la transformación de la RAN hacia soluciones abiertas e inteligentes.

Bajo la dirección de Choi, la AI-RAN Alliance aprovechará la experiencia colectiva de sus miembros para impulsar la investigación y la innovación en tres áreas principales: AI-for-RAN, que se centra en mejorar las capacidades de la red de acceso por radio con IA para mejorar la eficiencia espectral; AI-and-RAN, que integra la IA con los procesos RAN para optimizar el uso de la infraestructura y crear nuevas oportunidades de ingresos; y AI-on-RAN, que despliega servicios de IA en el borde de la red para aumentar la eficiencia operativa y ofrecer nuevos servicios a los usuarios de redes móviles. Los operadores de red de la AI-RAN Alliance encabezarán las pruebas y la implementación de estas tecnologías, desarrolladas gracias a los esfuerzos de colaboración de las empresas y universidades miembros.

Satadal Bhattacharjee, director sr. de Marketing, Infrastructure BU, ARM, expresó, “Nos complace colaborar con Choi, presidente de la AI-RAN Alliance. Al igual que Choi, creemos que la IA cambiará fundamentalmente la forma en que se despliegan los servicios inalámbricos, fomentando una amplia innovación y mejorando la eficiencia operativa. Deseamos trabajar con los principales líderes del sector, desde el silicio hasta el software, para hacer realidad la promesa de la IA ubicua y la tecnología 6G.”

Jim Shea, cofundador y director ejecutivo de DeepSig, declaró, “Como pionero en comunicaciones nativas de IA y con su experiencia en el crecimiento de O-RAN ALLIANCE, Choi dirigirá esta importante iniciativa que está dando forma al futuro de las redes de acceso por radio inteligentes. La amplia experiencia inalámbrica AI/ML de DeepSig tendrá un rol clave en esta emocionante colaboración para aprovechar las tecnologías avanzadas que ayudarán a la industria a desbloquear una eficiencia de red sin precedentes y acelerar la innovación”.

Mathias Riback, vicepresidente y responsable de Advanced Technology U.S. de Ericsson, expresó, “Me complace darle la bienvenida al Dr. Choi como presidente de la AI-RAN Alliance. Al ser una organización no estandarizada, la AI-RAN Alliance puede complementar de forma única el trabajo de las SDO existentes centrándose en dar forma a casos de uso innovadores que integren la IA con RAN. Además de obtener beneficios de la IA en las implementaciones de RAN, será importante avanzar en los casos de uso de ‘AI on RAN’, donde las redes móviles desempeñan un papel fundamental para permitir las aplicaciones de IA. Ericsson está plenamente comprometida con el fomento de un entorno de colaboración que una a todos los actores del ecosistema de IA en evolución para dar forma juntos al futuro de las telecomunicaciones”.

Shawn Hakl, vicepresidente de 5G Strategy de Microsoft, expresó, “En Microsoft, reconocemos que la inteligencia artificial (IA) es una tecnología fundamental de nuestra era. Nos entusiasma formar parte de la AI-RAN Alliance y nos complace especialmente que Choi asuma el cargo de presidente. El liderazgo de Choi será clave a medida que colaboremos para aprovechar la IA en la optimización de las inversiones en infraestructura de la RAN y la ampliación de sus capacidades para introducir nuevos servicios impulsados por la IA para aplicaciones móviles modernas”.

Ari Kynäslahti, responsable de Strategy and Technology, Mobile Networks de Nokia comentó, “Nokia se enorgullece de formar parte de la AI-RAN Alliance y de contribuir a la integración de la IA en las redes de acceso por radio. El potencial de la IA para optimizar las redes, predecir y resolver problemas y mejorar el rendimiento y la calidad del servicio es significativo. A medida que nos embarcamos en este viaje transformador, la colaboración es esencial para aprovechar nuestra experiencia colectiva. Nos complace que el Dr. Alex Choi haya sido designado para este puesto y esperamos que guíe nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos”.

Tommaso Melodia, catedrático de William L. Smith en Northeastern University, expresó, “Nos complace contar con Choi como presidente de la AI-RAN Alliance, al frente de nuestros esfuerzos para transformar la industria. Choi ha sido un firme defensor de la evolución hacia un futuro más abierto, impulsado por el software e integrado en la IA. Bajo el liderazgo de Choi, la AI-RAN Alliance está preparada para acelerar el desarrollo de nuevos servicios y casos de uso aprovechando la apertura, el uso de software y la integración de la IA para mejorar el rendimiento de la red, la eficiencia energética, el uso compartido del espectro y la seguridad, redefiniendo en última instancia el panorama de las comunicaciones globales”.

Soma Velayutham, gerenta general, AI and Telecoms de NVIDIA, comentó, “La AI-RAN Alliance es una iniciativa crítica para avanzar en la convergencia de la IA y las tecnologías 5G/6G a fin de impulsar la innovación en las redes móviles. El nuevo liderazgo del consorcio aportará una nueva perspectiva y se centrará en ofrecer la última generación de conectividad”.

El Dr. Ardavan Tehrani, Samsung Research, vicepresidente de la Junta Directiva de la AI-RAN Alliance, expresó, “Estamos encantados de que el Dr. Alex Choi lidere la AI-RAN Alliance como presidente de la Junta. La organización desempeñará un papel fundamental en el fomento de la colaboración, el impulso de la innovación y la transformación de las futuras redes 6G utilizando la IA. Bajo el liderazgo del Dr. Choi, nos esforzaremos por ofrecer un valor sustancial a los usuarios finales y a los operadores a través de casos de uso e innovaciones pioneros basados en la IA”.

Ryuji Wakikawa, vicepresidente y responsable del Research Institute of Advanced Technology de SoftBank Corp., comentó, “SoftBank se ha comprometido a realizar una infraestructura de red impulsada por IA, y creemos firmemente que la amplia trayectoria y experiencia de Choi será un gran motor en el avance de la tecnología AI-RAN e impulsará un progreso significativo para la industria móvil en esta era de IA con la velocidad del rayo”.

John Saw, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de T-Mobile, expresó, “Nos complace contar con Alex Choi como presidente de la AI-RAN Alliance. La IA está avanzando a un ritmo sin precedentes y con la ventaja de nuestra red 5G tenemos una oportunidad única para aprovechar este impulso. Si desarrollamos soluciones que aprovechen al máximo tanto la RAN como la IA en las GPU, y trabajamos junto a Choi y los principales líderes del sector dentro de la organización, creemos que existe un potencial de cambio que revolucionará la industria”.

El Dr. Akihiro Nakao, catedrático de The University of Tokyo, comentó, “El nombramiento del Dr. Alex Jinsung Choi como presidente de la AI-RAN Alliance representa un paso fundamental en el avance de la IA dentro del sector de las telecomunicaciones. Se espera que su liderazgo aúne los esfuerzos del mundo académico y de la industria, alimentando la próxima ola de innovadores que impulsarán el futuro de la IA y las telecomunicaciones. Esta iniciativa no solo acelerará la adopción de la IA en diversas aplicaciones, sino que también fomentará la colaboración internacional y establecerá nuevos estándares de eficiencia, gestión energética, resiliencia y desarrollo de servicios impulsados por la IA que reconfigurarán la industria de las telecomunicaciones y beneficiarán a la sociedad en todo el mundo”.

La AI-RAN Alliance es un consorcio de colaboración que tiene como objetivo posibilitar la evolución y el avance de la integración de la IA en la RAN. Establecida en 2024, la organización se esfuerza por promover la innovación, establecer las mejores prácticas e impulsar el desarrollo de tecnologías de IA que mejoren el rendimiento, la eficiencia y la flexibilidad de los sistemas RAN utilizados en las telecomunicaciones. Para más información, visite: https://ai-ran.org/

