Zynga y la Empresa de Tuneado Automotor Liberty Walk Lanzan una Competencia Única en su Clase para la Nueva Función de Tuneadores de Élite de CSR Racing 2

El diseño ganador de la competencia de tuneadores de élite de CSR2, “Design A Wrap” (Diseña un ploteo) se presentará en un juego y se llevará a un auto de la vida real diseñado por Liberty Walk

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Zynga (Nasdaq:ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció su asociación con la empresa japonesa líder de tuneado de automóviles Liberty Walk para el lanzamiento de la nueva función de tuneadores de élite y la competencia “Diseña un ploteo” en CSR Racing 2 (CSR2).





A partir del 9 de diciembre, los jugadores pueden entrar en la competencia exclusiva para móviles y diseñar un ploteo para auto personalizado que aparecerá en CSR2. El diseño del ganador del concurso será colocado en un Toyota Supra de Liberty Walk en la vida real. Para participar, los jugadores deben subir los ploteos que han diseñado a las redes sociales, mencionar a @CSRRacing y utilizar la etiqueta #CSR2Wrap. Se incentivará a los jugadores a que den “me gusta” a sus diseños favoritos y los compartan.

Los 10 mejores diseños seleccionados se presentarán al equipo de Liberty Walk, quienes elegirán entonces al ganador final, el 20 de febrero de 2021, con una presentación especial del diseño de auto seleccionado. Al anunciar su asociación, el fundador de Liberty Walk, Wataru San y su equipo lanzaron un video de avance de la nueva función tuneador de élite en CSR2.

Tuneadores de élite es una de las expansiones de personalización más grandes en la historia de CSR2, y les da a los jugadores una libertad sin precedentes para expresar su identidad con una personalización más profunda con, por ejemplo, kits de carrocería, alerones y mucho más. Los jugadores también pueden aumentar su rendimiento y agregar autos raros a su colección existente.

“Estamos muy entusiasmados con nuestra asociación con el icónico equipo de Liberty Walk para brindar la función de tuneadores de élite en CSR2 como la mejor experiencia de personalización en su clase para nuestros jugadores de todo el mundo”, expresó Julian Widdows, vicepresidente de CSR2. “Que Liberty Walk realice tu diseño de ploteo de auto personalizado es un sueño hecho realidad para cualquier jugador. No veo la hora de conocer la creatividad y los diseños de nuestros jugadores”.

“Hemos colaborado con CSR Racing 2 durante hace ya varios años”, comentó el fundador de Liberty Walk, Wataru San. “Ellos fueron los mejores en recrear nuestras carrocerías, y respetaron nuestro diseño y estilo. Confiamos en ellos, y me alegra mucho aparecer en el juego durante mi propio evento. Hemos hecho todo lo posible por complacer a nuestros seguidores y a los seguidores de CSR2”.

CSR2 se puede descargar de forma gratuita a través de App Store y Google Play. Para obtener más información sobre CSR2, visite los canales sociales del juego en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Para ver el material de apoyo de CSR2, haga clic aquí:



https://www.dropbox.com/sh/iw2xzdy94t2sgw6/AAAgs6JF_NJBY_cVhYTum_z7a?dl=0

