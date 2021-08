Zynga firma un acuerdo para adquirir el desarrollador de juegos móviles StarLark, equipo encargado de la exitosa franquicia, Golf Rival

Aporta un equipo de desarrollo talentoso y una nueva franquicia exitosa a Zynga

Expande la presencia internacional de Zynga con un estudio en China

Agrega nuevos proyectos en la etapa inicial de desarrollo

Espera que la adquisición finalice en el cuarto trimestre de 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir StarLark, desarrollador del juego de golf móvil de rápido crecimiento y el segundo más grande del mundo, Golf Rival, de Betta Games por 525 millones de USD en efectivo y acciones. Esta adquisición aporta a Zynga un talentoso equipo de desarrollo con la capacidad comprobada de crear un éxito global y proyectos adicionales en la etapa inicial de desarrollo. Además, StarLark amplía la presencia internacional de Zynga al establecer un estudio con sede en China y con acceso a la base de talentos creativos de la región.





En Golf Rival, los jugadores de todos los niveles de habilidades compiten en partidos de jugador contra jugador en tiempo real, incluidos los torneos de múltiples jugadores en campos espectaculares con equipos personalizables. El juego ha crecido rápidamente hasta convertirse en el segundo juego de golf móvil más grande del mundo con seis millones de descargas solo en 2021.

“Con la adquisición de Golf Rival, Zynga se convierte en el hogar de un equipo talentoso con la capacidad comprobada de crear un éxito mundial y, a su vez, amplía su presencia internacional con un nuevo estudio en China”, expresó Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Golf Rival ha ascendido rápidamente hasta convertirse en el segundo juego de golf móvil más grande del mundo, con seis millones de descargas solo en 2021. Juntos, Zynga y StarLark están bien posicionados para desarrollar Golf Rival más rápidamente junto con nuevos proyectos adicionales en la etapa inicial de desarrollo”.

“Estoy muy orgulloso del equipo de StarLark por lograr que Golf Rival sea un éxito mundial y nos complace unirnos a Zynga para acelerar aún más la increíble trayectoria de crecimiento del juego como una franquicia eterna”, indicó Henry You, fundador y gerente general de StarLark. “Esta asociación proporcionará a Zynga una mayor accesibilidad al gran grupo de talentos de China y, a su vez, le brindará a StarLark acceso a los recursos y la experiencia global de Zynga”.

Zynga adquirirá el estudio de desarrollo StarLark y la franquicia de Golf Rival por aproximadamente 525 millones de USD, monto que está compuesto por aproximadamente 315 millones de USD en efectivo y 210 millones de USD en acciones ordinarias de Zynga (emitidas al precio de cierre promedio por acción durante el período de negociación de treinta días que finalizó el 2 de agosto de 2021). La contraprestación del cierre final también incluirá los ajustes de cierre y se espera su concreción en el cuarto trimestre de 2021.

Zynga recibió asesoramiento de White & Case y Fangda Law. Aream & Co. trabajó como asesor financiero exclusivo y Orrick se desempeñó como asesor legal de Betta Games en esta transacción.

