Zynga anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2021

Se informó de sólidos resultados en el segundo trimestre antes del pronóstico con ingresos y reservas trimestrales de publicidad récord

Se generó un flujo de caja operativo récord en el segundo trimestre de 161 millones de USD, un 11 % más interanual

Se cerró la adquisición de Chartboost, una plataforma líder de monetización y publicidad móvil

Se anuncia un acuerdo para adquirir StarLark, con sede en China, el desarrollador de Golf Rival

“ Completamos un primer semestre de 2021 sólido, al entregar los resultados del segundo trimestre antes de nuestro pronóstico, incluidos nuestros mejores ingresos, reservas y flujo de caja operativo del segundo trimestre. Nuestra estrategia de varios años de desarrollar nuestros servicios en vivo, lanzar nuevos juegos e invertir en la expansión global continúa posicionando a Zynga para el crecimiento”, expresó Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “ Hoy, nos complace darle la bienvenida oficial al equipo de Chartboost a Zynga y anunciar un acuerdo para adquirir StarLark, con sede en China, los talentosos desarrolladores a cargo de la exitosa franquicia móvil Golf Rival”.

La gerencia de Zynga también realizará una teleconferencia hoy a las 2:00 p. m. hora del Pacífico (5:00 p. m. hora del este) para analizar los resultados de la empresa. Es posible realizar consultas durante la teleconferencia y Zynga responderá tantas consultas como sea posible.

Se puede acceder a la teleconferencia en http://investor.zynga.com y una repetición de la misma estará disponible en la página web una vez finalizada, o marcando el número que aparece a continuación:

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. Con un alcance global masivo en más de 175 países y regiones, Zynga cuenta con una cartera diversa de franquicias de juegos populares que se han descargado más de cuatro mil millones de veces en dispositivos móviles, la cual incluye CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Con Chartboost, una plataforma líder de monetización y publicidad móvil, Zynga es una plataforma de próxima generación líder en la industria con capacidad para optimizar la publicidad programática y el rendimiento a escala.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas aquellas declaraciones relacionadas con: Las operaciones e iniciativas actuales y futuras de Zynga, incluido el potencial de crecimiento futuro de nuestra empresa; la capacidad de lograr los beneficios previstos de la adquisición de Chartboost, Inc. ("Chartboost"), nuestras proyecciones con respecto al desempeño financiero y operativo futuro y nuestra capacidad para competir eficazmente en la industria publicitaria global; y la adquisición propuesta de Beijing StarLark Technology Co., Ltd. ("StarLark)", la franquicia del juego móvil Golf Rival y otros juegos relacionados, la propiedad intelectual, los registros comerciales y otros activos y pasivos especificados, incluida nuestra capacidad para lograr los beneficios previstos de la adquisición y aprovechar la plataforma y las capacidades de Zynga para impulsar un mayor crecimiento.

