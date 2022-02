Zynga anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2021

Ingresos y reservas antes de la orientación

La audiencia móvil anual más grande de la historia

Los mayores ingresos y reservas anuales en la historia de Zynga

Flujo de caja operativo trimestral y anual sólido

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) publicó hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2021.

“Nuestros sólidos resultados del cuarto trimestre (T4) coronaron nuestro desempeño récord en 2021, donde obtuvimos nuestros ingresos anuales y reservas más altos hasta la fecha, al mismo tiempo que llegamos a la audiencia móvil más grande en la historia de Zynga”, señaló Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Estoy orgulloso de la ejecución de nuestro equipo en todos los aspectos de nuestra estrategia de crecimiento, incluidos los servicios en vivo, el desarrollo de nuevos juegos y las inversiones en nuestra plataforma de publicidad, nuevos mercados y tecnologías para consolidar a Zynga como una empresa líder de servicios en vivo gratuitos para dispositivos móviles”.

Resumen financiero del cuarto trimestre de 2021

(en millones de USD) T4 de 2021



Datos reales T4 de 2020



Datos reales Variación USD



(con respecto al



año anterior) Variación %



(con respecto al



año anterior) T4 de 2021



Orientación (1) Variación USD



(Orientación) Variación %



(Orientación) Ingresos $ 695 $ 616 $ 79 13 % $ 675 $ 20 3 % Cambio en ingresos diferidos y otros ajustes de reservas $ (31 ) $ (83 ) $ 52 (62 %) $ (40) ) $ 9 (22 %) Reservas $ 727 $ 699 $ 28 4 % $ 715 $ 12 2 % Ingresos netos (pérdidas) $ (67 ) $ (53 ) $ (14) ) 27 % $ (60 ) $ (7 ) 12 % EBITDA ajustadas $ 147 $ 90 $ 57 63 % $ 122 $ 25 20 %

Nota: Ciertas medidas tal como se presentan difieren debido al impacto del redondeo.



(1) Orientación comunicada en las ganancias del T3 de 2021.

Ingresos y reservas: Logramos ingresos récord en el cuarto trimestre de 695 millones de USD, un aumento del 13 % con respecto al año anterior, y nuestras mejores reservas trimestrales de 727 millones de USD, un aumento del 4 % con respecto al año anterior. Los ingresos por pagos de usuarios o juegos en línea fueron de 534 millones de USD, un 7 % más con respecto al año anterior, y las reservas de pago de usuarios fueron de 555 millones de USD, un 5 % menos con respecto al año anterior. Publicidad y otros ingresos tuvo un récord trimestral de 161 millones, un 37 % más año tras año, y publicidad y otras reservas fueron las mejores de todos los tiempos de 171 millones de USD, un 46 % más con respecto al año anterior.

Logramos ingresos récord en el cuarto trimestre de 695 millones de USD, un aumento del 13 % con respecto al año anterior, y nuestras mejores reservas trimestrales de 727 millones de USD, un aumento del 4 % con respecto al año anterior. Los ingresos por pagos de usuarios o juegos en línea fueron de 534 millones de USD, un 7 % más con respecto al año anterior, y las reservas de pago de usuarios fueron de 555 millones de USD, un 5 % menos con respecto al año anterior. Publicidad y otros ingresos tuvo un récord trimestral de 161 millones, un 37 % más año tras año, y publicidad y otras reservas fueron las mejores de todos los tiempos de 171 millones de USD, un 46 % más con respecto al año anterior. Métricas de audiencia: El promedio de usuarios activos diarios (daily active users, DAU) móviles fue de 37 millones, un 3 % más con respecto al año anterior, y el promedio de usuarios activos mensuales (monthly active users, MAU) móviles fue de 184 millones, un 38 % más con respecto al año anterior. Las reservas móviles promedio por DAU móvil (ABPU) de 0,204 USD disminuyeron un 1 % con respecto al año anterior.

El promedio de usuarios activos diarios (daily active users, DAU) móviles fue de 37 millones, un 3 % más con respecto al año anterior, y el promedio de usuarios activos mensuales (monthly active users, MAU) móviles fue de 184 millones, un 38 % más con respecto al año anterior. Las reservas móviles promedio por DAU móvil (ABPU) de 0,204 USD disminuyeron un 1 % con respecto al año anterior. Costos y gastos: El costo de los ingresos fue de 260 millones de USD o el 37 % de los ingresos, en comparación con el 41 % de los ingresos en el trimestre del año anterior. El costo de ingresos no sujetos a los GAAP fue de 194 millones de USD o el 27 % de las reservas, por debajo del 28 % de las reservas en el trimestre del año anterior. Los gastos operativos establecidos en los GAAP fueron de 437 millones de USD, lo que representa el 63 % de los ingresos y una mejora del 64 % en el trimestre del año anterior. Los gastos operativos no sujetos a los GAAP de 357 millones de USD representaron el 49 % de las reservas, en comparación con el 47 % en el trimestre del año anterior.

El costo de los ingresos fue de 260 millones de USD o el 37 % de los ingresos, en comparación con el 41 % de los ingresos en el trimestre del año anterior. El costo de ingresos no sujetos a los GAAP fue de 194 millones de USD o el 27 % de las reservas, por debajo del 28 % de las reservas en el trimestre del año anterior. Los gastos operativos establecidos en los GAAP fueron de 437 millones de USD, lo que representa el 63 % de los ingresos y una mejora del 64 % en el trimestre del año anterior. Los gastos operativos no sujetos a los GAAP de 357 millones de USD representaron el 49 % de las reservas, en comparación con el 47 % en el trimestre del año anterior. Rentabilidad y flujo de caja: La pérdida neta fue de 67 millones de USD, en comparación con 53 millones de USD en el trimestre del año anterior, y las EBITDA ajustadas fueron de 147 millones de USD, un aumento de 57 millones de USD con respecto al año anterior. Generamos un flujo de caja operativo de 158 millones de USD, 48 millones de USD menos con respecto al año anterior.

Resumen financiero anual 2021

(en millones de USD) Año fiscal 2021



Datos reales Año fiscal 2020



Datos reales Variación USD



(con respecto al



año anterior) Variación %



(con respecto al



año anterior) Año fiscal 2021



Orientación (1) Variación USD



(Orientación) Variación %



(Orientación) Ingresos $ 2801 $ 1975 $ 826 42 % $ 2780 $ 20 1 % Cambio en ingresos diferidos y otros ajustes de reservas $ (25 ) $ (295 ) $ 270 (91) %) $ (34 ) $ 9 (26 %) Reservas $ 2826 $ 2270 $ 556 24 % $ 2814 $ 12 0 % Ingresos netos (pérdidas) $ (104 ) $ (429 ) $ 325 (76 %) $ (97 ) $ (7 ) 8 % EBITDA ajustadas $ 641 $ 266 $ 374 141 % $ 616 $ 25 4 %

Nota: Ciertas medidas, tal como se presentan, difieren debido al impacto del redondeo.



(1) Orientación comunicada en las ganancias del T3 de 2021.

Ingresos y reservas: Logramos nuestros ingresos anuales más altos de 2801 millones de USD, un aumento del 42 % con respecto al año anterior, y nuestras mejores reservas anuales de 2826 millones de USD, un aumento del 24 % con respecto al año anterior. Los ingresos por juegos en línea alcanzaron un récord de 2249 millones de USD, un aumento del 35 % con respecto al año anterior, y las reservas de pago de los usuarios alcanzaron un récord de 2265 millones de USD, un aumento del 15 % con respecto al año anterior. Publicidad y otros ingresos fue un récord de 551 millones de USD, un aumento del 79 % con respecto al año anterior, y publicidad y otras reservas fueron un récord de 561 millones de USD, un 83 % más con respecto al año anterior.

Logramos nuestros ingresos anuales más altos de 2801 millones de USD, un aumento del 42 % con respecto al año anterior, y nuestras mejores reservas anuales de 2826 millones de USD, un aumento del 24 % con respecto al año anterior. Los ingresos por juegos en línea alcanzaron un récord de 2249 millones de USD, un aumento del 35 % con respecto al año anterior, y las reservas de pago de los usuarios alcanzaron un récord de 2265 millones de USD, un aumento del 15 % con respecto al año anterior. Publicidad y otros ingresos fue un récord de 551 millones de USD, un aumento del 79 % con respecto al año anterior, y publicidad y otras reservas fueron un récord de 561 millones de USD, un 83 % más con respecto al año anterior. Métricas de audiencia: Los DAU móviles promedio anuales lograron un récord de 39 millones, un 41 % más con respecto al año anterior, y el mejor promedio anual de MAU móviles de todos los tiempos fue de 184 millones, un 107 % más con respecto al año anterior. El ABPU móvil anual de 0,194 USD disminuyó un 12 % con respecto al año anterior.

Los DAU móviles promedio anuales lograron un récord de 39 millones, un 41 % más con respecto al año anterior, y el mejor promedio anual de MAU móviles de todos los tiempos fue de 184 millones, un 107 % más con respecto al año anterior. El ABPU móvil anual de 0,194 USD disminuyó un 12 % con respecto al año anterior. Costos y gastos: El costo de los ingresos fue de 1015 millones de USD o el 36 % de los ingresos, en comparación con el 41 % de los ingresos del año anterior. El costo de ingresos no sujetos a los GAAP fue de 787 millones de USD o el 28 % de las reservas, por debajo del 30 % de las reservas del año anterior. Los gastos operativos GAAP fueron de 1730 millones de USD, lo que representa el 62 % de los ingresos y una mejora significativa del 78 % del año anterior. Los gastos operativos no sujetos a los GAAP de 1386 millones de USD representaron el 49 % de las reservas frente al 46 % del año anterior.

El costo de los ingresos fue de 1015 millones de USD o el 36 % de los ingresos, en comparación con el 41 % de los ingresos del año anterior. El costo de ingresos no sujetos a los GAAP fue de 787 millones de USD o el 28 % de las reservas, por debajo del 30 % de las reservas del año anterior. Los gastos operativos GAAP fueron de 1730 millones de USD, lo que representa el 62 % de los ingresos y una mejora significativa del 78 % del año anterior. Los gastos operativos no sujetos a los GAAP de 1386 millones de USD representaron el 49 % de las reservas frente al 46 % del año anterior. Rentabilidad y flujo de caja: La pérdida neta fue de 104 millones de USD, una mejora de 325 millones de USD año tras año, y el EBITDA ajustado fue de 641 millones de USD, un aumento de 374 millones de USD con respecto al año anterior. Generamos un flujo de caja operativo de 254 millones de USD, una disminución de 176 millones de USD con respecto al año anterior, y finalizamos el año con aproximadamente 1200 millones de USD en efectivo e inversiones.

Debido a la transacción pendiente con Take-Two Interactive Software anunciada el 10 de enero de 2022, Zynga no realizará una conferencia telefónica ni brindará orientación a futuro en relación con la publicación de sus resultados trimestrales.

Consulte el comunicado de prensa original que anuncia la transacción pendiente con Take-Two Interactive Software aquí: https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. Con un alcance global masivo en más de 175 países y regiones, Zynga cuenta con una cartera diversa de franquicias de juegos populares que se han descargado más de cuatro mil millones de veces en dispositivos móviles, la cual incluye CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Con Chartboost, una plataforma líder de monetización y publicidad móvil, Zynga es una plataforma de próxima generación líder en la industria con capacidad para optimizar la publicidad programática y el rendimiento a escala. Fundada en 2007, Zynga tiene su sede en California con ubicaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Métricas operativas clave

Gestionamos nuestro negocio mediante un seguimiento de varias métricas operativas. “DAU móviles”, que miden los usuarios activos diarios de nuestros juegos móviles, “MAU móviles”, que miden los usuarios activos mensuales de nuestros juegos móviles, y “ABPU móvil”, que mide nuestras reservas móviles diarias promedio por DAU móvil promedio, cada uno de que es registrada y estimada por nuestros sistemas analíticos internos. Determinamos estas métricas operativas mediante los datos internos de la empresa al hacer un seguimiento de la actividad de las cuentas de los usuarios. También usamos información provista por terceros, incluidos los inicios de sesión en redes de terceros provistos por proveedores de plataformas, para poder determinar si un jugador inició sesión en dos o más cuentas de usuario diferentes como la misma persona. En general, creemos que las cantidades son estimaciones razonables de nuestra base de usuarios para el período de medición aplicable y que las metodologías que empleamos y actualizamos de vez en cuando se basan razonablemente en nuestros esfuerzos para identificar tendencias en el comportamiento de los jugadores. Sin embargo, los factores relacionados con la actividad y los sistemas del usuario y nuestra capacidad para identificar y detectar intentos de replicar la actividad legítima del jugador pueden afectar estos números.

DAU móviles. Definimos a los DAU móviles como la cantidad de personas que jugaron uno de nuestros juegos móviles en un día específico. Los DAU móviles promedio para un período específico son el promedio de los DAU móviles para cada día durante ese período. De acuerdo con esta métrica, una persona que juega dos juegos móviles diferentes el mismo día se cuenta como dos DAU. Utilizamos la información proporcionada por terceros para ayudarnos a identificar a las personas que juegan el mismo juego y, de este modo, reducir la duplicación. Sin embargo, no tenemos los datos de inicio de sesión de la red de terceros para vincular a una persona que haya jugado con varias cuentas de usuario para nuestros juegos hipercasuales (que incluyen los juegos adquiridos de Rollic en octubre de 2020), juegos de mensajería móvil (antes de la tercera trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! y juegos adquiridos de Gram Games en mayo de 2018, Small Giant en enero de 2019, Peak en julio de 2020 y StarLark en octubre de 2021 y, en consecuencia, los DAU móviles reales pueden ser inferiores a los informados debido a la posible duplicación de estos individuos. Usamos los DAU móviles como una medida de participación de la audiencia.

MAU móviles. Definimos a los MAU móviles como el número de personas que jugaron uno de nuestros juegos móviles en el período de 30 días que termina con la fecha de medición. El promedio de los MAU móviles para un período específico es el promedio de los MAU móviles en cada fin de mes durante ese período. De acuerdo con esta métrica, una persona que juega dos juegos móviles diferentes el mismo período de 30 días se cuenta como dos MAU móviles. Utilizamos la información proporcionada por terceros para ayudarnos a identificar a las personas que juegan el mismo juego para reducir esta duplicación. Sin embargo, no tenemos los datos de inicio de sesión de la red de terceros para vincular a una persona que haya jugado con varias cuentas de usuario para nuestros juegos hipercasuales (que incluyen los juegos adquiridos de Rollic en octubre de 2020), juegos de mensajería móvil (antes de la tercera trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! y juegos adquiridos de Gram Games en mayo de 2018, Small Giant en enero de 2019, Peak en julio de 2020 y StarLark en octubre de 2021 y, en consecuencia, las MAU móviles reales pueden ser inferiores a las informadas debido a la posible duplicación de estos individuos. Utilizamos los MAU móviles como una medida del tamaño total de la audiencia del juego.

ABPU móvil. Definimos ABPU móvil como nuestras reservas móviles totales en un período determinado, dividido por la cantidad de días en ese período, dividido por el promedio de DAU móviles durante el período. Creemos que ABPU móvil proporciona información útil a los inversionistas y otros en la comprensión y evaluación de nuestros resultados de la misma manera que la administración. Usamos ABPU móvil como una medida de monetización general en todos nuestros jugadores a través de la venta de artículos virtuales y publicidad.

Nuestro modelo de negocios en torno a nuestros juegos sociales está diseñado para que, a medida que más jugadores jueguen nuestros juegos, aumenten las interacciones sociales y se vuelvan más valiosos nuestros juegos y nuestro negocio. Todos los jugadores comprometidos de nuestros juegos ayudan a impulsar nuestras reservas y, en consecuencia, tanto los ingresos por juegos en línea como los ingresos por publicidad. Los artículos virtuales son comprados por jugadores que socializan, compiten o colaboran con otros jugadores, la mayoría de los cuales no compran artículos virtuales. En consecuencia, nos enfocamos principalmente en DAU móviles, MAU móviles y ABPU móvil, que creemos que colectivamente reflejan mejor las métricas de audiencia clave.

Medidas financieras no sujetas a los GAAP

En este comunicado de prensa hemos suministrado ciertas medidas financieras no sujetas a los GAAP para complementar nuestros estados financieros consolidados preparados de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) de los EE. UU. (nuestros “estados financieros sujetos a los GAAP”). La gerencia usa medidas financieras no sujetas a los GAAP de forma interna al analizar nuestros resultados financieros para evaluar la liquidez y el rendimiento operativo. Nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP pueden diferir de las medidas financieras no sujetas a los GAAP utilizadas por otras empresas.

Nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP no deben ser consideradas de forma aislada o como sustituto de nuestras medidas financieras sujetas a los GAAP, ni tampoco ser consideradas superiores. Creemos que la gestión y los inversionistas se benefician de consultar nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP al evaluar nuestro rendimiento y al planificar, pronosticar y analizar los futuros períodos. Creemos que nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP son útiles para los inversionistas porque ofrecen una mayor transparencia con respecto a las medidas financieras clave que utilizamos al tomar decisiones operativas y porque nuestros inversionistas y analistas las usan para evaluar la salud de nuestro negocio.

Hemos proporcionado una conciliación de cada medida financiera no sujeta a los GAAP utilizada en este comunicado de prensa con las medidas financieras sujetas a los GAAP más directamente comparables en las siguientes tablas. Debido a las siguientes limitaciones de nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP, debe considerar las medidas financieras no sujetas a los GAAP presentadas en este comunicado de prensa junto con nuestros estados financieros sujetos a los GAAP.

Las limitaciones clave de nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP incluyen lo siguiente:

Las reservas no reflejan que diferimos y reconocemos los ingresos de los juegos en línea y los ingresos de ciertas transacciones publicitarias durante el período de juego promedio estimado de los pagadores de artículos virtuales duraderos o según se consumen para artículos virtuales consumible; las reservas también incluyen otros ajustes;

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) ajustadas no incluyen el impacto de los gastos de compensación basados en acciones, gastos de transacciones relacionados con la adquisición, ajustes de valor justo de consideración contingente y gastos incurridos por arrendamientos desocupados (que incluye cargos por deterioro reconocidos);

Las EBITDA ajustadas no reflejan provisiones para, ni beneficios de, impuesto a la renta y no incluyen otros ingresos (gastos) netos, lo que incluye moneda extranjera y las ganancias y pérdidas de la disposición de activos, los gastos por intereses y los ingresos por intereses;

Las EBITDA ajustadas no incluyen la depreciación y la amortización de activos tangibles e intangibles. Si bien la depreciación y la amortización son cargos no en efectivo, es posible que los activos que se deprecien o amorticen tengan que ser reemplazados en el futuro;

El flujo de caja libre se deriva del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas menos el efectivo gastado en gastos de capital; y

El costo de ingresos no sujetos a los GAAP y los gastos operativos no sujetos a los GAAP no incluyen el impacto de la amortización de activos intangibles de adquisiciones, ajustes de valor razonable de consideración contingente, gastos de transacción relacionados con la adquisición, gastos incurridos por arrendamientos desocupados o gastos de compensación basados en acciones.

ZYNGA INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (en millones de USD, sin auditar) 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2021 2020 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 984,0 $ 1364,4 Inversiones a corto plazo 169,0 208,4 Cuentas por cobrar, netas de provisión de 0,9 USD al 31 de diciembre de 2021 y 0,5 USD al 31 de diciembre de 2020 242,5 217,5 Efectivo restringido 161,0 — Gastos pagados por anticipado 56,7 40,0 Otros activos corrientes 35,4 29,5 Activos corrientes totales 1648,6 1859,8 Inversiones a largo plazo — 2,0 Fondo de comercio 3601,1 3160,8 Activos intangibles, netos 900,5 838,1 Propiedad, planta y equipamiento, neto 30,3 39,3 Activos por derecho de uso 86,4 131,9 Efectivo restringido 40,2 136,0 Gastos pagados por anticipado 25,0 21,6 Otros activos no corrientes 26,8 17,0 Total de activos $ 6358,9 $ 6206,5 Pasivo y capital accionario Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $ 95,6 $ 57,2 Impuesto a las ganancias por pagar 52,2 39,6 Ingresos diferidos 748,1 747,7 Pasivos por arrendamiento operativo 17,1 18,5 Otros pasivos corrientes 650,4 462,4 Pasivos corrientes totales 1563,4 1325,4 Bonos sénior convertibles, netos 1343,8 1289,9 Ingresos diferidos 0,3 0,3 Pasivo por impuestos diferidos, neto 93,8 126,3 Pasivos por arrendamiento operativo 133,4 122,0 Otros pasivos no corrientes 112,3 401,1 Total de pasivos 3247,0 3265,0 Capital accionario: Acciones ordinarias y capital adicional pagado 5625,0 5276,5 Otros ingresos acumulados (pérdida) (107,1 ) (50,7 ) Déficit acumulado (2406,0 ) (2284,3 ) Capital accionario total 3111,9 2941,5 Total pasivo y capital accionario $ 6358,9 $ 6206,5

ZYNGA INC. ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS (En millones, salvo respecto de los datos por acción, sin auditar) Tres meses finalizados al Doce meses finalizados el 31 de diciembre de



2021 30 de septiembre de



2021 31 de diciembre de



2020 31 de diciembre de



2021 31 de diciembre de



2020 Ingresos: Juego en línea $ 534,0 $ 571,1 $ 498,6 $ 2249,2 $ 1667,2 Publicidad y otros 161,4 133,6 117,4 551,3 307,6 Ingresos totales 695,4 704,7 616,0 2800,5 1974,8 Costos y gastos: Costo de los ingresos 260,1 240,8 250,4 1014,9 811,8 Investigación y desarrollo 151,9 143,5 122,0 545,9 713,7 Ventas y comercialización 245,6 216,7 238,5 955,1 683,5 Generales y administrativos 39,1 49,2 32,6 162,0 136,0 Deterioro relacionado con activos inmobiliarios — 66,8 — 66,8 — Total costos y gastos 696,7 717,0 643,5 2744,7 2345,0 Ingresos (pérdidas) de operaciones (1,3 ) (12,3 ) (27,5 ) 55,8 (370,2 ) Ingresos por intereses 1,4 1,6 1,3 6,4 11,6 Gastos por intereses (15,0 ) (14,8 ) (9,0 ) (59,2 ) (30,3 ) Otros ingresos (gastos), netos (10,2 ) (0,6 ) (11,7 ) (11,2 ) (16,5 ) Ingresos (pérdida) antes del impuesto sobre la renta (25,1 ) (26,1 ) (46,9 ) (8,2 ) (405,4 ) Provisión para (el beneficio del) impuesto sobre la renta 42,1 15,6 6,1 96,0 24,0 Ingresos netos (pérdidas) $ (67,2 ) $ (41,7 ) $ (53,0 ) $ (104,2 ) $ (429,4 ) Ingreso neto (pérdida) por acción atribuible a accionistas ordinarios: Básicas $ (0,06 ) $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,09 ) $ (0,42 ) Diluidas $ (0,06 ) $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,09 ) $ (0,42 ) Promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular el ingreso (pérdida) neto por acción atribuible a los accionistas ordinarios: Básicas 1124,9 1097,1 1079,9 1099,1 1016,8 Diluidas 1124,9 1097,1 1079,9 1099,1 1016,8 Gastos de compensación basados en acciones incluidos los artículos de la línea anterior Costo de los ingresos $ 0,8 $ 0,8 $ 0,5 $ 2,8 $ 2,0 Investigación y desarrollo 27,7 29,9 24,8 110,7 73,4 Ventas y comercialización 4,8 4,4 3,8 17,8 14,7 Generales y administrativos 8,9 9,5 8,7 35,9 32,5 Total gastos de compensación basados en acciones $ 42,2 $ 44,6 $ 37,8 $ 167,2 $ 122,6

ZYNGA INC. ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS (en millones de USD, sin auditar) Tres meses finalizados al Doce meses finalizados el 31 de diciembre de



2021 30 de septiembre de



2021 31 de diciembre de



2020 31 de diciembre de



2021 31 de diciembre de



2020 Flujos de caja de actividades operativas: Ingresos netos (pérdidas) $ (67,2 ) $ (41,7 ) $ (53,0 ) $ (104,2 ) $ (429,4 ) Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas: Depreciación y amortización 68,2 58,1 55,0 238,9 142,1 Gastos de compensación basados en acciones 42.3 44,6 37,8 167,2 122,6 (Ganancia) pérdida por derivados, venta de inversiones y otros activos y moneda extranjera, neta 18,3 (1,6 ) 13,5 13,4 16,0 (Acumulación) y amortización de valores negociables — — 0,1 — (2,2 ) Gasto de arrendamiento no en efectivo 4,0 4,2 4,1 16,9 15,9 Gastos de intereses no en efectivo 13,7 13,5 7,5 53,9 26,4 Cambio en impuestos sobre la renta diferidos y otros (6,9 ) (9,9 ) (21,8 ) (49,9 ) (32,9 ) Deterioro relacionado con activos inmobiliarios — 66,8 — 66,8 — Cambios en activos y pasivos operativos: Cuentas por cobrar, neto (33,5 ) 68,0 33,3 (9,2 ) 4,8 Gastos pagados por anticipado y otros activos (3,1 ) (10,7 ) 2,7 (25,0 ) 9,1 Cuentas por pagar 45,0 5,8 10,2 37,6 5,5 Ingresos diferidos 22,1 (36,6 ) 81,2 17,9 291,5 Impuesto a las ganancias por pagar (20,4 ) (12,9 ) 17,3 4,7 36,7 Arrendamiento operativo y otros pasivos 75,6 (49,0 ) 18,0 (175,2 ) 223,1 Efectivo neto provisto por (usado en) actividades operativas 158,1 98,6 205,9 253,8 429,2 Flujos de caja de actividades de inversión: Compras de inversiones (1,5 ) (3,1 ) (117,1 ) (614,2 ) (677,1 ) Vencimientos de inversiones 83,5 194,2 13,9 652,3 1038,5 Ventas de inversiones — — — — 549,9 Adquisición de propiedades y equipo (5,7 ) (2,5 ) (2,7 ) (12,5 ) (18,8 ) Producto de la venta de propiedad y equipo — — — — 0,1 Combinaciones de negocios, netas de efectivo adquirido y efectivo restringido en custodia (286,1 ) (192,2 ) (151,4 ) (508,3 ) (942,5 ) Adquisiciones de activos de activos intangibles — (1,1 ) (6,0 ) (4,3 ) (6,0 ) Publicaciones de combinaciones de negocios y efectivo restringido en custodia — — — — (30,0 ) Otras actividades de inversión, neto (8,0 ) (4,9 ) (0,2 ) (13,9 ) (1,8 ) Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión (217,8 ) (9,6 ) (263,5 ) (500,9 ) (87,7 ) Flujos de caja de actividades de financiación: Producto de la emisión de deuda, neto de costos de emisión — — 856,7 (1,2 ) 856,7 Compra de llamadas limitadas — — (63,0 ) — (63,0 ) Impuestos pagados relacionados con la liquidación de acciones netas de premios de capital contable (2,5 ) (3,0 ) (14,3 ) (17,5 ) (57,2 ) Ingresos de la emisión de acciones ordinarias 18,3 4,4 0,6 33,4 16,9 Pagos de contraprestaciones contingentes relacionados con adquisiciones — (31,0 ) — (56,1 ) (63,6 ) Efectivo neto provisto por (usado en) actividades financieras 15,8 (29,6 ) 780,0 (41,4 ) 689,8 Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (19,3 ) (5,0 ) 4,5 (26,7 ) 15,8 Cambio neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (63,2 ) 54,4 726,9 (315,2 ) 1047,1 Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período 1248,4 1194,0 773,5 1500,4 453,3 Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, al final del período $ 1185,2 $ 1248,4 $ 1500,4 $ 1185,2 $ 1500,4

