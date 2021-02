Zynga Anuncia los Resultados Financieros del Cuarto Trimestre y de Todo el Año 2020

Informa los mayores ingresos y reservas trimestrales y anuales en la historia de Zynga

Genera un flujo de caja operativo trimestral y anual récord

Posicionado de manera única como uno de los principales editores de juegos móviles del mundo

Ejecución de iniciativas de crecimiento para 2021 en adelante

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) dio a conocer hoy los resultados financieros para su cuarto trimestre y año completo finalizados el 31 de diciembre de 2020, mediante la publicación del estado de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2020, emitido por la dirección, en el sitio web de Relaciones con los inversores. Lea la Carta Trimestral de Ingresos adjunta o visite http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results para acceder al documento.





“En un año sin precedentes, nuestros equipos talentosos y resistentes finalizaron con fuerza el cuarto trimestre, al generar nuestras reservas e ingresos trimestrales más altas en la historia de Zynga. Nuestra ejecución a lo largo de 2020 agregó una escala significativa a nuestra plataforma de servicios en vivo y fortaleció nuestra posición como uno de los principales editores de juegos móviles del mundo”, expresó Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Nuestra carpeta de servicios en vivo ha experimentado un gran comienzo en 2021 liderado por nuestras franquicias eternas, el impulso en Harry Potter: Puzzles & Spells y dos nuevos juegos hipercasuales con el mayor número de descargas de Rollic. La estrategia de múltiples años de Zynga de desarrollar nuestros servicios en vivo, lanzar nuevos juegos e invertir en oportunidades increíbles de crecimiento nos ha posicionado correctamente para crecer más a partir de 2021 en adelante”.

La gerencia de Zynga también realizará una teleconferencia hoy a las 2:00 p. m. hora del Pacífico (5:00 p. m. hora del este) para analizar los resultados de la empresa. Es posible realizar consultas durante la teleconferencia y Zynga responderá tantas consultas como sea posible.

Se puede acceder a la teleconferencia en http://investor.zynga.com y una repetición de la misma estará disponible en la página web una vez finalizada, o marcando el número que aparece a continuación:

Número de acceso telefónico gratuito: (800) 537-0745

Número de acceso telefónico internacional: (253) 237-1142

ID de la conferencia: 8094404

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene, entre otras cosas, declaraciones a futuro relacionadas con nuestros objetivos empresariales y oportunidades de crecimiento futuras. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

Nota del editor

Para descargar material de archivo de imágenes y de trabajos pertenecientes a Zynga relacionados con sus juegos, ingrese a: http://bit.ly/ZyngaQ42020

