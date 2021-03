Zynga adquiere el equipo de Echtra Games dirigido por los desarrolladores de las franquicias Diablo y Torchlight

Añade a Zynga un talentoso equipo de desarrollo con amplia experiencia multiplataforma

Aporta las herramientas y las tecnologías de desarrollo multiplataforma de propiedad de Echtra Games

Fortalece las capacidades de desarrollo de Zynga para futuros proyectos multiplataforma

El equipo de Echtra Games desarrollará un nuevo juego de rol (RPG) aún no anunciado para jugar en plataformas múltiples, en colaboración con el estudio NaturalMotion de Zynga

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy la adquisición de Echtra Games, un estudio de juegos multiplataforma compuesto por un equipo de desarrollo cuyos miembros principales han dado forma al mundo de los juegos de rol de acción mediante su trabajo en títulos que definen el género, que incluyen a las franquicias Diablo, Diablo II y Torchlight y otros.

El equipo de Echtra Games fortalece el futuro del juego multiplataforma de Zynga al agregar desarrolladores talentosos con amplia experiencia en el juego multiplataforma, así como herramientas y tecnologías propias de desarrollo multiplataforma que se han construido sobre el motor Unreal. De manera específica, el equipo de Echtra Games desarrollará un nuevo juego de rol, aún no anunciado, para jugar en plataformas múltiples en colaboración con el estudio NaturalMotion de Zynga.

“Max y su equipo de Echtra Games son responsables de algunas de las propiedades de juegos más legendarias jamás creadas, y son expertos en el género de RPG de acción y en el desarrollo multiplataforma. Me ilusiona dar la bienvenida al equipo de Echtra Games a la familia Zynga”, señaló Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Esta adquisición será fundamental para el crecimiento de nuestras licencias y marcas icónicas desde los teléfonos móviles hasta la PC y las consolas, a la vez que ayudará a ampliar aún más el mercado total accesible de Zynga”.

“Echtra Games está encantada de unirse a la familia Zynga”, señaló Max Schaefer, director ejecutivo de Echtra Games. “Compartimos la visión de Zynga de que el juego multiplataforma es una parte esencial del futuro de los juegos de rol y del entretenimiento interactivo y estamos ansiosos por aplicar nuestra amplia experiencia y talento a este esfuerzo”.

Echtra Games se fundó en 2016 y está dirigida por un experimentado grupo de veteranos del sector. Max Schaefer y su equipo directivo fueron cofundadores de empresas como Blizzard North, Flagship Studios y Runic Games, y tienen una gran experiencia en el desarrollo de títulos como Diablo, Diablo II, la franquicia Torchlight, The Sims 4 y más. Los veteranos empleados de Echtra Games han trabajado con empresas como Blizzard, Disney, Electronic Arts, Runic Games, Kabam y Undead Labs. El equipo de desarrollo de Echtra Games ha publicado y dirigido servicios en vivo en teléfonos móviles, PC, Playstation 4, XBox One y Nintendo Switch.

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Echtra Games Inc.

Echtra Games es un estudio de juegos con sede en San Francisco compuesto por experimentados desarrolladores que ayudaron a dar forma al mundo de los juegos de rol de acción. El equipo fue fundado a principios de 2016 por Max Schaefer, cocreador de franquicias de juegos que definen el género como Torchlight y Diablo. Un viejo sueño de revivir el mundo de Torchlight le inspiró para reunir a algunos de los mejores desarrolladores de la industria y crear el primer proyecto del estudio, Torchlight III. Para obtener más información, visite: www.echtragames.com.

DECLARACIÓN A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relativas, entre otras cosas, a nuestros objetivos y oportunidades de negocio en relación con los juegos multiplataforma y su expansión de nuestro mercado total accesible, así como a futuros proyectos de desarrollo de juegos. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de relaciones con los inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

