Zoop obtiene más de 15 millones de dólares de respaldo y formaliza su asociación con Ready Player Me antes del lanzamiento de la plataforma global en Hedera

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Zoop, la plataforma digital de comercio de objetos de colección de celebridades creada por RJ Phillips y Tim Stokely, junto con otros miembros clave del equipo responsable de convertir a Onlyfans en un unicornio de mil millones de dólares, anuncia hoy un nuevo apoyo y dos asociaciones estratégicas antes de su esperado lanzamiento mundial. Tras una ronda de financiación inicial que ha superado el límite, Zoop consiguió 15 millones de dólares en subvenciones e inversiones. Además, Ready Player Me, la plataforma líder de avatares entre juegos, se asocia con Zoop para proporcionar interoperabilidad entre los avatares de Zoop y los juegos y aplicaciones compatibles, y para apoyar las transacciones y el procesamiento seguros, Zoop está en el libro mayor público de grado empresarial Hedera. En conjunto, estas asociaciones proporcionarán funcionalidad y utilidad adicionales para uno de los lanzamientos más seguidos en toda la web3.





“Con más de una década de experiencia en la construcción de comunidades, siempre hemos tenido claro que las comunidades más activas y comprometidas de hoy en día se construyen en línea”, dijo RJ Phillips, codirector general de Zoop. “La llegada de web3 sólo ha servido para fomentar esas conexiones, y ahora podemos utilizar el mundo digital para unir lo físico y crear experiencias de la vida real. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros socios de la Fundación HBAR y Ready Player Me para ayudarnos a realizar nuestro objetivo final de fomentar la conexión y crear experiencias inmersivas entre los fans y sus celebridades favoritas”.

“El mercado de la gamificación con blockchain sigue creciendo rápidamente, lo que refleja un claro deseo de experiencias inmersivas y gamificadas por parte de los consumidores”, dijo Tim Stokely, codirector general de Zoop. “Esto presenta una oportunidad significativa para Zoop en cuanto a reimaginar cómo las mayores celebridades del mundo están conectando con sus fans y trascendiendo los compromisos unilaterales de las redes sociales del pasado”. Con el apoyo de la Fundación HBAR y de Ready Player Me, Zoop podrá ofrecer una experiencia atractiva, inmersiva y, sobre todo, de fácil acceso para cualquier persona; no se necesitan conocimientos previos de web3 o metaverso.

El lanzamiento mundial de Zoop marcará el inicio de una nueva era de interacción y permitirá a los usuarios acceder a las ventajas de la Web3 sin ningún tipo de carga. Phillips y Stokely, que no son ajenos al negocio de la conexión, han aprovechado su experiencia en el espacio social y su conocimiento de la conexión con los fans y los famosos para alcanzar nuevos niveles con el lanzamiento de la primera plataforma digital de intercambio de artículos de famosos. Los usuarios sólo tienen que acceder al panel de control de Zoop para comprar, intercambiar y vender objetos de colección. La participación en el ecosistema de Zoop y el juego en la plataforma pueden desbloquear el acceso exclusivo a contenidos y comunidades. Para los famosos, el valor es doble: la conexión directa y sin fisuras que se establece con los fans y el talento de la plataforma recibe el 70% de los ingresos de todas las ventas generadas a través de Zoop.

Ready Player Me también ha firmado como socio estratégico para apoyar estos esfuerzos, aportando sus funciones de interoperabilidad líderes en la industria a la plataforma Zoop. Los avatares de los famosos, la piedra angular de la plataforma de coleccionables de Zoop, pueden ser utilizados por los fans en aplicaciones y juegos compatibles con 4K+ en múltiples metaversos y más allá. A medida que la asociación evolucione, los desarrolladores de juegos también serán recompensados por el tiempo que los usuarios pasen en sus juegos.

“La clara sinergia entre la oferta y el público de Ready Player Me y Zoop hizo que fuera una decisión fácil asociarse”, dijo Timmu Toke, cofundador y director general de Ready Player Me. “Estamos emocionados de trabajar con Zoop y no podemos esperar a ver lo que construiremos juntos”.

Para apoyar el rápido crecimiento de Zoop y su lanzamiento global, Zoop está construido sobre Hedera, el libro mayor público líder para transacciones seguras. Hedera es conocido por su velocidad y rendimiento combinados, sus bajas tarifas de red y sus prácticas de sostenibilidad, incluida la política de emisiones de carbono negativas , que marca la pauta para toda la industria. La gobernanza de la red corre a cargo de un organismo global diverso formado por algunas de las mayores organizaciones del mundo. A través de la red Hedera, los usuarios de la plataforma Zoop podrán comprar, comerciar, intercambiar y vender objetos digitales de colección de celebridades con una velocidad, trazabilidad y transparencia excepcionales.

“En un espacio de crecimiento veloz que está evolucionando rápidamente para satisfacer las necesidades de los consumidores, Zoop se distingue de otras plataformas por sus ambiciones de interrumpir realmente el espacio de la web3 y reducir la barrera de entrada para los aficionados de todo el mundo”, dijo Shayne Higdon, director general de la Fundación HBAR, la principal organización independiente que apoya el crecimiento del ecosistema Hedera. “Dirigido por uno de los equipos más experimentados en este espacio con un historial probado de escala rápida y creación de un negocio global sobre la base de la conexión, estamos encantados de asociarnos con Zoop mientras preparan su lanzamiento el próximo mes”.

Acerca de Zoop

Zoop está construyendo todo un ecosistema basado en tarjetas digitales de intercambio de celebridades con licencia oficial. Los fans pueden comprar, vender, intercambiar y coleccionar fácilmente las celebridades y personas influyentes que idolatran y admiran a través de la tecnología blockchain de vanguardia. En Zoop, los fans pueden construir sus colecciones de tarjetas y ganar recompensas con experiencias exclusivas de celebridades, mientras se forjan comunidades de coleccionistas con ideas afines. Las tarjetas de Zoop son auténticas gracias a las asociaciones oficiales con una lista inigualable de celebridades y marcas. Para obtener más información, visite www.zoopcards.com.

Siio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Instagram | Facebook | Support Twitter | Medium

Acerca de HBAR Foundation

La Fundación HBAR apoya la creación de comunidades Web3 construidas sobre la red Hedera, potenciando y financiando a los constructores que desarrollan estas comunidades. Tanto si está construyendo algo nuevo como si está migrando una aplicación y una comunidad existente basada en EVM, la Fundación HBAR está aquí para apoyarlo. Para más información, visite https://hbarfoundation.org

Acerca de Ready Player Me

Readyplayer.me es una plataforma de avatares entre juegos para metaverso. Ofrece a los usuarios un avatar virtual interoperable que viaja por más de 4.000 juegos y aplicaciones. Para los desarrolladores es un sistema de avatares fácil de integrar que les ayuda a centrarse en la creación de su juego. Ready Player Me ha recaudado 72 millones de dólares de a16z y otros.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Salvo que se indique lo contrario, la información contenida en este comunicado es a la fecha de 27 de octubre de 2022. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado como resultado de nueva información o de acontecimientos o desarrollos futuros. No podemos garantizar que ninguna declaración prospectiva se haga realidad. En caso de que se materialicen riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, o de que las suposiciones subyacentes resulten inexactas, los resultados reales podrían variar materialmente de los previstos, estimados o proyectados. Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en las declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

