ZOOM experimenta caída global el primer día de clases en México.

La plataforma ZOOM, popularizada por sus videoconferencias, experimentó este lunes una caída global, el mismo día que México iniciaba su primer día de clases online.

Desde tempranas horas de la mañana los usuarios reportaron fallas en el audio y la imagen en sus reuniones de trabajo, estudios y otros, imposibilitando un buen retorno para los encuentros online.

La aplicación de videoconferencias es utilizada en México por los maestros para tener mejor comunicación con niños y jóvenes, evitando que pierdan su año escolar por los aislamientos ante la pandemia del Covid-19.

Por lo anterior, la caída de la plataforma fue noticia en los distintos medios nacionales e internacionales, destacando las fallas en ZOOM el mismo día que México iniciaba su período escolar online.

La caída de la aplicación fue confirmada por medio de la cuenta oficial de Twitter, los representantes de la plataforma indicaron que se obtuvieron informes de los problemas y además pidieron disculpas.

Everything should be working properly now! We are continuing to monitor the situation. Thank you all for your patience and our sincere apologies for disrupting your day.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020