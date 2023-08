Zoológico en China presenta su oso malayo muy similar a un humano disfrazado

Un zoológico en China ha generado una ola de críticas luego que circularan imágenes de un oso malayo parado, muy similar a un ser humano disfrazado.

Por increíble que parezca la noticia, no es de extrañarse en el país asiático. Otros zoológicos han sido acusados de pintar animales como los burros para asemejarlos con las cebras y atraer a más personas a sus negocios.

Las sospechas de los visitantes han traspasado las fronteras y la foto del oso malayo es viral no solo en China. Medios internacionales han hecho eco a la insólita noticia.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

“Se ve a un oso parado en dos patas como un ser humano”, destacan algunas personas en sus redes sociales, mientras el zoológico ha desmentido categóricamente los señalamientos.

De acuerdo con los representantes del centro de animales, los osos malayos pueden verse diferentes, pero son reales. “Los osos malayos son más pequeños que otras especies y se ven diferentes, pero son reales”.

Además, aseguraron que su oso malayo es tan real que un humano no pudiera permanecer tanto tiempo con un disfraz por las altas temperatura.

El debate continúa en las redes sociales y muchos aseguran que a pesar de las explicaciones y fotografías, el zoológico está estafando a los visitantes.

A bear🐻 stands up to mingle in the #Hangzhou Zoo! It sounds like a joke, and people wondered if it was a real bear or just someone in disguise, but it's true!🤣 Who knew bears liked to socialize? PS: It's actually a Malayan bear, the smallest bear type ever! @AnimalPlanet pic.twitter.com/YkORrKZfCd

