ZOLL Medical Corporation firma un acuerdo definitivo para adquirir Itamar Medical

La adquisición del proveedor de soluciones para el diagnóstico de la apnea del sueño en el hogar permitirá a ZOLL atender mejor a los pacientes cardíacos no diagnosticados ni tratados

CHELMSFORD (Massachusetts) y CESAREA (Israel)–(BUSINESS WIRE)–ZOLL® Medical Corporation, una empresa de Asahi Kasei que fabrica dispositivos médicos y soluciones de software relacionadas, e Itamar™ Medical Ltd. (Nasdaq y TASE: ITMR), una empresa de dispositivos médicos y salud digital centrada en la integración del diagnóstico de la apnea del sueño en el paciente cardíaco, han anunciado hoy que ambas empresas firmaron un acuerdo definitivo en virtud del cual ZOLL Medical adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Itamar Medical por un valor total de aproximadamente 538 millones de dólares.

Itamar Medical se centra en el desarrollo y la comercialización de dispositivos y soluciones médicas no invasivas para ayudar al diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño. La empresa es pionera en el dispositivo WatchPAT®, un innovador programa de diagnóstico de la apnea del sueño para pacientes y profesionales de la salud. El dispositivo WatchPAT está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y sigue obteniendo reconocimiento como método seguro y eficaz para realizar pruebas de apnea del sueño en casa.

Las investigaciones han demostrado que existen complejas interrelaciones entre las enfermedades cardiovasculares y la apnea obstructiva del sueño (OSA) y la apnea central del sueño (CSA). La OSA se asocia con el aumento de la incidencia y la progresión de la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y la fibrilación auricular, mientras que la CSA asociada a la respiración de Cheyne-Stokes predice la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular incidentes, además de predecir fuertemente la mortalidad entre los pacientes con insuficiencia cardíaca.1

“ZOLL Medical está comprometida con la mejora de los resultados de los pacientes desatendidos que padecen afecciones cardiopulmonares graves”, afirmó Jon Rennert, director ejecutivo de ZOLL Medical. “Actualmente se estima que el 60 % de los pacientes cardiovasculares sufren alguna forma de apnea del sueño, y la mayoría de estos pacientes no son diagnosticados.2 La fusión de ZOLL Medical e Itamar Medical ayudará a que más pacientes reciban diagnóstico y tratamiento para trastornos respiratorios del sueño. Esperamos ayudar a fortalecer la colaboración entre los mundos de la cardiología y la medicina del sueño”.

“Estamos encantados de unir fuerzas con ZOLL Medical, líder en la atención de necesidades de los cardiólogos y sus pacientes. La integración de la tecnología WatchPAT® de Itamar y la solución de salud digital para la apnea del sueño con la huella comercial de ZOLL Medical acelerará nuestra misión de avanzar en la medicina del sueño en el hogar para beneficiar a la población de pacientes no diagnosticados y no tratados”, señaló Gilad Glick, presidente y director ejecutivo de Itamar.

“Creemos que la transacción es lo mejor para las distintas partes interesadas de Itamar”, agregó Shy Basson, director financiero de Itamar.

ZOLL Medical tiene una larga trayectoria en la mejora de la vida de los pacientes con tecnologías innovadoras, entre ellas distintas soluciones de monitorización que ayudan en el diagnóstico y la gestión de los pacientes cardíacos. En abril de 2021, ZOLL Medical adquirió Respicardia, fabricante del sistema remedē®, el único dispositivo implantable aprobado por la FDA para tratar la CSA de moderada a grave en pacientes adultos.3

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ZOLL Medical e Itamar, ZOLL Medical adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Itamar Medical por 31 dólares por American Depository Share (ADS), o 1,03 dólares (equivalentes a aproximadamente 3,31 NIS) por acción ordinaria, en efectivo. La oferta de 31 dólares por ADS en efectivo representa una prima del 50,2 % sobre el precio de las ADS de Itamar Medical en el mercado de valores Nasdaq el 10 de septiembre de 2021.

La adquisición de Itamar Medical por parte de ZOLL Medical está sujeta a la aprobación de los accionistas de Itamar Medical, a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales. Asumiendo los plazos típicos de aprobación regulatoria y de los accionistas, las partes esperan actualmente que la transacción se cierre a finales de 2021.

Una vez completada la adquisición, se espera que las principales operaciones de Itamar Medical continúen en su ubicación actual en Cesarea (Israel), incluidos sus centros de I+D y de Tecnología de Salud Digital, así como el centro de producción.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de ZOLL Medical, mientras que Cooley LLP y Gornitzky & Co. actúan como asesores legales de ZOLL Medical. Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero de Itamar Medical, mientras que Latham & Watkins LLP y Goldfarb Seligman & Co. actúan como sus asesores legales.

Acerca de ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation, una empresa de Asahi Kasei, desarrolla y comercializa dispositivos médicos y soluciones de software que ayudan a avanzar en la atención de emergencia y a salvar vidas, además de aumentar la eficiencia clínica y operativa. Con productos para desfibrilación y monitoreo cardíaco, mejora de la circulación y retroalimentación de la RCP, terapia de oxígeno sobresaturado, gestión de datos, ventilación y gestión de la temperatura terapéutica, ZOLL Medical ofrece un conjunto completo de tecnologías que ayudan a los médicos, a los profesionales de los servicios de emergencia y de los bomberos, así como a los reanimadores legos, a mejorar los resultados de los pacientes en condiciones cardiopulmonares críticas. Para obtener más información, visite www.zoll.com.

Acerca de Asahi Kasei

El Grupo Asahi Kasei contribuye a la vida de las personas en todo el mundo. Desde su fundación en 1922 con el negocio del amoníaco y la fibra de celulosa, Asahi Kasei ha crecido constantemente mediante la transformación proactiva de su cartera de negocios para satisfacer las necesidades cambiantes de cada época. Con más de 40.000 empleados en todo el mundo, la empresa contribuye a la sostenibilidad de la sociedad aportando soluciones a los desafíos del mundo, a través de sus tres sectores de negocio: materiales, hogares y atención sanitaria. Sus operaciones de atención sanitaria incluyen dispositivos y sistemas para cuidados críticos agudos, diálisis, aféresis terapéutica, transfusión y fabricación de bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico. Para más información, visite www.asahi-kasei.com.

Acerca de Itamar Medical Ltd.

Itamar Medical es una empresa de tecnología médica centrada en el desarrollo y la comercialización de dispositivos y soluciones médicas no invasivas para ayudar al diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño. Itamar Medical comercializa una plataforma sanitaria digital para facilitar la continuidad de la atención para la gestión eficaz de la apnea del sueño, centrándose en los mercados principales del sueño, la cardiología y la venta directa al consumidor. Itamar Medical ofrece una Solución Total del Sueño para ayudar a los médicos a proporcionar una gestión integral de la apnea del sueño en una variedad de entornos clínicos, con el objetivo de optimizar la atención al paciente y reducir los costos del sistema sanitario. El producto clave de la empresa, WatchPAT, está disponible comercialmente en los principales mercados, como Estados Unidos, Japón y Europa. Itamar Medical es una empresa que cotiza en el Nasdaq y en la Bolsa de Tel Aviv. Su sede central está en Cesarea (Israel), y cuenta con presencia dentro de los Estados Unidos en Atlanta (Georgia). Para más información, visite www.itamar-medical.com.

Información adicional importante y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, Itamar Medical preparará una declaración de representación que se entregará a sus accionistas. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE A LOS INVERSORES Y LOS TITULARES DE VALORES QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE INCLUIRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. La declaración de representación y otros documentos pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de Itamar Medical, www.itamar-medical.com o bien a través de una solicitud a la sección de Relaciones con los inversores de la empresa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes de valores aplicables. Las declaraciones precedidas por, seguidas de o que incluyan las palabras “cree”, “espera”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “planea” y expresiones similares o verbos futuros o condicionales como “hará”, “debería”, “haría”, “puede” y “podría” son generalmente de naturaleza prospectiva y no son hechos históricos. Por ejemplo, cuando hablamos de que la fusión de ZOLL Medical e Itamar Medical ayudará a que más pacientes reciban diagnóstico y tratamiento para trastornos respiratorios del sueño, estamos utilizando declaraciones prospectivas. Debido a que dichas declaraciones se refieren a acontecimientos futuros, están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos acontecimientos y circunstancias fuera del control de Itamar Medical, y los resultados reales, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas podrían diferir materialmente de nuestras expectativas actuales. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros, los riesgos asociados a la incertidumbre sobre si la operación de fusión se llevará a cabo; la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión; los costos y los posibles litigios asociados a la operación de fusión; la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas o las autorizaciones reglamentarias necesarias o de satisfacer las demás condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de fusión; los riesgos de que la transacción de fusión propuesta altere los planes y las operaciones actuales, y las posibles dificultades para retener a los empleados como resultado de la transacción propuesta; la distracción de la gestión de la empresa resultante de la transacción propuesta; y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones discutidos de manera periódica por Itamar Medical en los informes presentados ante, o proporcionados a, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los Estados Unidos y la Autoridad de Valores de Israel (ISA), incluido su informe anual en el formulario 20-F, que está archivado en la SEC (disponible en www.sec.gov) y en la ISA. Salvo que la ley exija lo contrario, Itamar Medical no asume obligación alguna de hacer pública ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.

