Zohreh, la portera iraní acusada de ser hombre por su apariencia física

Irán.- Zohreh Koudaei, es la portera iranía que ha sido acusada de cometer fraude y hacerse pasar por hombre en encuentros femeninos.

El caso de la deportista ha salido a la luz pública luego que Jordania asegurara que la portera es un hombre.

Según los denunciantes, existen las pruebas suficientes para confirmar que Zohreh se ha hecho pasar por mujer, tomando ventaja ante las otras jugadoras.

Ante los constantes señalamientos, la portera iraní ha salido al paso y anunció que demandará a la Federación de Fútbol de Jordania.

“Presentaré una demanda contra la Federación de Fútbol de Jordania. Soy una mujer. Esto es intimidación”, dijo Zohreh en tono molesto ante el consten asedio de la prensa.

La historia de la deportista que por sus rasgos físicos la comparan con un hombre se viralizó el pasado 5 de noviembre cuando Jordania exigió una verificación de su género.

La petición de la Federación de Fútbol se deriva del partido del 25 de septiembre, donde Jordania cayó ante Irán en la tanda de penales.

Según los denunciantes, la actuación de Zohreh fue trascendental para que la selección femenina iraní clasificara por primera vez en su historia para la Copa Asiática Femenina.

No es la primera vez que la deportista de 32 años de edad ha sido cuestionada por su apariencia física.

🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 #TeamMelli QUALIFIED FOR #WAC2022 FOR THE FIRST TIME EVER! 👏🏼#Iran Women's National Team won 4 – 2 on penalties against #Jordan 🇯🇴 to secure a historic qualification to the 2022 AFC Women's Asian Cup @theafcdotcom @afcasiancup

📹 🥅 Video of penalty shoot-out – Part 1 pic.twitter.com/2TxMGNRtV3

— Gol Bezan (@GolBezan) September 25, 2021