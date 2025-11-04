Zohran Mamdani y la campaña puerta a puerta que sacude Nueva York

La candidatura de Mamdani, un político progresista nacido en Uganda y de raíces indias, ha convertido las calles neoyorquinas en su principal escenario de campaña durante la carrera por la alcaldía, generando un movimiento cívico sin precedentes.

Lo más relevante de la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York ha sido la implicación masiva del voluntariado. Más de cien mil personas han dedicado su tiempo a recorrer vecindarios, conversar con residentes y motivar el voto cara a cara. Esta estrategia puerta a puerta, además de ser una apuesta arriesgada en una ciudad tan diversa, ha demostrado que el contacto directo puede transformar la dinámica electoral y empoderar a comunidades históricamente marginadas.

Cien mil voluntarios y tres millones de puertas tocadas: la histórica campaña de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York . Este tipo de activismo recuerda el auge de movimientos sociales recientes en América Latina, donde la movilización ciudadana se ha vuelto clave para lograr cambios ante estructuras políticas tradicionales.

El ejemplo de Mamdani está siendo observado atentamente tanto por estrategas en Estados Unidos como en Latinoamérica, donde las campañas tradicionales buscan fórmulas para fortalecer la conexión entre políticos y ciudadanos.