Zohran Mamdani recauda más de medio millón de dólares en un día para su comité de transición

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, logró recaudar 517,947 dólares en poco más de un día desde el lanzamiento de su comité de transición, gracias a 7,028 donantes, con una contribución promedio de casi 80 dólares.

Para ponerlo en perspectiva, los exalcaldes Eric Adams y Bill de Blasio necesitaron un mes para recaudar 1 millón y 600,000 dólares, respectivamente, aunque con donaciones promedio mucho mayores: 1,219 y 2,392 dólares por persona.

“Estoy extremadamente agradecido con los miles de neoyorquinos trabajadores que han apoyado nuestro esfuerzo de transición”, afirmó Mamdani en un comunicado compartido con el Washington Examiner. Su equipo destacó que el promedio de 73 dólares por donante refleja el respaldo popular y de base a la agenda de asequibilidad que prometió durante su campaña.

El alcalde electo, el primero musulmán en la historia de la ciudad y uno de los jefes de gobierno más jóvenes, lanzó un video tras su victoria, que acumuló más de 27 millones de visualizaciones en X, animando a los seguidores a retomar las donaciones para financiar su transición.

Mamdani ha destacado por su capacidad de recaudación rápida en redes sociales, alcanzando el tope de 8 millones de dólares de su campaña meses antes de la elección general, e incluso recaudando 150,000 dólares en 48 horas con un solo video.

Su comité de transición, integrado por un equipo exclusivamente femenino liderado por Lina Khan, exdirectora de la Comisión Federal de Comercio, tendrá la tarea de establecer la administración para cumplir con las promesas de campaña, que incluyen buses rápidos y gratuitos, cuidado infantil sin costo, congelamiento de rentas para inquilinos estabilizados y supermercados de propiedad estatal.