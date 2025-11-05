Zohran Mamdani presenta su equipo de transición con un enfoque reformista y liderado por mujeres

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles la conformación de su equipo de transición, el cual tendrá la tarea de poner en marcha lo que calificó como “la plataforma política más ambiciosa de una generación”.

Durante una conferencia de prensa en Queens, el joven político de 34 años, identificado como demócrata socialista, dio a conocer que su equipo estará compuesto exclusivamente por mujeres.

La dirección ejecutiva estará a cargo de Elana Leopold, mientras que las copresidentas serán figuras destacadas de la política y el sector público: Maria Torres-Springer, vicealcaldesa; Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Grace Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de United Way; y Melanie Hartzog, ex vicealcaldesa de salud y servicios humanos.

La inclusión de Lina Khan, reconocida por su papel en la aplicación de leyes antimonopolio durante la administración de Joe Biden, refleja la intención de Mamdani de rodearse de reformistas decididas a transformar la administración pública de la ciudad más grande del país.

El nuevo gobierno enfrentará importantes desafíos, entre ellos la oposición del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con suspender fondos federales si Mamdani asume el cargo.

Pese a las dificultades, Mamdani aseguró estar preparado para afrontar los obstáculos burocráticos y políticos que le esperan. “Confío plenamente en que podremos cumplir nuestras promesas y construir una Nueva York más justa y equitativa”, afirmó.