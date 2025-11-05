Zohran Mamdani gana las elecciones y será el nuevo alcalde de Nueva York

El demócrata socialista Zohran Mamdani, de 34 años, fue declarado ganador de las elecciones municipales de Nueva York, convirtiéndose en el próximo alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, consolidando así una histórica victoria para el ala progresista del Partido Demócrata.

La celebración se vivió con intensidad en Astoria, Queens, el distrito que Mamdani representaba en la Asamblea Estatal de Nueva York desde 2020. Desde las 9:00 de la noche, hora del cierre de urnas, más de mil simpatizantes se reunieron en un beer garden local para seguir los resultados en un evento organizado por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, organización a la que pertenece el nuevo alcalde.

Antes incluso de confirmarse oficialmente la victoria, el ambiente en Astoria era de euforia: se escuchaban gritos, aplausos y vítores en varios idiomas, reflejo de la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad y del entusiasmo por una candidatura que prometió inclusión, justicia social y renovación política en Nueva York.