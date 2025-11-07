Zohran Mamdani abre portal de currículos para su futura administración

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ha lanzado un proceso de solicitud pública para que cualquier neoyorquino interesado pueda postularse a formar parte de su futura administración en City Hall. La convocatoria incluye todos los niveles de gobierno, desde vicealcaldes y comisionados hasta otros puestos clave, a través de un portal de currículos que se activará , dos días después de su histórica victoria frente al exgobernador Andrew Cuomo.

“El objetivo es construir un equipo de primer nivel que refleje la diversidad de la ciudad y que pueda implementar la agenda que llevó a Zohran a la alcaldía”, señaló Elana Leopold, directora ejecutiva de transición, en un comunicado.

Mamdani ya anunció que su equipo de transición estará compuesto exclusivamente por mujeres, entre las que destacan Leopold, la exvicealcaldesa Maria Torres-Springer, Grace Bonilla de United Way NYC, Lina Khan ex presidenta de la FTC, y Melanie Hartzog, exsubalcaldesa. Este grupo será clave para preparar la administración del alcalde electo de 34 años antes de su toma de posesión en enero.

El proceso está abierto a candidatos de todos los niveles de experiencia, incluyendo organizadores comunitarios, expertos en políticas públicas, profesionales de gobierno y ciudadanos activos en la ciudad, con la intención de fomentar transparencia y diversidad en las contrataciones. Hasta ahora, Mamdani ha confirmado que Jessica Tisch continuará como comisionada del Departamento de Policía.

Estas incorporaciones serán fundamentales para que Mamdani pueda cumplir sus promesas de campaña, mientras enfrenta desafíos burocráticos y políticos, incluidos los provenientes de la administración de Trump. Su historial muestra que no teme apostar por candidatos desconocidos, como ocurrió con su asesora Elle Bisgaard-Church, quien se unió a su equipo tras enviar una solicitud de manera independiente en 2020.