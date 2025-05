ZincFive amplía su alcance mundial con un almacén estratégico y un centro de servicios en la región EMEA

La nueva instalación aduanera certificada mejora la logística europea, refuerza la capacidad de servicio mundial y avanza en los objetivos de sostenibilidad

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, líder mundial en soluciones basadas en baterías de níquel-zinc (NiZn) para aplicaciones de energía inmediata, anunció el día de hoy un importante hito en su estrategia de crecimiento a nivel mundial con el establecimiento de un nuevo almacén y depósito de servicio en Europa. Las instalaciones, que están gestionadas en colaboración con Akkuteam Energietechnik GmbH, permitirán una entrega rápida y eficaz de las baterías y piezas de repuesto ZincFive en toda la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y más allá.





Este depósito aduanero certificado permite el tránsito fluido de baterías y componentes a través de toda Europa y agiliza las exportaciones a países que no pertenecen a la UE, como los de Oriente Medio. También contribuye a los objetivos de sostenibilidad de ZincFive al reducir las emisiones relacionadas con el transporte y mejorar la eficiencia logística.

Esta decisión responde a la creciente demanda internacional de la tecnología de níquel-zinc de ZincFive. Muchas instalaciones europeas siguen dependiendo de los antiguos sistemas de plomo-ácido; por eso es que existe un creciente interés por alternativas que sean más seguras, sostenibles y de alto rendimiento, lo que convierte a la tecnología de ZincFive en la más adecuada para cumplir las necesidades modernas de energía de reserva.

“Se trata de algo más que un movimiento logístico: es una señal del compromiso que tenemos a largo plazo con el mercado de EMEA", declaró Tim Hysell, director general de ZincFive. “Nuestros valores de innovación, sostenibilidad y fiabilidad se muestran reflejados en esta nueva asociación. Con unas instalaciones que están diseñadas para una logística de baterías eficiente y respetuosa con el medio ambiente, no solo estamos ampliando nuestra huella, sino que lo estamos haciendo de la forma correcta. Estamos invirtiendo allí donde la demanda es real y creciente; no se trata de una especulación, sino de una respuesta al fuerte tirón que estamos observando en los mercados no solo de Europa sino también de Oriente Medio".

Akkuteam aporta una profunda experiencia en el almacenamiento y manejo de baterías y opera con un fuerte enfoque en la calidad y el cuidado del medio ambiente. Como empresa familiar que cuenta con 25 años de historia de innovación en soluciones de energía de respaldo, el compromiso de Akkuteam con el servicio y la infraestructura preparada para el futuro se alinea estrechamente con la misión de ZincFive de impulsar un futuro más ecológico a través de The Power of Good Chemistry®.

ZincFive se encuentra en una posición única para crecer a escala mundial a medida que aumenta la demanda de energía en todos los sectores, especialmente en los centros de datos, incluido el segmento de la inteligencia artificial, de rápido crecimiento. Su química patentada de níquel-zinc, probada en el campo durante más de una década, ofrece un almacenamiento de energía que es seguro, sostenible y de alto rendimiento que desafía el dominio de las baterías de plomo-ácido y de iones de litio. Los armarios de baterías para SAI de la serie BC de ZincFive, incluidos los últimos modelos BC 2-500 y BC 2-300X, ofrecen una huella que es líder en la industria a la vez que ofrecen una mayor potencia para cumplir con las crecientes demandas de la infraestructura moderna. Alimentadas por la nueva batería Z5 13-90 de tasa ultra alta, estas soluciones siguen subiendo el listón del diseño compacto, la fiabilidad y la sostenibilidad en entornos de misión crítica.

ZincFive se ganó el reconocimiento mundial, entre ellas las listas "2025 World's and America's Top GreenTech Companies" de TIME, el "2024 Edison Award™", el "2024 Overall Innovation of the Year" de CleanTech Breakthrough, un puesto de finalista en los "2023 S&P Platts Global Energy Awards" y varios otros honores notables de la industria.

Acerca de ZincFive, Inc.

ZincFive es el líder mundial en innovación y suministro de pilas de níquel-zinc y soluciones de energía inmediata. Respaldada por una impresionante cartera de patentes internacionales, la tecnología de ZincFive aprovecha The Power of Good Chemistry® para impulsar el mundo hacia adelante. La tecnología de ZincFive aprovecha la seguridad y la sostenibilidad de la química del níquel-zinc para proporcionar una alta densidad de potencia y un rendimiento sin precedentes para aplicaciones de misión crítica. ZincFive es una empresa privada con sede en Tualatin, Oregón. Para obtener más información, visite www.zincfive.com.

ZincFive y The Power of Good Chemistry son marcas registradas de ZincFive, Inc. y el logotipo de ZincFive es una marca comercial de ZincFive, Inc.

