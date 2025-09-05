Zepp Health compra los activos principales de Wild.AI para brindarles más apoyo a las atletas en todas las etapas de la vida

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Zepp Health (NYSE: ZEPP), la empresa matriz de Amazfit, ha anunciado hoy que ha adquirido los activos principales y la propiedad intelectual de Wild.AI, una plataforma pionera que se especializa en el bienestar de la mujer y se centra en optimizar el rendimiento femenino con un entrenamiento diseñado a partir del conocimiento de las hormonas. Esta adquisición, que se concretó a fines de agosto, abarca la tecnología patentada de Wild.AI y ciertos miembros selectos de su gerencia.





Wild.AI es reconocida por utilizar los datos fisiológicos y hormonales para ayudar a las mujeres a realizar un seguimiento, entrenar, alimentarse y recuperarse según cada ciclo y etapa de la vida. Desde la menstruación hasta la menopausia, la plataforma brinda información personalizada que ayuda a mejorar el rendimiento, reducir el riesgo de sufrir lesiones y ampliar la conciencia corporal, tanto para las atletas de élite como para quienes les gusta hacer actividad física de forma regular.

Esta adquisición se funda en el éxito de la colaboración entre Zepp Health y Wild.AI, en particular, el reciente lanzamiento de una miniaplicación de Wild.AI en el reloj inteligente Active 2 de Amazfit. Esa colaboración destacó el compromiso compartido con las herramientas de rendimiento avaladas por la ciencia y centradas en el usuario.

"Nuestro lema es 'Entrenar, recuperarse, repetir' y encaja a la perfección con la misión de Wild.AI", subrayó Scott Shepley, director de marketing mundial de Amazfit. "En lugar de reinventar la rueda, vimos la oportunidad de hacerla girar más rápido y con mayor fluidez, integrando las capacidades punteras de Wild.AI en nuestro ecosistema de rendimiento. Se trata de un avance enorme que nos ayudará a ofrecerles un valor significativo a las atletas de todo el mundo".

"Wild.AI nació del deseo de crear algo pensado primero para las mujeres, no una idea improvisada", comentó Hélène Guillaume, fundadora de Wild.AI. "Zepp Health comparte nuestra creencia de que las herramientas con base en la fisiología son fundamentales para que las mujeres prosperen en el deporte. Juntos, seguiremos apoyando a nuestra comunidad y acercándoles el enfoque científico de Wild.AI a millones de personas más".

Funciones destacadas de la aplicación Wild.AI:

Seguimiento diario de los síntomas relacionados con las hormonas para recibir información personalizada

para recibir información personalizada Integración con dispositivos para vestir (por ejemplo, Amazfit, Garmin y Apple Watch) para mejorar los datos

Entrenamiento adaptativo y orientación nutricional en función de los cambios hormonales, los síntomas y el estado de recuperación

en función de los cambios hormonales, los síntomas y el estado de recuperación Contenido educativo para que las usuarias puedan comprender mejor el impacto de las hormonas en el rendimiento, la recuperación y el riesgo de lesiones

Análisis de las tendencias e informes mensuales que permiten identificar las correlaciones entre la carga de entrenamiento, los síntomas y las fases hormonales

A medida que Zepp Health amplía su oferta para prestar un servicio mejor a la comunidad de atletas femeninas, la empresa se asegurará de:

Seguir prestando asistencia técnica para la aplicación Wild.AI que están utilizando los usuarios actuales de iOS y Android

que están utilizando los usuarios actuales de iOS y Android Mantener la compatibilidad con los dispositivos para vestir de terceros , como por ejemplo, Apple Watch y Garmin

, como por ejemplo, Apple Watch y Garmin Iniciar la implementación mundial de las funciones de Wild.AI en los dispositivos Amazfit; el primer país será Estados Unidos

de las funciones de Wild.AI en los dispositivos Amazfit; el primer país será Profundizar su especialización en el entrenamiento y el bienestar en función de las hormonas en todas las etapas de la vida de la mujer

La aplicación Wild.AI seguirá disponible para los usuarios que no utilicen Amazfit y podrán usar todos los servicios existentes sin interrupciones.

Acerca de Amazfit

Amazfit, marca líder mundial de dispositivos ponibles inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnología de la salud con sede principal en Gorinchem, Países Bajos. Zepp Health opera como una organización distribuida, con miembros del equipo y oficinas en América, Europa, Asia y otros mercados globales.

Amazfit ofrece una amplia selección de pulseras y relojes inteligentes, y su lema de marca, «Discover Amazing» , anima a las personas a romper barreras, superar expectativas y encontrar la alegría en cada momento. Amazfit utiliza la plataforma de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece información práctica y orientación en la nube las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar.

Conocidos por su acabado extraordinario, los relojes inteligentes Amazfit han ganado numerosos premios de diseño, entre ellos el iF Design Award y el Red Dot Design Award. Lanzado en 2015, Amazfit cuenta con millones de usuarios y sus productos están disponibles en más de 90 países de América, Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia Pacífico. Para más información, visite www.amazfit.com.

Acerca de Wild.AI

Wild.AI ayuda a las mujeres a convertir sus hormonas en un superpoder gracias a un ecosistema de productos innovadores. Su producto estrella, la aplicación Wild.AI, fue diseñada para que las mujeres puedan mejorar su estado físico y su rendimiento deportivo aprovechando los conocimientos adaptados a los principales hitos de la vida de una mujer: el ciclo menstrual (con 148 métodos anticonceptivos), la perimenopausia y la menopausia. La aplicación cuenta con el aval de 450 informes técnicos y ofrece consejos prácticos sobre entrenamiento, nutrición y recuperación para optimizar los resultados en cuanto a salud y estado físico. Además, Wild.AI tiene un conjunto completo de herramientas adicionales, en particular, un panel de control de entrenamiento, una academia de entrenamiento y una tienda de suplementos diseñada para mejorar la salud y el rendimiento femenino.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Mary Woodbury



Responsable de Relaciones Públicas de Amazfit North America



mary.woodbury@zepp.com