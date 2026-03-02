Zendaya y Tom Holland se casan en una ceremonia secreta

Los actores Zendaya y Tom Holland contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, según reveló el estilista de la actriz, Law Roach. Durante la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, Roach aseguró a Access Hollywood que “la boda ya se celebró”. Además, añadió: “Se la perdieron”.

La pareja, ambos de 29 años, se conoció en 2017 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque su cercanía durante la promoción de la película despertó rumores, no fue hasta julio de 2021 cuando su relación se confirmó públicamente. Esto ocurrió tras ser fotografiados besándose.

Desde entonces, han mantenido su vida privada con discreción, compartiendo pocos detalles sobre su romance. En los últimos años, Zendaya ha protagonizado producciones como Dune: Parte Dos y Challengers. Por otro lado, Holland continúa dando vida a Peter Parker en la franquicia cinematográfica de Marvel Studios.