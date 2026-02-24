Zelensky pide a Trump respaldo en guerra: "Quédese de nuestro lado"

La súplica pública de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, resonó durante una reciente entrevista concedida a CNN. En ella, pidió abiertamente a Donald Trump que mantenga el respaldo estadounidense a Ucrania.

El líder ucraniano rogó a Trump respaldo en guerra, subrayando que la ayuda de Estados Unidos es determinante para el curso del conflicto contra Rusia.

Tras más de dos años de invasión rusa, Ucrania se enfrenta a una situación crítica en el campo de batalla. Además, hay una creciente incertidumbre política en Occidente.

Zelensky, consciente de las discusiones internas en Estados Unidos sobre la continuidad del apoyo militar y financiero, advirtió que una eventual retirada del respaldo occidental podría agravar la situación. Además, podría sentar un peligroso precedente internacional.

La preocupación de Ucrania ante un posible giro político en EEUU

El presidente ucraniano destacó que una victoria de Trump en las elecciones estadounidenses podría cambiar la dinámica geopolítica del conflicto.

“El mensaje es simple: quédese de nuestro lado”, pidió Zelensky, enfatizando la importancia de una posición firme de Occidente frente a la agresión rusa. Recordó que el apoyo de Washington no solo fortalece a Ucrania, sino que envía una señal de unidad y resolución democrática al mundo.

En semanas recientes, el Congreso de EEUU ha mostrado divisiones sobre la aprobación de fondos para Ucrania, agravando la incertidumbre.

Desde la perspectiva de Ucrania, cualquier disminución en la ayuda podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional y global.

La situación sigue evolucionando, mientras líderes occidentales buscan equilibrar la presión interna y las exigencias internacionales.